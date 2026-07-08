Nhận định chứng khoán 8/7: Kỳ vọng VN-Index giữ nền trên vùng 1.840 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 7/7 với sắc xanh nhẹ khi VN-Index tăng 4,75 điểm lên 1.848,25 điểm, đảo chiều thành công sau khi lùi sâu trong buổi sáng. Chỉ số giữ vững đường trung bình động 20 phiên và bật lên từ vùng đáy, trong khi dòng tiền tìm về nhóm tài chính. Diễn biến hồi phục kèm khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ 15,3 tỷ đồng tạo tâm lý ổn định hơn cho phiên 8/7.

Dù vậy, thanh khoản khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 16.370,3 tỷ đồng, giảm gần 27% so với phiên trước và ở dưới mức bình quân nhiều tuần. Trạng thái dòng tiền thận trọng cho thấy nhà đầu tư vẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn. Trong bối cảnh đó, phiên 8/7 nhiều khả năng tiếp tục vận động phân hóa quanh vùng cân bằng, với biên độ dao động dự kiến trong khoảng 1.840-1.870 điểm.

Vùng hỗ trợ 1.830-1.840 điểm giữ vai trò bệ đỡ

Xét trên phương diện kỹ thuật, vùng 1.830-1.840 điểm tương ứng đường trung bình động 20 phiên tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần cho VN-Index. Việc chỉ số bật lên từ vùng thấp và đóng cửa trên đường trung bình động này giúp duy trì cấu trúc tăng trong cả ngắn hạn và trung hạn. Nếu bệ đỡ 1.830 điểm được giữ vững trong phiên 8/7, chỉ số có cơ hội hồi kỹ thuật hướng lên vùng 1.860-1.865 điểm, tương ứng đường trung bình động 50 phiên vừa đánh mất.

Ở kịch bản kém tích cực, nếu áp lực bán quay lại và vùng 1.830 điểm bị xuyên thủng, VN-Index có thể lùi về vùng 1.800-1.820 điểm để tìm lại điểm cân bằng cung cầu. Rủi ro ngắn hạn tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ khi các chỉ số đại diện đã suy yếu rõ hơn VN-Index trong tuần qua. Ngưỡng kháng cự xa hơn nằm tại vùng đỉnh cũ 1.915-1.930 điểm, mục tiêu mà nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường kiểm định trong nửa đầu tháng 7 nếu dòng tiền cải thiện.

Quan điểm của các công ty chứng khoán nghiêng về trạng thái trung tính đến thận trọng lạc quan. Theo SHS, VN-Index có thể phục hồi lên lại vùng 1.850 điểm, song xu hướng ngắn hạn chỉ thực sự cải thiện khi chỉ số vượt lên đường xu hướng giảm. Chứng khoán Shinhan Việt Nam đánh giá thị trường vẫn giữ được đường trung bình động 20 phiên và kỳ vọng chỉ số dao động trong vùng 1.850-1.870 điểm để xây nền giá, đồng thời lưu ý lực cầu xuất hiện tốt ở nhóm ngân hàng và chứng khoán tại mỗi nhịp điều chỉnh.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể giải ngân một phần với tỷ trọng thấp vào các cổ phiếu trong xu hướng tăng thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán cùng nhóm phòng thủ, với điều kiện VN-Index giữ được mốc hỗ trợ 1.830 điểm, đồng thời cân nhắc hạ tỷ trọng khi chỉ số tiến lên vùng 1.880-1.890 điểm. Chứng khoán Bảo Việt cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ danh mục và ưu tiên các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II tích cực, sở hữu câu chuyện riêng và đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh.

Ngân hàng, chứng khoán và công nghệ được kỳ vọng dẫn sóng

Biểu đồ chứng khoán hôm nay tăng 4.75 điểm

Nhóm ngân hàng vẫn là tâm điểm dòng tiền trong phiên 8/7. Sau khi đóng vai trò trụ đỡ và tăng bình quân 0,85% trong phiên 7/7, các mã đầu ngành như VCB, CTG, BID, TCB, MBB, ACB, LPB và HDB có thể tiếp tục nâng đỡ chỉ số nhờ kỳ vọng lợi nhuận quý II khả quan và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao ở một số ngân hàng lớn cũng tạo thêm lực hút cho nhóm tài chính trong tuần.

Nhóm chứng khoán duy trì triển vọng tích cực khi vừa dẫn đầu về hiệu suất với mức tăng 2,69% trong phiên trước. Các mã như SSI, VIX, VND, HCM, VCI, MBS và SHS được hưởng lợi từ kỳ vọng thanh khoản cải thiện và câu chuyện nâng hạng thị trường. Việc dư nợ cho vay ký quỹ tại nhiều công ty chứng khoán lập kỷ lục cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện, dù nhà đầu tư cần theo dõi rủi ro rung lắc nếu áp lực chốt lời gia tăng ở vùng giá cao.

Nhóm công nghệ tiếp tục là điểm sáng mang tính dẫn dắt xu hướng dài hạn. FPT, ELC và ITD giữ sắc xanh trong bối cảnh dòng vốn ngoại chọn lọc quay lại nhóm phần mềm. Câu chuyện chuyển đổi số, phát triển trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng viễn thông tạo nền tảng cơ bản vững cho nhóm công nghệ. Đây cũng là lĩnh vực được nhiều tổ chức đánh giá đang ở vùng định giá chưa phản ánh hết tiềm năng tăng trưởng, phù hợp với chiến lược tích lũy trung và dài hạn.

Ở chiều thận trọng, nhóm bất động sản cần được theo dõi sát bởi diễn biến của bộ đôi VHM và VIC vẫn chi phối mạnh chỉ số chung. Áp lực bán ròng của khối ngoại tại nhóm Vingroup có thể khiến VN-Index biến động khó lường trong phiên. Nhóm bán lẻ và tiêu dùng, với tâm điểm là chuỗi giảm sàn của PNJ, tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các thông tin doanh nghiệp riêng lẻ. Nhóm logistics phân hóa theo triển vọng từng mã, trong đó HAH thu hút chú ý nhờ kế hoạch mở rộng đội tàu container.

Yếu tố cần quan sát nhất trong phiên 8/7 là tâm lý thị trường trước thềm biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố ngày 9/7, cùng loạt số liệu vĩ mô toàn cầu. Ở trong nước, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II bắt đầu đóng vai trò sàng lọc dòng tiền, hướng nhà đầu tư tới các doanh nghiệp đầu ngành có lợi nhuận cải thiện thực chất. Đồng USD duy trì ở vùng cao vẫn là lực cản với dòng vốn ngoại, do đó khả năng giữ nhịp của chỉ số phụ thuộc nhiều vào sức mạnh của dòng tiền nội.

Nhìn chung, kịch bản cơ sở cho phiên 8/7 là VN-Index tiếp tục tích lũy và giữ nền trên vùng 1.840 điểm, với nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ giữ vai trò dẫn dắt. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao, đồng thời quản trị tỷ trọng chặt chẽ để chủ động trước các biến động ngắn hạn.