Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

Vân Tước

Vân Tước

18:31 | 09/07/2026
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Kính viễn vọng không gian Roman của NASA vừa xuất hiện trong bức ảnh mới công bố tại phòng sạch của Trung tâm vũ trụ Kennedy, đánh dấu chặng cuối trước khi rời bệ phóng vào ngày 30 tháng 8 tới, mang theo tham vọng quan sát vũ trụ với trường nhìn rộng gấp 100 lần kính Hubble.
NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng
Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman trong phòng sạch tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Ảnh: NASA/Sydney Rohde (Rocz)

Kính viễn vọng không gian Roman của NASA hiện nằm trong phòng sạch tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida, chờ ngày rời Trái Đất trong sứ mệnh chủ lực tiếp theo mà cơ quan này thiết kế để khám phá vũ trụ theo cách chưa từng có trước đây. NASA công bố bức ảnh chụp ngày 26 tháng 6 trong chuyên mục ảnh vũ trụ ngày 8 tháng 7 năm 2026, cho thấy kính viễn vọng dường như lơ lửng giữa không trung khi đội kỹ thuật dùng cần cẩu nâng thiết bị vào một giá đỡ chuyên dụng, bên trong khu vực xử lý tải trọng nguy hiểm, nơi đội ngũ NASA nạp nhiên liệu, kiểm tra và hoàn tất công tác chuẩn bị cho tàu vũ trụ trước giờ phóng.

Chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa, kính viễn vọng Roman sẽ chính thức rời bệ phóng vào ngày 30 tháng 8, khép lại hành trình lắp ráp và thử nghiệm tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard ở bang Maryland. Rời Goddard, đội ngũ NASA chuyển kính viễn vọng đến Trung tâm vũ trụ Kennedy để hoàn tất những bước cuối cùng, sẵn sàng cho thời khắc cất cánh mà giới thiên văn học chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Cái tên Roman gắn liền với nhà thiên văn học Nancy Grace Roman, người từng giữ chức trưởng phòng thiên văn học đầu tiên của NASA và góp phần mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ. Kế thừa di sản đó, kính viễn vọng mang tên bà sở hữu trường nhìn rộng gấp ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble, cho phép các nhà khoa học thu thập hình ảnh trên phạm vi rộng lớn của vũ trụ chỉ trong một lần quan sát.

Sứ mệnh của Roman tập trung vào việc giải mã vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần bí ẩn chiếm phần lớn vũ trụ mà con người vẫn chưa thể quan sát trực tiếp. Song song với nhiệm vụ đó, thiết bị trình diễn công nghệ mang tên Roman Coronagraph sẽ chụp ảnh các ngoại hành tinh, mang lại cái nhìn trực tiếp về những thế giới xa xôi nằm ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Kim TT/AVPL 14,450 ▼100K 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 ▼100K 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▲100K 13,550 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▲200K 14,400 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▲200K 14,350 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▲200K 14,330 ▲200K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,850 ▲50K
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 14,040 ▲50K 14,740 ▲50K
Trang sức 99.99 14,050 ▲50K 14,750 ▲50K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1309K 14,902 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1309K 14,903 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 ▲5K 1,487 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 ▲5K 1,488 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 ▲5K 1,467 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 ▲496K 145,248 ▲496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 ▲375K 110,186 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 ▲340K 99,916 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 ▲305K 89,646 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 ▲292K 85,685 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 ▼46168K 6,133 ▼54988K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
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Cập nhật: 09/07/2026 19:00
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Cập nhật: 09/07/2026 19:00
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