Chứng khoán hôm nay 9/7: Giảm 13 điểm, cổ phiếu dầu khí ngược dòng

Áp lực bán lan rộng kéo VN-Index lùi về vùng 1.840 điểm

Thị trường chứng khoán 9/7 mở cửa với tâm lý thận trọng khi VN-Index nhanh chóng đánh mất hơn 10 điểm ngay sau phiên ATO. Chỉ số có nhịp hồi ngắn nhưng lực cầu không đủ mạnh để giữ sắc xanh khi áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.

Sang phiên chiều, lực cung tiếp tục gia tăng và kéo chỉ số giảm sâu. Kết phiên, VN-Index dừng ở 1.840,7 điểm, giảm 13 điểm, tương đương 0,7% so với phiên trước. Rổ VN30 giảm 11,33 điểm về 1.987,11 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 206 mã giảm, 92 mã tăng và 66 mã đứng giá trên sàn HoSE. Thanh khoản giữ ở mức trung bình khi tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 587,3 triệu cổ phiếu, trong đó khớp lệnh 459,4 triệu đơn vị và thỏa thuận gần 127,9 triệu đơn vị.

Bảng điện thị trường chứng khoán phiên 9/7 với VN-Index giảm điểm

Tổng giá trị giao dịch toàn phiên đạt 14.643 tỷ đồng, còn giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục giữ quanh 14.600 tỷ đồng. Con số thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát, chờ thêm tín hiệu từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 trước khi giải ngân trở lại trên diện rộng.

So với phiên liền trước, đây là nhịp đảo chiều sau hai phiên hồi phục liên tiếp, khi VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm trong phiên 8/7. Việc chỉ số quay đầu ngay khi tiếp cận vùng 1.850 điểm cho thấy áp lực cung vẫn thường trực ở vùng giá cao.

Ở rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế khi phần lớn cổ phiếu trụ cột suy yếu. Áp lực điều chỉnh tại nhóm ngân hàng và công nghệ lấn át lực đỡ từ một vài mã dầu khí và VIC, khiến chỉ số nhóm vốn hóa lớn giảm sâu hơn mặt bằng chung của thị trường.

Dầu khí ngược dòng, công nghệ và tài chính chịu sức ép

Xét theo nhóm ngành, năng lượng là điểm sáng nổi bật khi tăng 3,82% và dẫn đầu thị trường. Dòng tiền tập trung vào cổ phiếu dầu khí với nhiều mã tăng mạnh. BSR tăng 4,98% lên 26.350 đồng và dẫn đầu thanh khoản nhóm với hơn 21,2 triệu đơn vị khớp lệnh.

Cùng chiều đi lên, OIL tăng 5,34%, PVC tăng 3,94%, PVS tăng 2,45%, PVD tăng 2,3% và PLX tăng 2,13%. GAS tăng 2,94% và góp thêm lực đỡ cho chỉ số. Đà tăng của nhóm dầu khí diễn ra khi giá dầu thế giới giữ quanh vùng cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Ở chiều ngược lại, công nghệ là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 1,27%. GEE mất 4,48%, DDG giảm hết biên độ 7,69%, POT giảm 3,9% và CMG giảm 0,55%. FPT đóng cửa ở mức tham chiếu nhưng chưa đủ để cải thiện diễn biến chung của nhóm.

Nhóm tài chính lùi 1% khi nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt điều chỉnh. VIX giảm 2,73%, VND giảm 1,87%, SHS giảm 1,55% và SSI giảm 0,92%. Ở nhóm ngân hàng, TCB giảm 1,78%, VPB giảm 1,8% và MBB giảm 1,6%. Chiều tích cực chỉ còn ACB tăng 0,44% và MBS nhích 0,45%.

Cổ phiếu bất động sản phân hóa mạnh khi dòng tiền rút khỏi nhóm hơn 900 tỷ đồng. CEO giảm 2,76%, KDH giảm 1,67%, NVL giảm 1,58%, PDR giảm 1,39% và DXG giảm 0,83%. VIC tăng nhẹ 0,14% và trở thành một trong số ít mã vốn hóa lớn giữ được sắc xanh, cùng DIG đứng giá.

Nhóm dịch vụ hạ tầng giữ được sắc xanh khi tăng 0,94% với TTA tăng 3,06%, GEG tăng 1,51% và PVG tăng 1,72%, dù POW giảm 3,4%.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng phân hóa với sắc đỏ nhỉnh hơn. MWG lùi 0,38% còn 78.500 đồng với thanh khoản dẫn đầu nhóm hơn 1,58 triệu đơn vị, FRT giảm 0,77% về 115.500 đồng và DGW giảm 1,52% xuống 38.850 đồng, trong khi SBV mất 4,55%. Ở chiều tăng, PET cộng 2,72% lên 37.700 đồng với hơn 1 triệu đơn vị khớp lệnh, cùng CMV tăng 6,83% và PSD tăng 0,57%.

Trái với xu hướng chung, nhóm vận tải và cảng biển giao dịch tích cực. STG tăng 5,41%, PRC tăng 2,8%, VNF tăng 2,31% và PJT tăng 1,01%, trong khi các cổ phiếu cảng như PDN, PHP, DXP, VGR và DVP đồng loạt giữ sắc xanh. Diễn biến khởi sắc của nhóm logistics phản ánh kỳ vọng vào nhu cầu luân chuyển hàng hóa khi chỉ số sản xuất giữ trên ngưỡng mở rộng.

Nhóm chăm sóc sức khỏe tăng nhẹ 0,58% và đi ngược xu hướng chung, với TNH tăng 2,2% và DBD tăng 0,2%. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền vận động chọn lọc, xoay vòng có chủ đích thay vì giải ngân dàn trải trên diện rộng.

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí suy yếu một chút trong phiên chiều nay.

Vốn ngoại tiếp tục rút và góc nhìn số hóa thị trường

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 450 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu chuỗi phiên rút vốn liên tiếp. Áp lực bán tập trung tại TCB, VPB, GEX, MSN và DCM. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân vào BSR, GAS, VNM, VIC và ACB, qua đó hỗ trợ nhóm năng lượng và một vài mã vốn hóa lớn.

Chuỗi bán ròng kéo dài của khối ngoại phản ánh tâm lý thận trọng trước biến động tỷ giá và mặt bằng lãi suất giữ ở mức cao. Đồng USD duy trì vùng cao tạo áp lực lên dòng vốn gián tiếp, trong khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Việc nhóm công nghệ dẫn đầu đà giảm đặt ra yêu cầu theo dõi sát nhịp vận động của FPT và các mã công nghệ vốn hóa lớn, vốn gắn với câu chuyện chuyển đổi số và nhu cầu hạ tầng số trong nước. Về dài hạn, tiến trình số hóa hạ tầng giao dịch và lộ trình nâng hạng thị trường dự kiến từ tháng 9/2026 vẫn là động lực nền tảng cho thanh khoản.

Số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân đã vượt 13,3 triệu, tương đương khoảng 13% dân số, cho thấy dư địa mở rộng của kênh đầu tư số. Khi hạ tầng công nghệ giao dịch tiếp tục hoàn thiện, dòng tiền cá nhân được kỳ vọng quay lại thị trường trong các giai đoạn định giá hấp dẫn.

Bối cảnh vĩ mô tiếp tục nghiêng về hướng hỗ trợ khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026, còn Ngân hàng Phát triển châu Á đặt mức tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Nền tảng kinh tế vững giúp thị trường giữ vùng hỗ trợ trung hạn quanh mốc 1.800 điểm.

Ở góc nhìn kỹ thuật, VN-Index hình thành mẫu hình nến gần giống Doji Gravestone và lùi xuống dưới đường trung bình động 20 phiên, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số giữ quanh 1.820-1.830 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại vùng 1.850-1.860 điểm.