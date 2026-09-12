NGMN chốt hướng đi 6G

Theo thông tin từ Liên minh Mạng di động Thế hệ tiếp theo (NGMN) bản hướng dẫn cập nhật mang tên "6G Architecture and Migration Options – An Operator View" được Ban lãnh đạo Liên minh phê duyệt ngày 3/9/2026 và phát hành công khai ngày 8/9/2026 dưới phiên bản 1.0, tiếp nối ấn phẩm gốc ra mắt hồi tháng 6/2026.

Liên minh cho biết bản cập nhật đầy đủ ban đầu dự kiến ra mắt trong tháng 9 đã phải lùi lại vài tháng tới do quá trình nghiên cứu vẫn tiếp diễn, vì vậy nhóm soạn thảo chọn cách rút gọn thành tập thông điệp then chốt để kịp gửi tới kỳ họp toàn thể của 3GPP.

Bìa tài liệu 6G của NGMN nêu MRSS là nền tảng chuyển đổi từ 5G lên 6G. Ảnh chụp Hướng dẫn

Sáu khuyến nghị của NGMN về lộ trình chuyển đổi 6G

Theo Hướng dẫn, Liên minh đưa ra sáu thông điệp gửi tới kỳ họp 3GPP tại Madrid, diễn ra từ ngày 14 đến 18/9/2026. Đây cũng là thời điểm ba nhóm đặc tả kỹ thuật của 3GPP gồm RAN phụ trách mạng truy nhập vô tuyến, SA phụ trách dịch vụ và hệ thống, CT phụ trách mạng lõi và thiết bị đầu cuối cùng nhóm họp. Thông điệp đầu tiên kêu gọi ngành sớm thống nhất một phương án chuyển đổi 6G chủ đạo, thu hẹp các lựa chọn khi có đủ cơ sở ra quyết định và lấy MRSS làm giải pháp nền tảng nhằm hạn chế phân mảnh, đồng thời giảm độ phức tạp trên thiết bị đầu cuối, mạng truy nhập vô tuyến và mạng lõi.

Thông điệp thứ hai đề nghị tập trung nghiên cứu MRSS theo hướng nâng cao hiệu năng thực tế và khả năng triển khai, với năm nhóm vấn đề cần ưu tiên gồm mức sử dụng kênh điều khiển, khả năng phân bổ động giữa người dùng 5G và 6G, chia sẻ động tài nguyên băng gốc, hỗ trợ đồng thời sóng mang FDD và TDD, cùng khả năng gộp sóng mang cho 6G.

Thông điệp thứ tư cũng đưa ra các điều kiện rõ ràng đối với những phương án thay thế. Theo đó, các hướng tiếp cận khác chỉ nên được xem xét khi có thể giải quyết những vấn đề triển khai mà MRSS chưa đáp ứng đầy đủ, đồng thời phải tạo ra giá trị đủ lớn để bù đắp phần phức tạp phát sinh ở thiết bị đầu cuối, mạng truy nhập, mạng lõi, vận hành và toàn bộ hệ sinh thái.

Chi phí triển khai sẽ quyết định tương lai 6G

NGMN cho rằng chi phí triển khai phải trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn phương án chuyển đổi từ 5G lên 6G. Liên minh hiện vẫn nghiên cứu năm yếu tố gồm hiệu suất của MRSS, khả năng hiện thực hóa, tác động lên phần cứng, tổng chi phí sở hữu và hướng tiến hóa kiến trúc mạng lõi 6G. Theo NGMN, năm yếu tố này cần được sử dụng để đánh giá liệu một hoặc nhiều phương án chuyển đổi ngoài MRSS có tạo ra đủ giá trị về triển khai và thương mại để bù đắp phần chi phí, độ phức tạp trong chuẩn hóa, hiện thực hóa và vận hành hay không.

Trong đó, kiến trúc mạng lõi là một trong những vấn đề NGMN muốn ngành sớm làm rõ. Liên minh đặt câu hỏi 6G Core sẽ tiếp tục phát triển từ 5G Core hay hình thành một kiến trúc hoàn toàn mới, bởi lựa chọn này sẽ tác động trực tiếp đến mức độ phức tạp của thiết bị đầu cuối, mạng truy nhập vô tuyến, mạng lõi và hoạt động vận hành, đồng thời ảnh hưởng đến giá trị của từng phương án chuyển đổi ở mạng truy nhập.

Ông Laurent Leboucher, Chủ tịch Ban lãnh đạo NGMN, đồng thời là Giám đốc Công nghệ kiêm Phó Chủ tịch Điều hành Mạng lưới của Tập đoàn Orange, cho rằng lộ trình chuyển từ 5G lên 6G phải được tính ngay trong quá trình thiết kế 6G, bởi cách thức chuyển đổi sẽ quyết định chi phí triển khai và từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi về kinh tế của các tính năng mới. Theo ông, MRSS là phương án nhiều triển vọng vì cho phép tận dụng linh hoạt phổ tần 5G hiện có để triển khai dịch vụ 6G mà hạn chế ảnh hưởng đến dung lượng và trải nghiệm của người dùng 5G. Tuy nhiên, MRSS chỉ có thể trở thành phương án khả thi khi đáp ứng các yêu cầu như giảm tải báo hiệu điều khiển và vận hành hiệu quả trên phần cứng 5G đã được triển khai ngoài thực tế.

Ông Guangyi Liu, Chuyên gia trưởng của China Mobile kiêm Thành viên Ban lãnh đạo NGMN, cho rằng ngành cần rút kinh nghiệm từ quá trình chuyển đổi lên 5G, khi quá nhiều phương án khác nhau dẫn đến phân mảnh, làm chậm tiến độ triển khai và phát sinh chi phí nâng cấp lớn. Ông đề xuất lấy 6G Standalone làm đích đến, sử dụng MRSS làm nền tảng chuyển đổi và yêu cầu mọi phương án thay thế phải chứng minh được giá trị tương xứng với phần chi phí và độ phức tạp tăng thêm.

Cùng quan điểm này, ông Luke Ibbetson, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của Vodafone kiêm Thành viên Ban lãnh đạo NGMN, cho rằng 6G cần kế thừa nền tảng đã được xây dựng cho 5G thay vì tạo ra một chu kỳ thay thế hạ tầng mới. Theo ông, chia sẻ phổ tần hiệu quả có thể đưa năng lực vô tuyến 6G vào các băng tần hiện hữu theo hướng nâng cấp từng bước, qua đó giảm chi phí vận hành và tận dụng tối đa phần cứng 5G đã được triển khai.

Theo hướng dẫn, NGMN cũng cảnh báo các nhà mạng nhiều khả năng sẽ thận trọng với những phương án có chi phí và độ phức tạp chuyển đổi cao hơn lợi ích mang lại. Liên minh cho biết sẽ tiếp tục cung cấp góc nhìn từ thực tế vận hành để đánh giá tính khả thi thương mại, mức độ phức tạp khi triển khai và tổng chi phí sở hữu, nhưng trước hết cần làm rõ các giả định kỹ thuật nền tảng liên quan đến MRSS, tác động đối với phần cứng và hướng tiến hóa của mạng lõi 6G.