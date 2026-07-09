NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

Kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman trong phòng sạch tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Ảnh: NASA/Sydney Rohde (Rocz)

Kính viễn vọng không gian Roman của NASA hiện nằm trong phòng sạch tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida, chờ ngày rời Trái Đất trong sứ mệnh chủ lực tiếp theo mà cơ quan này thiết kế để khám phá vũ trụ theo cách chưa từng có trước đây. NASA công bố bức ảnh chụp ngày 26 tháng 6 trong chuyên mục ảnh vũ trụ ngày 8 tháng 7 năm 2026, cho thấy kính viễn vọng dường như lơ lửng giữa không trung khi đội kỹ thuật dùng cần cẩu nâng thiết bị vào một giá đỡ chuyên dụng, bên trong khu vực xử lý tải trọng nguy hiểm, nơi đội ngũ NASA nạp nhiên liệu, kiểm tra và hoàn tất công tác chuẩn bị cho tàu vũ trụ trước giờ phóng.

Chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa, kính viễn vọng Roman sẽ chính thức rời bệ phóng vào ngày 30 tháng 8, khép lại hành trình lắp ráp và thử nghiệm tại Trung tâm bay vũ trụ Goddard ở bang Maryland. Rời Goddard, đội ngũ NASA chuyển kính viễn vọng đến Trung tâm vũ trụ Kennedy để hoàn tất những bước cuối cùng, sẵn sàng cho thời khắc cất cánh mà giới thiên văn học chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Cái tên Roman gắn liền với nhà thiên văn học Nancy Grace Roman, người từng giữ chức trưởng phòng thiên văn học đầu tiên của NASA và góp phần mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ. Kế thừa di sản đó, kính viễn vọng mang tên bà sở hữu trường nhìn rộng gấp ít nhất 100 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble, cho phép các nhà khoa học thu thập hình ảnh trên phạm vi rộng lớn của vũ trụ chỉ trong một lần quan sát.

Sứ mệnh của Roman tập trung vào việc giải mã vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần bí ẩn chiếm phần lớn vũ trụ mà con người vẫn chưa thể quan sát trực tiếp. Song song với nhiệm vụ đó, thiết bị trình diễn công nghệ mang tên Roman Coronagraph sẽ chụp ảnh các ngoại hành tinh, mang lại cái nhìn trực tiếp về những thế giới xa xôi nằm ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.