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BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone

Lê Nhi

Lê Nhi

08:42 | 11/09/2026
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Không cần đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hình thức tự đóng giờ đây có thể gia hạn, đóng tiếp ngay trên Cổng Dịch vụ công hoặc ứng dụng ngân hàng. Cùng với VssID và VNeID, hệ sinh thái số đang giúp việc quản lý, kiểm tra và sử dụng thông tin BHYT trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
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Gia hạn BHYT ngay tại nhà, thủ tục chuyển sang trực tuyến toàn trình

Nếu trước đây việc gia hạn BHYT thường gắn với hình ảnh người dân phải đến điểm thu, xếp hàng, kê khai và chờ xử lý, thì nay phần lớn quy trình có thể thực hiện trên môi trường số.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT có thể thực hiện gia hạn, đóng tiếp thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bằng cách lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế”.

Dịch vụ được áp dụng cho nhiều trường hợp, từ đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT đến một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia.

Về cơ bản, người dân chỉ cần kê khai các thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và xác định số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Đáng chú ý, đây là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng nghĩa người dân có thể hoàn tất thủ tục mà không phải trực tiếp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Với người đã quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số, đây là thay đổi khá rõ rệt trong trải nghiệm: một thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi an sinh có thể được thực hiện ngay trên thiết bị đang sử dụng hằng ngày.

BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone
Bệnh nhân đến khám sức khoẻ định kỳ.

4 ứng dụng ngân hàng có thể dùng để đóng, gia hạn BHYT

Không chỉ Cổng Dịch vụ công, các ứng dụng ngân hàng cũng đang trở thành một “cửa ngõ” để người dân thực hiện các giao dịch BHYT.

Hiện dịch vụ thanh toán BHXH, BHYT đã được tích hợp trên ứng dụng của Vietcombank, BIDV, Agribank và Techcombank.

Người dùng có thể lựa chọn dịch vụ đóng hoặc gia hạn BHYT trên ứng dụng, nhập thông tin định danh theo yêu cầu, sau đó kiểm tra thông tin người tham gia, số tiền và nội dung thanh toán trước khi xác nhận.

Một thao tác nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi bấm thanh toán. Họ tên, thông tin người tham gia, số tiền và kỳ đóng cần được đối chiếu cẩn thận để hạn chế sai sót.

Sau giao dịch, người dân nên lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch. Đây là thông tin cần thiết nếu sau đó phát sinh trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật hoặc cần đối chiếu với đơn vị thu, ngân hàng hay cơ quan Bảo hiểm xã hội.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 11/09/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼160K 14,500 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼120K 14,550 ▼110K
NL 99.99 13,555 ▼95K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,455 ▼95K
Trang sức 99.9 13,860 ▼110K 14,460 ▼110K
Trang sức 99.99 13,870 ▼110K 14,470 ▼110K
Cập nhật: 11/09/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1294K 14,502 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1294K 14,503 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▼16K 1,445 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▼16K 1,446 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 139 ▼1267K 1,435 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,079 ▼1584K 142,079 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,986 ▼1200K 107,786 ▼1200K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,195 ▼668K 59,995 ▼668K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1294K 145 ▼1321K
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Chứng khoán 10/9: VN-Index giữ mốc 1.820 điểm, FPT và VHM nâng đỡ

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