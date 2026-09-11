iPhone 18 vừa ra mắt, TLC đã trình làng BST ốp lưng SKINARMA tại Việt Nam

BST ốp lưng SKINARMA dành cho iPhone 18 Series được ra mắt tại Việt Nam thông qua nhà phân phối TLC

Mang tinh thần “Engineered for the Unknown” (Công nghệ thời trang), bộ sưu tập iPhone 2026 của SKINARMA tiếp tục thể hiện ngôn ngữ thiết kế tương lai, hướng đến thế hệ người dùng xem smartphone không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn là một phần của phong cách cá nhân.

Khả năng bảo vệ được phát triển theo từng cấu trúc sản phẩm, với nhiều dòng đạt mức 8-feet Drop Protection (khoảng 2,4 m); riêng Avion và Atlas được nâng lên 10 feet (khoảng 3 m) và tích hợp DRIFT-NODE™ Air Corner Protection(Hệ thống bảo vệ góc bằng đệm khí DRIFT-NODE™) - hệ thống túi khí hấp thụ lực được tích hợp trực tiếp tại các góc ốp nhằm tăng khả năng bảo vệ mà không làm tăng thêm trọng lượng.

Bên cạnh cấu trúc bảo vệ 360°, các sản phẩm còn được phát triển với nhiều giải pháp công năng như Mag-Charge(Sạc từ tính Mag-Charge), nút điều khiển camera tích hợp, viền camera nâng cao, chi tiết có thể tháo rời và hệ thống gắn dây đeo nhằm mở rộng khả năng cá nhân hóa.

Ở một số phiên bản, SKINARMA còn tích hợp grip-stand (tay cầm kiêm chân đế) hoặc chân đế kim loại xoay 360°, giúp dựng máy ở cả chiều dọc và ngang, tạo sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Sự kết hợp giữa cấu trúc bảo vệ, công năng và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng giúp mỗi chiếc ốp trở thành một phần của phong cách sử dụng công nghệ hằng ngày.

SKINARMA Magma

Mang tinh thần techwear (thời trang công nghệ) hiện đại, SKINARMA Magma kết hợp những đường nét mạnh mẽ, cấu trúc gọn gàng và các chi tiết kim loại để tạo nên diện mạo vừa tối giản vừa có chất công nghệ. Nút bấm hợp kim nhôm và viền camera nâng cao trở thành những điểm nhấn hoàn thiện, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách urban, hiện đại và cá tính nhưng không quá phô trương.

Bên trong thiết kế là cấu trúc 360° Protection (Bảo vệ toàn diện 360 độ) kết hợp Air Pockets (Túi khí) hỗ trợ hấp thụ va đập, bề mặt chống trầy chuẩn 2H, cùng khả năng hỗ trợ Camera Control (Nút điều khiển camera), sạc từ tính và gắn dây đeo Lanyard Loops (Móc treo dây đeo), cân bằng giữa khả năng bảo vệ, công năng và phong cách sử dụng hằng ngày.

SKINARMA Vigor XE

Mang tinh thần tactical-techwear mạnh mẽ, SKINARMA Vigor XE gây ấn tượng với họa tiết digi-camo hiện đại, typography (kiểu chữ thiết kế) cỡ lớn, các ký hiệu dạng bản đồ và chi tiết lấy cảm hứng từ mạch điện, tạo nên diện mạo đậm chất urban exploration (khám phá đô thị). Viền camera kim loại trở thành điểm nhấn thị giác, đồng thời tăng cường bảo vệ cho cụm camera. Bên dưới thiết kế cá tính là cấu trúc 360° Protection (Bảo vệ toàn diện 360 độ) với các góc gia cường và khả năng chống rơi được thử nghiệm ở độ cao lên đến 8 feet (khoảng 2,4 m). Vigor XE còn hỗ trợ camera control, Mag-Charge và các điểm gắn dây có thể thay đổi để người dùng tiếp tục cá nhân hóa phong cách.

SKINARMA Sonar

Mang ngôn ngữ industrial-tech (phong cách công nghệ công nghiệp) đậm chất tương lai, SKINARMA Sonar hướng đến người dùng yêu thích vẻ mạnh mẽ, sắc sảo và có gu công nghệ. Bề mặt nhám, các đường gờ chống trượt và họa tiết bát giác tạo nên diện mạo có cấu trúc, trong khi camera bezel (viền bảo vệ camera) bằng hợp kim nhôm CNC có thể tháo rời và thay thế trở thành điểm nhấn giúp cá nhân hóa phong cách. Bên dưới thiết kế là cấu trúc bảo vệ 360° với Enhanced Corner Bumpers (Góc đệm tăng cường), khả năng chống rơi lên đến 8 feet (khoảng 2,4 m), cùng Camera Control và Mag-Charge. Những chi tiết kim loại không chỉ tạo cảm giác cơ khí mạnh mẽ mà còn mở rộng khả năng cá nhân hóa theo tinh thần SKINARMA.

SKINARMA Phantom

Mang sắc thái dark fashion (thời trang tối màu/nổi loạn) hiện đại, SKINARMA Phantom kết hợp bề mặt Leatherette (da nhân tạo) chống thấm nước với thiết kế tinh gọn, hướng đến người dùng yêu thích vẻ cá tính, trưởng thành và có gu thời trang nhưng không phô trương. Điểm nhấn Grip-Stand (Giá đỡ kiêm tay cầm) tích hợp vừa tạo dấu ấn thiết kế, vừa hỗ trợ cầm máy chắc chắn và dựng thiết bị theo cả chiều dọc lẫn ngang. Bên cạnh cấu trúc bảo vệ 360°, Phantom còn hỗ trợ Camera Control, Mag-Charge và Lanyard Loops (Móc treo dây đeo), kết hợp yếu tố thời trang với tính linh hoạt trong sử dụng hằng ngày.

SKINARMA Saturn

Trong khi đó, SKINARMA Saturn nổi bật với những đường nét hình học bát giác và kickstand (chân đế chống) nhôm xoay 360°, tạo diện mạo sắc sảo, hiện đại và tôn lên phong cách năng động của người sử dụng. Mang ngôn ngữ futuristic geometry (hình học tương lai), chân đế hỗ trợ nhiều góc dựng ở cả chiều dọc lẫn ngang, trong khi camera bezel có thể tháo rời mở thêm khả năng tùy biến. Saturn cũng được thử nghiệm chống rơi ở độ cao lên đến 8 feet (khoảng 2,4 m), kết hợp Enhanced Corner Bumpers (Góc đệm tăng cường), Camera Control và Mag-Charge cho trải nghiệm vừa thời trang vừa linh hoạt.

SKINARMA Atlas

Trong khi đó, SKINARMA Atlas hướng đến người dùng yêu thích khám phá, thường xuyên dịch chuyển và muốn thể hiện vẻ bản lĩnh, hiện đại, sẵn sàng cho những trải nghiệm mới. Thiết kế nổi bật với kickstand (chân đế) hợp kim nhôm xoay 360° hỗ trợ nhiều góc dựng dọc - ngang, kết hợp DRIFT-NODE™ Protective Air Pocket (Túi khí bảo vệ góc DRIFT-NODE™) tích hợp đệm khí tại các góc để tăng khả năng hấp thụ va đập mà không tăng thêm trọng lượng. Atlas được thử nghiệm chống rơi ở độ cao lên đến 10 feet (khoảng 3 m), đồng thời sở hữu camera bezel (viền bảo vệ camera) có thể tháo rời, Camera Control và Mag-Charge, kết hợp giữa bảo vệ mạnh mẽ, công năng và khả năng cá nhân hóa.

SKINARMA Saido Mag-Charge

Theo đuổi tinh thần minimal streetwear (thời trang đường phố tối giản), SKINARMA Saido Mag-Charge nổi bật với thiết kế trong suốt giúp tôn lên màu sắc nguyên bản của iPhone, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách trẻ trung, hiện đại và có gu nhưng không phô trương. Đằng sau diện mạo tinh gọn là cấu trúc bảo vệ 360° với các góc được tăng cường, viền camera nâng cao và khả năng chống rơi được thử nghiệm ở độ cao lên đến 8 feet (khoảng 2,4 m). Saido đồng thời hỗ trợ Camera Control, Mag-Charge và các điểm gắn dây đeo, bổ sung khả năng cá nhân hóa cho phong cách sử dụng hằng ngày.

Được thành lập tại Singapore từ năm 2018, SKINARMA hiện đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và trở thành thương hiệu tiên phong theo đuổi định vị Fashion-Tech Streetwear Lifestyle (Lối sống thời trang đường phố tích hợp công nghệ).

SKINARMA là được xây dựng trên sự kết hợp giữa Street Culture (Văn hóa đường phố) × Fashion (Thời trang) × Technology (Công nghệ) × Self-Expression (Thể hiện bản thân)

Lấy cảm hứng từ tinh thần "Engineered for the Unknown" (Được thiết kế cho những điều chưa biết), SKINARMA không xem phụ kiện công nghệ đơn thuần là công cụ bảo vệ thiết bị. Thương hiệu biến mỗi chiếc ốp lưng thành một phần của phong cách sống, một tuyên ngôn cá tính và một phương tiện thể hiện bản sắc riêng trong thế giới số.

DNA của SKINARMA là được xây dựng trên sự kết hợp giữa Street Culture (Văn hóa đường phố) × Fashion (Thời trang) × Technology (Công nghệ) × Self-Expression (Thể hiện bản thân), từ đó chúng ta có một thiết kế đậm chất tương lai, các chi tiết mang hơi hướng techwear (thời trang công nghệ) và khả năng tùy biến, cá nhân hóa cao, nơi mỗi sản phẩm đều được tạo ra để phản ánh tinh thần tự do, sáng tạo và không ngừng dịch chuyển của thế hệ người dùng trẻ hiện đại.

SKINARMA không chỉ tạo ra phụ kiện để bảo vệ chiếc điện thoại, mà còn là một phần của outfit (trang phục), một điểm nhấn phong cách và một cách để mỗi cá nhân khẳng định chất riêng của mình mỗi ngày.