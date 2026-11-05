Go Global đặt mục tiêu hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Go Global, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 với chủ đề “Go Global – Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”, với sự phối hợp của Chương trình SIPPO (Thụy Sĩ), VCCI và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, Chương trình Go Global được triển khai theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Hành trình vươn ra thế giới đòi hỏi sự chủ động của địa phương và quá trình chuẩn bị nội lực bài bản từ cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo Thứ trưởng, hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ dừng ở việc khai thác lợi thế trong nước để sản xuất, gia công và xuất khẩu hàng hóa mà cần chuyển sang chủ động xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Nhà nước kiến tạo môi trường và kết nối nguồn lực. Địa phương chủ động tổ chức thực hiện. Đối tác cùng đồng hành. Doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể tạo ra giá trị”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.

Ông cũng đánh giá cao việc 18 địa phương sớm ban hành chương trình hành động, đồng thời cho rằng Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global sẽ góp phần kết nối nguồn lực từ các hiệp hội, tổ chức tài chính, tư vấn, cơ sở nghiên cứu và đối tác quốc tế.

Đặt mục tiêu hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp quốc tế hóa

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), kinh nghiệm từ các tập đoàn châu Á như Haier, Toyota và Samsung cho thấy doanh nghiệp muốn vươn tầm quốc tế cần trải qua quá trình xây dựng nền tảng chất lượng, tiếp cận thị trường, nâng cấp năng lực công nghệ, phát triển thương hiệu và mở rộng hiện diện toàn cầu.

“Thước đo thành công của Chương trình Go Global là có bao nhiêu doanh nghiệp thực sự tiến lên trên hành trình vươn ra thế giới”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại diễn đàn.

Đến năm 2030, chương trình đặt mục tiêu đào tạo 10.000 lượt doanh nghiệp về đầu tư và kinh doanh toàn cầu; tư vấn, xây dựng kế hoạch vươn ra quốc tế cho 1.000 doanh nghiệp.

Đồng thời, 100 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chuyên sâu để đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán, sáp nhập (M&A). Chương trình cũng hướng tới hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với ít nhất 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, mục tiêu đặt ra là hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn xuyên biên giới, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Các hoạt động hỗ trợ sẽ tập trung vào phát triển xuất khẩu, kinh doanh số xuyên biên giới, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và mở rộng hiện diện tại nước ngoài thông qua thành lập văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc M&A.

Doanh nghiệp nội địa cần nâng cao năng lực cạnh tranh

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, cho biết địa phương đã triển khai Chương trình Go Global theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 19/8/2026.

Ước tính 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt khoảng 101,30 tỷ USD, tăng 32,51% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt khoảng 103,40 tỷ USD, tăng 43,81%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 204,70 tỷ USD. Những kết quả đó phản ánh quy mô giao thương lớn và mức độ liên kết sâu rộng của kinh tế Bắc Ninh với các thị trường, đối tác quốc tế, đồng thời tiếp tục tạo nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và giải quyết việc làm trên địa bàn.

Các đại biểu cùng chạm màn hình, thực hiện nghi thức nhấn nút triển khai Chương trình Go Global. Ảnh: Nam Nguyễn

Tuy nhiên, đại diện địa phương nhìn nhận quy mô xuất nhập khẩu lớn chưa đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh và mức độ tự chủ cao. Xuất khẩu của Bắc Ninh vẫn tập trung chủ yếu vào một số nhóm hàng điện tử và linh kiện; khả năng tham gia trực tiếp của doanh nghiệp nội địa vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao, năng lực phát triển thương hiệu và mạng lưới phân phối quốc tế còn có dư địa lớn để nâng lên.

Một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp khó khăn về vốn, thông tin thị trường, nhân lực, tiêu chuẩn quốc tế và quản trị rủi ro. Do vậy, yêu cầu đối với thành phố không chỉ là xuất khẩu nhiều hơn, mà là xuất khẩu bền vững hơn, giá trị cao hơn và có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực vươn ra toàn cầu.

Để cải thiện chất lượng tăng trưởng, Bắc Ninh tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cảnh báo sớm các rào cản thương mại và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI. Thành phố cũng chú trọng đa dạng hóa thị trường, phát triển thương hiệu và hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Ở góc độ quốc tế, ông Marco Foerster, chuyên gia tư vấn chiến lược từ Stratburg, cho biết trong tổng kim ngạch xuất khẩu 475 tỷ USD của Việt Nam năm 2025, doanh nghiệp FDI chiếm 77%; riêng ngành điện tử, tỷ lệ này lên tới 98%.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số doanh nghiệp nhưng chỉ đóng góp khoảng 7% kim ngạch xuất khẩu, do gặp nhiều rào cản về vốn, công nghệ, nhân lực và thông tin thị trường.

Các đại biểu tham gia phiên đối thoại.

Để hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường quốc tế và quản trị rủi ro, chuyên gia đề xuất mô hình Go Global theo ba giai đoạn: thử nghiệm thị trường với chi phí thấp trong năm đầu tiên; thiết lập chỗ đứng từ năm thứ nhất đến năm thứ ba; mở rộng quy mô từ năm thứ ba thông qua đầu tư và liên doanh.

Tại diễn đàn, Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global được ra mắt. Cục Xúc tiến thương mại cũng ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có Chương trình SIPPO của Thụy Sĩ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thông qua chương trình, Bộ Công Thương kỳ vọng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu Việt và mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.