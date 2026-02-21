Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026: Siết an toàn suối Yến, miễn phí gửi xe ô tô, không áo phao không cho xuất bến

4 giờ sáng ngày 18/02/2026 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đã chính thức ra quân, triển khai đồng bộ toàn bộ các lực lượng tham gia phục vụ mùa lễ hội năm nay.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, đã có khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du Xuân tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương.

Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 chính thức ra quân, triển khai đồng bộ toàn bộ các lực lượng tham gia phục vụ mùa lễ hội năm nay.

Riêng trong ngày 18/02 (mùng 2 Tết), lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của lễ hội ngay từ những ngày đầu năm, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác điều hành, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

Theo Ban tổ chức lễ hội, đến thời điểm hiện tại, tất cả các bộ phận phục vụ lễ hội đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Các lực lượng tham gia đã có mặt đầy đủ tại các vị trí, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công. Công tác tổ chức trong hai ngày đầu năm mới diễn ra an toàn, chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và hướng dẫn du khách được thực hiện bài bản, chặt chẽ.

Đáng chú ý, mặc dù lượng khách tăng cao trong ngày mùng 2 Tết, song không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại những điểm từng được xem là “điểm nóng” của các mùa lễ hội trước đây như bến Yến, bến Thiên Trù, khu vực lối ra vào chùa Thiên Trù hay khu vực động Hương Tích. Công tác phân luồng giao thông và điều tiết tiện đò thuyền được triển khai linh hoạt, kịp thời, góp phần đảm bảo dòng khách di chuyển ổn định, trật tự.

BTC bố trí 3 xuồng máy tại bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.

Theo đánh giá của nhiều du khách, không gian di tích năm nay có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo và cảnh quan. Nhiều hàng quán kinh doanh lấn chiếm không gian di tích đã được giải tỏa, trả lại sự thông thoáng, trang nghiêm và linh thiêng vốn có của khu danh thắng. Việc chỉnh trang, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan mà còn tạo cảm giác thoải mái, văn minh cho du khách khi hành hương, chiêm bái.

Siết chặt an toàn đường thủy trên suối Yến, miễn phí gửi xe ô tô toàn bộ mùa lễ hội

Một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là tăng cường quản lý phương tiện trên suối Yến. Ban Tổ chức chỉ bố trí 3 xuồng máy tại bến Yến, cầu Hội và bến Thiên Trù để xử lý tình huống khẩn cấp. Các lực lượng làm nhiệm vụ nếu không xử lý sự cố đặc biệt đều phải sử dụng đò chèo tay.

Ban Tổ chức yêu cầu 100% đò chở khách phải trang bị đầy đủ áo phao. Trường hợp không có áo phao hoặc du khách không sử dụng áo phao sẽ không được phép xuất bến. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí đình chỉ hoạt động nếu tái phạm.

2 vạn khách du xuân, trẩy hội chùa Hương ngày mùng 2 Tết.

Hệ thống camera AI và flycam được lắp đặt dọc tuyến suối Yến nhằm giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách.

Một chính sách mới được đông đảo du khách quan tâm là việc miễn phí hoàn toàn phí gửi xe ô tô tại tất cả các bãi xe phục vụ lễ hội năm nay. Theo Ban Tổ chức, quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương, giảm áp lực chi phí và xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện.

Ông Lê Văn Trang, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, cho biết dự báo lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh vào các dịp cuối tuần và sau Rằm tháng Giêng. Vì vậy, các lực lượng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo công tác tổ chức đúng tinh thần “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và điều hành đồng bộ, Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đang khởi đầu thuận lợi, hướng tới một mùa lễ hội trật tự, văn minh và giàu trải nghiệm cho người dân, du khách thập phương.