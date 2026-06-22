Epic Games đặt AI làm nền tảng phát triển Unreal Engine 6

Epic Games đã chính thức hé lộ những thông tin ban đầu về Unreal Engine 6, thế hệ tiếp theo của bộ công cụ phát triển trò chơi được sử dụng rộng rãi trong ngành game. Công ty cho biết phiên bản mới sẽ tập trung vào việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một phần quan trọng trong quá trình xây dựng trò chơi.

Thông tin về Unreal Engine 6 lần đầu xuất hiện tại sự kiện Rocket League Championship Series, khi Epic Games xác nhận tựa game Rocket League sẽ chuyển sang sử dụng nền tảng mới sau hơn một thập kỷ gắn bó với Unreal Engine 3. Tuy nhiên, những định hướng cụ thể hơn chỉ được công bố tại sự kiện State of Unreal diễn ra ngày 17/6.

Unreal Engine 6 được Epic Games hé lộ trong một sự kiện game gần đây

Theo kế hoạch, Epic Games sẽ từng bước hợp nhất Unreal Engine 5 (UE5) với Unreal Editor for Fortnite (UEFN) trong khoảng hai năm tới. Quá trình này được xem là bước chuẩn bị để hình thành một hệ sinh thái phát triển thống nhất, tạo nền tảng cho Unreal Engine 6 trong tương lai.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản mới nằm ở khả năng tích hợp các mô hình AI tiên tiến như Claude và Gemini. Epic Games hướng tới việc sử dụng AI để hỗ trợ lập trình viên, thiết kế viên và các nhóm phát triển nhằm xử lý những tác vụ lặp lại, từ đó rút ngắn thời gian sản xuất.

Unreal Engine 6 được kỳ vọng giải bài toán chi phí của ngành game

Sự xuất hiện của Unreal Engine 6 diễn ra trong thời điểm ngành công nghiệp game đối mặt với nhiều thách thức. Các hãng phát triển lớn đang chịu sức ép từ chi phí sản xuất ngày càng tăng, trong khi thị trường phần cứng và nhu cầu của người chơi liên tục thay đổi.

Nhiều dự án game quy mô lớn hiện nay cần nguồn ngân sách hàng trăm triệu USD để hoàn thiện. Điều này khiến các nhà phát hành phải cân nhắc kỹ hơn về quy mô dự án, thời gian phát triển và khả năng thu hồi vốn. Một số studio trực thuộc các tập đoàn lớn cũng đứng trước nguy cơ cắt giảm hoặc tái cơ cấu do áp lực tài chính.

Unreal Engine 6 được tích hợp công nghệ AI tiên tiến

Trong bối cảnh đó, CEO Epic Games Tim Sweeney cho rằng công cụ phát triển mới có thể tạo ra phương thức sản xuất hiệu quả hơn. Ông kỳ vọng Unreal Engine 6 sẽ giúp các nhà làm game tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhưng không phải mở rộng quá mức nguồn lực như trước đây.

Bằng việc kết hợp AI với công nghệ đồ họa thời gian thực, Epic Games muốn thay đổi cách các đội ngũ xây dựng trò chơi. Nhà phát triển có thể tập trung nhiều hơn vào ý tưởng, nội dung và trải nghiệm người chơi thay vì dành quá nhiều thời gian cho các công việc kỹ thuật lặp lại.

AI trong game vẫn gây tranh luận về tương lai sáng tạo

Dù được đánh giá là bước tiến công nghệ quan trọng, việc đưa AI vào quá trình làm game vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cộng đồng lo ngại các công cụ AI tạo sinh có thể làm giảm vai trò của con người trong sáng tạo nội dung, thiết kế nhân vật hoặc xây dựng thế giới trong trò chơi.

Trước đây, nhiều dự án từng vấp phải phản ứng từ người chơi khi lạm dụng AI quá mức trong quá trình phát triển. Những tranh luận này khiến các hãng game phải cân bằng giữa việc tận dụng công nghệ mới và duy trì giá trị sáng tạo của con người.

Tuy vậy, Epic Games không phải công ty duy nhất theo đuổi hướng đi này. Nhiều tập đoàn công nghệ và nhà phát triển game lớn đang xem AI là yếu tố quan trọng trong tương lai của ngành.

Unreal Engine 6 vì thế được xem như một thử nghiệm lớn đối với thị trường game. Nền tảng này có thể giúp giảm áp lực sản xuất, mở rộng khả năng sáng tạo và thay đổi cách các trò chơi được phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của công nghệ mới vẫn cần thời gian để chứng minh.