Bệnh viện 'chạy đua' triển khai bệnh án điện tử trước 30/9

Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Theo Quyết định 06/QĐ-TTg và Quyết định 2733/QĐ-BYT, người dân đã có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thay cho sổ giấy khi đi khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở công lập và tư nhân, kể cả khám từ xa. Sổ này lưu trữ toàn bộ thông tin sức khỏe, tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, tiêm chủng và bệnh án tóm tắt.

Các dịch vụ khám chữa bệnh đã được tích hợp trên VNeID

Người bệnh không cần mang theo nhiều giấy tờ, có thể xuất trình giấy hẹn khám và giấy chuyển tuyến ngay trên điện thoại. Bác sĩ truy cập nhanh hồ sơ để chẩn đoán và điều trị chính xác hơn. Dữ liệu được bảo mật, chỉ người dùng và cơ sở y tế được phép truy cập. Việc số hóa này còn tiết kiệm chi phí in ấn và giảm thời gian chờ đợi. Sổ sức khỏe điện tử giúp minh bạch quy trình khám chữa bệnh, tạo kho dữ liệu lớn cho nghiên cứu y học, dự báo dịch bệnh và lập kế hoạch cung ứng thuốc, vật tư y tế.

Bệnh án điện tử được coi là nền tảng quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế. Nhiều bệnh viện cho biết hệ thống này thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy, giúp bệnh viện giảm chi phí vận hành, rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế sai sót khi ghi chép thủ công. Ngoài ra, bệnh án điện tử còn là kho dữ liệu lớn phục vụ phân tích mô hình bệnh tật, lập kế hoạch mua sắm thuốc và vật tư y tế. Việc áp dụng hệ thống này giúp nhiều bệnh viện tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ không còn in phim chẩn đoán hình ảnh và giảm đáng kể chi phí văn phòng phẩm.

Liệu các bệnh viện có hoàn tất triển khai bệnh án điện tử trước 30/9/2025?

Mặc dù bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp không ít thách thức.

Tại Hội thảo về “Giải pháp triển khai hồ sơ bệnh án điện tử” tổ chức tại Lào Cai, ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia cho biết: “Tính đến nay, mới có 301 cơ sở y tế công bố triển khai bệnh án điện tử. Con số này còn khiêm tốn so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chính là do nhiều cơ sở y tế vẫn gặp khó khăn về kinh phí, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, cũng như thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và các cấp”.

Ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Y tế

Cả nước hiện có hơn 1.800 bệnh viện nhưng mới 301 cơ sở công bố triển khai bệnh án điện tử. Con số này thấp so với mục tiêu hoàn tất triển khai bệnh án điện tử trước 30/9 của Bộ Y tế. Nhiều nơi gặp khó khăn do chi phí số hóa lớn bao gồm hạ tầng, thiết bị, đường truyền và bảo mật. Chi phí công nghệ thông tin chưa được đưa vào giá viện phí, khiến các bệnh viện khó bố trí nguồn vốn.

Theo Ông Bùi Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Thanh An, để làm được tất cả hạng mục này đòi hỏi cơ sở y tế phải có kinh phí lớn, điều không phải đơn vị nào cũng có nguồn lực. "Chi phí chuyển đổi bệnh án chủ yếu là tự lực của đơn vị, trong khi nguồn lực cho việc số hóa này rất khó khăn", ông Hải nói. Cụ thể, để số hóa đơn vị, sử dụng bệnh án điện tử, chi phí ước tính khoảng 5 tỷ đồng, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, sắm sửa trang thiết bị từ máy móc, nâng cấp đường truyền, hệ thống máy chủ, bảo mật thông tin. Ngoài ra còn phí duy trì, bảo dưỡng, trong khi chi phí công nghệ thông tin chưa được đưa vào cơ cấu giá viện phí.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trên toàn quốc đảm bảo hoàn tất bệnh án điện tử trước ngày 30/9/2025. Thời hạn gấp rút buộc ngành y tế phải khẩn trương khắc phục vướng mắc.

Giải pháp được nhiều chuyên gia đề xuất là xây dựng phần mềm dùng chung, giảm chi phí và đảm bảo kết nối liên thông. Đồng thời, cần đưa chi phí công nghệ thông tin vào giá dịch vụ khám chữa bệnh để tạo nguồn tài chính bền vững. Việc đào tạo nhân lực và hợp tác giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được xem là yếu tố then chốt để triển khai đồng bộ.

Một số bệnh viện đã mở rộng thêm tiện ích như đăng ký khám trực tuyến, lấy số thứ tự online và đặt lịch qua Zalo OA. Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bắt đầu triển khai dịch vụ đặt lịch khám và trả kết quả trực tuyến qua Zalo OA từ 1 tháng nay. Người bệnh chỉ cần thao tác trên điện thoại để chọn khung giờ khám, đăng ký thông tin và nhận kết quả khám mà không phải chờ đợi. Cách làm này giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, tránh cảnh xếp hàng chờ đợi và giảm căng thẳng trước khi thăm khám. Đồng thời, bệnh viện cũng giảm áp lực cho đội ngũ y tế và bộ phận hành chính, tối ưu hoạt động tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ.

Các dịch vụ online được Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch tích hợp trên nền tảng Zalo OA

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từ bệnh án điện tử đến các dịch vụ trực tuyến cho thấy các bệnh viện đang từng bước thay đổi cách vận hành theo hướng tiện lợi, minh bạch và hiệu quả hơn. Khi những giải pháp này được triển khai đồng bộ, ngành y tế sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý, giảm chi phí và rút ngắn thời gian khám chữa bệnh. Quan trọng hơn, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, minh bạch hơn trong kỷ nguyên dữ liệu số.