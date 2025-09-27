Bệnh viện Việt Đức: Khám bệnh không giấy tờ, chỉ cần điện thoại

Số hóa toàn diện quy trình khám chữa bệnh

Bệnh viện Việt Đức đã bắt đầu chuyển đổi số từ năm 2019. Hiện nay, nhờ hệ thống bệnh án điện tử, bệnh viện đã triển khai đồng bộ toàn bộ quy trình từ đặt lịch khám, thanh toán, nhận kết quả xét nghiệm cho đến tư vấn với bác sĩ. Bệnh nhân chỉ cần xác thực thông tin bằng vân tay hoặc mã số y tế trên điện thoại, giúp loại bỏ hoàn toàn giấy tờ truyền thống. Hệ thống cho phép người bệnh chủ động thời gian, không phải chờ đợi lâu.

TS Dương Đức Hùng thông báo chính thức triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện Việt Đức.

Lợi ích thiết thực cho bệnh nhân và bác sĩ

Bệnh án điện tử mang lại nhiều tiện ích vượt trội. Bệnh nhân ngoại trú đặt lịch qua tổng đài hoặc website, nhận kết quả cận lâm sàng trực tuyến giúp giảm thời gian chờ đợi. Với bệnh nhân nội trú, bác sĩ truy cập nhanh lịch sử điều trị, xét nghiệm, hình ảnh X-quang, CT trên thiết bị di động, giúp loại bỏ việc tìm kiếm hồ sơ giấy, giảm sai sót và đưa ra phác đồ điều trị nhanh và chính xác hơn.

Hệ thống còn hỗ trợ bệnh viện phân tích mô hình bệnh tật, dự báo nhu cầu thuốc, vật tư và nhân lực. Hơn 95% giao dịch tại bệnh viện hướng tới thanh toán không tiền mặt, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân từ 25 đến 70 tuổi.

Bảo mật dữ liệu và nền tảng bệnh viện thông minh

Bệnh viện Việt Đức đặc biệt chú trọng an toàn thông tin. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thiết kế nhiều lớp mạng tách biệt, sử dụng tường lửa, phần mềm bảo mật Kaspersky và cơ chế sao lưu dữ liệu hai cấp, mã hóa hoàn toàn. Bệnh viện ban hành quy trình phòng ngừa, khắc phục sự cố và chống tấn công mạng, đảm bảo dữ liệu bệnh nhân an toàn tuyệt đối.

Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hà Nội đánh giá bệnh viện Việt Đức đã triển khai bệnh án điện tử chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Đại diện Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cũng nhận định đây là dấu mốc quan trọng, đặc biệt khi nhiều bệnh viện gặp khó khăn về kinh phí. Đến nay, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã hoàn thành hệ thống trước thời hạn 30/9 do Bộ Y tế đề ra, thể hiện quyết tâm và năng lực vượt trội.

Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội nhận xét bệnh viện Việt Đức đã làm tốt và rất thực chất.

Bệnh viện Việt Đức không dừng lại ở bệnh án điện tử. Trong tương lai, bệnh viện dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức hỗ trợ, không thay thế vai trò bác sĩ. Đào tạo nhân lực y tế để thích nghi với công nghệ mới là ưu tiên hàng đầu. Sự kiện này đã mở ra kỷ nguyên mới cho bệnh viện tuyến đầu, thể hiện cam kết đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe số hóa, hiện đại, tiện lợi và minh bạch.