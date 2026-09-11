BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone

Gia hạn BHYT ngay tại nhà, thủ tục chuyển sang trực tuyến toàn trình

Nếu trước đây việc gia hạn BHYT thường gắn với hình ảnh người dân phải đến điểm thu, xếp hàng, kê khai và chờ xử lý, thì nay phần lớn quy trình có thể thực hiện trên môi trường số.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT có thể thực hiện gia hạn, đóng tiếp thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bằng cách lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế”.

Dịch vụ được áp dụng cho nhiều trường hợp, từ đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT đến một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia.

Về cơ bản, người dân chỉ cần kê khai các thông tin theo yêu cầu. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và xác định số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Đáng chú ý, đây là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng nghĩa người dân có thể hoàn tất thủ tục mà không phải trực tiếp đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Với người đã quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số, đây là thay đổi khá rõ rệt trong trải nghiệm: một thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi an sinh có thể được thực hiện ngay trên thiết bị đang sử dụng hằng ngày.

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4 ứng dụng ngân hàng có thể dùng để đóng, gia hạn BHYT

Không chỉ Cổng Dịch vụ công, các ứng dụng ngân hàng cũng đang trở thành một “cửa ngõ” để người dân thực hiện các giao dịch BHYT.

Hiện dịch vụ thanh toán BHXH, BHYT đã được tích hợp trên ứng dụng của Vietcombank, BIDV, Agribank và Techcombank.

Người dùng có thể lựa chọn dịch vụ đóng hoặc gia hạn BHYT trên ứng dụng, nhập thông tin định danh theo yêu cầu, sau đó kiểm tra thông tin người tham gia, số tiền và nội dung thanh toán trước khi xác nhận.

Một thao tác nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi bấm thanh toán. Họ tên, thông tin người tham gia, số tiền và kỳ đóng cần được đối chiếu cẩn thận để hạn chế sai sót.

Sau giao dịch, người dân nên lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch. Đây là thông tin cần thiết nếu sau đó phát sinh trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật hoặc cần đối chiếu với đơn vị thu, ngân hàng hay cơ quan Bảo hiểm xã hội.