Chứng khoán hôm nay 7/7: VN-Index đảo chiều tăng nhờ ngân hàng và chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch giằng co mạnh trong ngày 7/7. Chỉ số đại diện sàn TP Hồ Chí Minh mở cửa trong trạng thái phân hóa, chịu áp lực bán lan rộng vào giữa buổi sáng và có thời điểm lùi sâu về vùng đáy cũ của tháng 6. Lực cầu chủ động xuất hiện trong phiên chiều đã kéo chỉ số bật lên và giữ mức cao nhất ngày khi khép phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,75 điểm, tương đương 0,26%, dừng ở mức 1.848,25 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 555,74 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 16.370,3 tỷ đồng, giảm gần 27% so với phiên liền trước. Toàn sàn ghi nhận 169 mã tăng, 58 mã đứng giá và 140 mã giảm. Rổ VN30 tăng 4,8 điểm, tương đương 0,24%, lên 1.995,91 điểm với 16 mã tăng, 5 mã đi ngang và 9 mã giảm.

Nhịp hồi phục diễn ra ngay sau phiên đầu tuần 6/7 kém tích cực, khi VN-Index mất 18,58 điểm về 1.843,50 điểm và khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 2.822 tỷ đồng. Việc chỉ số giữ vững đường trung bình động 20 phiên quanh vùng 1.830-1.835 điểm rồi bật tăng trở lại giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Các mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index gồm LPB, BSR, MBB, TCX, HDB, ACB, HVN, BID, GEE và GVR, cộng chung hơn 6,78 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, VHM, MSN, PNJ, MCH, VPL, VRE, MWG, VJC, GMD và GAS lấy đi khoảng 5,64 điểm.

Biểu đồ chứng khoán hôm nay tăng 4.75 điểm

Ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt đà hồi phục

Nhóm tài chính giữ vai trò trụ đỡ chính. Cổ phiếu ngân hàng đóng cửa với mức tăng bình quân 0,85%, sắc xanh lan tỏa ở phần lớn mã đầu ngành như VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, LPB, HDB, ACB, SHB, VIB và MSB. LPB dẫn đầu rổ VN30 với mức tăng 4,87% và trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung. SHB duy trì thanh khoản cao nhất thị trường với gần 47,93 triệu đơn vị sang tay, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến nhóm ngân hàng ở vùng giá chiết khấu.

Nhóm chứng khoán bứt lên với mức tăng bình quân 2,69%, dẫn đầu về hiệu suất trong các nhóm ngành. Dòng tiền tập trung vào SSI, VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, FTS, DSE, BSI, ORS, CTS và VDS. VIX và VND lần lượt khớp hơn 24,42 triệu và 20,95 triệu đơn vị, thuộc nhóm thanh khoản dẫn đầu sàn. Chỉ số ít mã đi ngược xu hướng như AAS và TCI. Sự trở lại của dòng tiền ở nhóm môi giới phản ánh kỳ vọng vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II cùng triển vọng nâng hạng thị trường từ tháng 9/2026.

Ở nhóm công nghệ, cổ phiếu phần mềm giữ sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,25%, chủ yếu nhờ FPT, ELC và ITD. FPT tiếp tục là điểm tựa cho chỉ số khi thu hút lực mua từ khối ngoại trong nhiều phiên gần đây, ngược với xu hướng bán ròng chung. Một vài mã như CMG và HPT điều chỉnh nhẹ. Diễn biến của nhóm công nghệ cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững và câu chuyện tăng trưởng dài hạn gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số.

Bất động sản, bán lẻ và logistics phân hóa mạnh

Nhóm bất động sản trở thành lực cản lớn nhất của chỉ số. VHM giảm 2,60% và là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên, sau giai đoạn tăng nóng liên quan tới thông tin phát hành cổ phiếu quy mô lớn. VPL cùng VRE lùi bước, khiến bộ đôi trụ cột họ Vingroup gây áp lực rõ rệt lên VN-Index. Sự phụ thuộc của chỉ số vào một vài mã vốn hóa siêu lớn tiếp tục là yếu tố tạo biến động mạnh mỗi khi dòng vốn ngoại dịch chuyển.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng chịu điều chỉnh. MWG nằm trong nhóm kéo giảm chỉ số, trong khi MSN mất 2,70% và MCH giảm 1,01%. PNJ tiếp tục giảm sàn sau loạt thông tin liên quan tới công ty giám định P-Lab, kéo dài chuỗi lao dốc và bào mòn vốn hóa doanh nghiệp. Dù vậy, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu bán lẻ đã lùi về vùng hấp dẫn hơn so với trung bình lịch sử sau nhịp điều chỉnh kéo dài, mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư trung hạn khi mùa báo cáo lợi nhuận tới gần.

Nhóm logistics giao dịch phân hóa. HAH tăng 0,97% nhờ kế hoạch góp thêm 193,3 tỷ đồng vào Hải An Green Shipping Lines để bổ sung vốn đối ứng cho dự án đóng mới hai tàu container, phản ánh chiến lược mở rộng năng lực vận tải biển. Ở chiều ngược lại, GMD thuộc nhóm tác động tiêu cực tới chỉ số. Sự phân hóa trong nhóm vận tải và cảng biển cho thấy nhà đầu tư đang chọn lọc theo triển vọng riêng của từng doanh nghiệp thay vì mua vào trên diện rộng.

Điểm sáng của phiên 7/7 nằm ở động thái của khối ngoại. Sau phiên bán ròng kỷ lục hôm 6/7, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng nhẹ 15,3 tỷ đồng, với MCH là mã được gom nhiều nhất. Diễn biến đảo chiều tuy giá trị còn khiêm tốn nhưng góp phần giải tỏa tâm lý và tạo lực đỡ cho đà hồi phục của chỉ số, trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì ở vùng cao và tạo áp lực lên dòng vốn gián tiếp.

Về mặt vĩ mô, tăng trưởng GDP quý II đạt 8,39% và sáu tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ, tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường. Trọng tâm của dòng tiền trong giai đoạn tới dịch chuyển sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp niêm yết, yếu tố được nhiều chuyên gia xem là chất xúc tác quan trọng nhất trong tháng 7. Giới đầu tư cũng theo dõi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố ngày 9/7 để tìm thêm định hướng về lãi suất.

Xét về kỹ thuật, việc VN-Index đóng cửa trên đường trung bình động 20 phiên cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa bị phá vỡ. Vùng 1.860-1.865 điểm, tương ứng đường trung bình động 50 phiên vừa đánh mất, trở thành kháng cự gần cần chinh phục để cải thiện xu hướng. Thanh khoản suy giảm trong phiên hồi phục cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận trước khi giải ngân mạnh, phù hợp với trạng thái tích lũy mà thị trường duy trì từ đầu quý III.