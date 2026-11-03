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Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Anh Thái

Anh Thái

16:05 | 03/11/2026
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Đây là một trong những nỗ lực của Samsung trong việc mang đến trải nghiệm AI bản địa hóa trên các thiết bị nghe nhìn, sau khi trải nghiệm AI bằng ngôn ngữ bản địa đã được hiện thực hóa trên hệ sinh thái Galaxy.
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Theo đó, Bixby Tiếng Việt đã sẵn sàng trên các mẫu TV Samsung tương thích, từ dòng Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và cả The Frame. Bản cập nhật mới này cho phép người dùng Việt Nam chuyển từ Bixby Lite sang trải nghiệm Bixby đầy đủ, mở rộng khả năng tương tác bằng Tiếng Việt và tiếp cận các tính năng nâng cao, bao gồm trải nghiệm Trợ lý AI TV bằng ngôn ngữ quen thuộc, mang đến cách tương tác tự nhiên và thuận tiện hơn với TV.

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Trước đây, Tiếng Việt trên TV Samsung chỉ được hỗ trợ thông qua Bixby Lite với các chức năng cơ bản như điều khiển kênh, phát nội dung đa phương tiện và tìm kiếm trên YouTube. Với bản cập nhật mới, người dùng có thể trải nghiệm đầy đủ hơn các khả năng của Bixby, đồng thời sử dụng Trợ lý AI TV bằng tiếng Việt trên những mẫu TV tương thích.

Việc mở rộng Bixby Tiếng Việt lên TV là sự tiếp nối nỗ lực của Samsung trong việc đưa các trải nghiệm AI đến gần hơn với người dùng thông qua ngôn ngữ bản địa. Trước đó, Samsung đã mở rộng hỗ trợ tiếng Việt trên Bixby thuộc hệ sinh thái Galaxy, bên cạnh các trải nghiệm Galaxy AI.

Như vậy là từ nay người dùng đã có thể trải nghiệm AI tiếng Việt trên cả thiết bị cá nhân, cho đến màn hình giải trí chung của gia đình, qua đó người dùng có thể tương tác với công nghệ một cách tự nhiên, thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu hằng ngày.

“Hơn 30 năm trước, Samsung hiện diện tại Việt Nam với những sản phẩm TV đầu tiên, từng bước đồng hành cùng sự thay đổi trong đời sống của các gia đình Việt. Với việc mở rộng Bixby Tiếng Việt lên TV, Samsung tiếp tục hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng Việt, để mỗi thành viên trong gia đình có thể tương tác với thiết bị bằng ngôn ngữ quen thuộc và khám phá thêm tiện ích phù hợp với nhu cầu hằng ngày.” Bà Nguyễn Huyền My - Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam - cho biết.

Cụ thể, thông qua trợ lý AI TV trên các mẫu tương thích, người dùng từ nay có thể đặt câu hỏi bằng Tiếng Việt để tìm kiếm thông tin, học hỏi kiến thức và khám phá những chủ đề mới ngay trên màn hình lớn, bên cạnh việc tận hưởng trải nghiệm giải trí phù hợp với sở thích cá nhân. Từ học Tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác, tìm hiểu lịch sử, địa lý, khám phá kiến thức khoa học đến mở rộng hiểu biết về văn hóa và thế giới xung quanh, người dùng có thể chủ động học hỏi theo nhu cầu và mối quan tâm của mình.

Bên cạnh đó, Trợ lý AI TV còn hỗ trợ tìm hiểu công thức nấu ăn, khám phá địa điểm du lịch, cập nhật thông tin thể thao và phim ảnh. Đặc biệt, với khả năng hỗ trợ khám phá nội dung giải trí, Trợ lý AI TV giúp người dùng tìm hiểu thêm về chương trình đang xem và khám phá những nội dung liên quan, góp phần mang đến trải nghiệm xem TV trực quan và phong phú hơn.

Đáng chú ý, trong mùa lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, người dùng có thể tìm kiếm cảm hứng cho thực đơn ngày Tết, khám phá những điểm đến giàu giá trị văn hóa, tìm hiểu phong tục truyền thống hay cùng các thành viên trong gia đình khám phá những chủ đề yêu thích. Qua đó, Samsung AI TV không chỉ là thiết bị giải trí mà còn trở thành không gian để các thành viên cùng khám phá, học hỏi và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Bixby Tiếng Việt hiện đã có sẵn các mẫu TV Samsung 2026 và những mẫu đã hoàn tất nâng cấp hệ điều hành 2026. Để trải nghiệm, người dùng truy cập phần cài đặt Bixby trên TV và lựa chọn tiếng Việt. Người dùng đang sử dụng Bixby Lite không cần thực hiện thêm thao tác nâng cấp; sau khi bản cập nhật được triển khai, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trải nghiệm Bixby đầy đủ, bao gồm hỗ trợ Trợ lý AI TV bằng tiếng Việt trên các mẫu tương thích.

Bên cạnh trải nghiệm Trợ lý AI, TV Samsung còn đóng vai trò là một phần trong hệ sinh thái thiết bị kết nối của Samsung. Thông qua SmartThings, người dùng có thể kết nối TV với các thiết bị gia dụng tương thích như tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi và điều hòa không khí, qua đó quản lý và điều khiển các thiết bị trong nhà thuận tiện hơn. Theo đó, các tính năng như Pet Care và Family Care tiếp tục mở rộng những khả năng hỗ trợ đời sống gia đình trong hệ sinh thái Samsung, tùy thuộc vào thiết bị, thị trường và khả năng tương thích. Cùng với các công nghệ nâng cao trải nghiệm nghe nhìn như Nâng chuẩn hình ảnh bằng AI, Chế độ bóng đá AI, Chế độ Tách âm thanh bằng AI và Tính năng tạo hình nền bằng AI trên các mẫu TV hỗ trợ, Samsung hướng đến việc kết hợp giải trí, kết nối và tiện ích thông minh trong cùng một không gian sống.

Việc đưa tiếng Việt lên Trợ lý AI TV là một bước tiếp nối trong nỗ lực phát triển những trải nghiệm công nghệ gần gũi với người dùng Việt Nam. Thông qua việc mở rộng ngôn ngữ và khả năng kết nối giữa các thiết bị, Samsung tiếp tục khẳng định định hướng lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời củng cố vị thế thương hiệu TV số 1 thế giới trong 20 năm liên tiếp (theo số liệu công bố bởi hãng nghiên cứu thị trường Omdia).

Chi tiết, xem thêm tại đây.

Samsung Samsung AI trợ lý AI hiểu tiếng Việt đưa tiếng Việt lên Trợ lý AI TV AI TV

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
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