Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Vì sao Ấn Độ cần 'luật chơi' riêng cho AI trong viễn thông?

Đào Công

Đào Công

18:05 | 03/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Khi AI trong viễn thông ngày càng thấm sâu vào mạng lưới và dịch vụ, Ấn Độ chọn cách đặt ra luật chơi riêng, với bản dự thảo quy định do Cơ quan Quản lý Viễn thông Ấn Độ (TRAI) soạn thảo nhằm buộc nhà mạng kiểm soát rủi ro trước khi sự cố kịp xảy ra.
Ấn Độ xem xét thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Dự thảo mang tên Hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông được TRAI công bố ngày 30/10/2026. Cơ quan quản lý mời các bên liên quan gửi ý kiến bằng văn bản trước ngày 27/11/2026, ưu tiên hình thức điện tử, tới ông Akhilesh Kumar Trivedi, cố vấn phụ trách mạng, phổ tần và cấp phép, qua địa chỉ advmn@trai.gov.in. TRAI cho biết sẽ công khai toàn bộ ý kiến đóng góp trên trang web trai.gov.in.

Do vẫn đang trong giai đoạn dự thảo, các quy định về sử dụng AI trong lĩnh vực viễn thông có thể tiếp tục được điều chỉnh sau khi kết thúc đợt tham vấn.

Vì sao Ấn Độ cần 'luật chơi' riêng cho AI trong viễn thông?
Ảnh minh họa

Viễn thông giữ vai trò mạch máu của hạ tầng số Ấn Độ

TRAI cho rằng cần quản lý việc ứng dụng AI trong viễn thông xuất phát từ vị trí đặc biệt của ngành trong hạ tầng số Ấn Độ. Theo dự thảo, viễn thông đảm nhiệm kết nối người dân, truyền tải dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu trên môi trường mạng, hỗ trợ hoạt động thương mại, đồng thời bảo đảm hạ tầng thông tin trọng yếu của quốc gia vận hành an toàn và ổn định. Vì vậy, mọi thay đổi trong cách vận hành mạng viễn thông đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hoạt động kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia.

Sự cố trên mạng viễn thông vì thế có thể gây ra những tác động vượt xa phạm vi kỹ thuật. Dự thảo nhấn mạnh viễn thông giữ vai trò thiết yếu đối với đời sống xã hội, hoạt động kinh tế, thương mại, an ninh quốc gia và công tác ứng phó khẩn cấp. Do đó, nếu hệ thống AI vận hành sai, hậu quả có thể lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực và hoạt động thiết yếu của xã hội.

Lý do thứ hai xuất phát từ chính đặc tính của công nghệ AI. TRAI nhận định việc ứng dụng AI vào mạng lưới và dịch vụ có thể giúp nhà mạng nâng cao hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cảnh báo những rủi ro mới có thể phát sinh nếu doanh nghiệp thiếu khâu thẩm định trước khi triển khai hoặc không giám sát chặt chẽ quá trình hệ thống tự học và tương tác với các thành phần khác trong mạng. Dự thảo xác định ba nhóm nguy cơ cụ thể, gồm thiên lệch hình thành trong quá trình huấn luyện và sử dụng mô hình, hành vi ngoài dự kiến như hiện tượng trôi mô hình và các cuộc tấn công đối kháng có chủ đích.

Vì sao Ấn Độ cần 'luật chơi' riêng cho AI trong viễn thông?
Ảnh minh họa

Cả ba nhóm nguy cơ đều có thể làm suy giảm khả năng chống chịu của hạ tầng viễn thông, đặc biệt tại các thành phần trọng yếu. Dự thảo định nghĩa sự cố AI là tình trạng hệ thống gặp trục trặc, tạo ra kết quả ngoài dự kiến hoặc có hành vi khó lường, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại hay xâm phạm các quyền hợp pháp. Trong khi đó, rủi ro được xác định dựa trên sự kết hợp giữa xác suất xảy ra một sự kiện và mức độ hậu quả mà sự kiện đó có thể gây ra. Theo TRAI, nhà mạng có thể kiểm soát và giảm thiểu những rủi ro này thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị AI phù hợp, chú trọng phòng ngừa ngay từ khâu thiết kế và triển khai.

Lý do thứ ba xuất phát từ định hướng quản lý AI ở cấp quốc gia. Tháng 2/2026, Chính phủ Ấn Độ ban hành Bộ hướng dẫn quản trị AI quốc gia, đặt mục tiêu khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy phát triển bao trùm và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, đồng thời kiểm soát rủi ro đối với cá nhân và xã hội.

Dự thảo đề ra bảy nguyên tắc quản trị AI, gồm xây dựng niềm tin làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, khuyến khích đổi mới, bảo đảm công bằng và bình đẳng, đề cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm tính minh bạch và khả năng giải thích ngay từ khâu thiết kế, cùng với an toàn, khả năng chống chịu và phát triển bền vững. Phần thứ tư của văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và cơ quan quản lý cụ thể hóa các nguyên tắc này trong thực tiễn.

TRAI cho rằng các nguyên tắc quản trị AI ở cấp quốc gia cần được cụ thể hóa thành quy định phù hợp với từng ngành, trong đó viễn thông là lĩnh vực cần có hướng dẫn riêng. Cơ quan quản lý viện dẫn Luật TRAI năm 1997 (Luật số 24 năm 1997), cụ thể là tiết (v), điểm (b), khoản 1, Điều 11, quy định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, bảo đảm việc thực hiện các tiêu chuẩn này và tiến hành khảo sát định kỳ nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng. Trên cơ sở đó, TRAI hướng tới triển khai thống nhất bộ hướng dẫn quản trị AI quốc gia trong ngành viễn thông, qua đó tạo lập môi trường hoạt động rõ ràng, dễ dự đoán và minh bạch về trách nhiệm của các bên.

Ấn Độ dự kiến yêu cầu doanh nghiệp viễn thông tuân thủ những quy định gì khi sử dụng AI?

Dự thảo áp dụng với các đơn vị được cấp phép theo Luật Điện báo năm 1885 hoặc Luật Viễn thông năm 2023 để cung cấp dịch vụ viễn thông. Phạm vi điều chỉnh cũng bao gồm những đơn vị được cấp phép theo Luật Viễn thông năm 2023 để thiết lập, vận hành, bảo trì hoặc mở rộng mạng viễn thông. Điều kiện áp dụng là các đơn vị này đang sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng AI trong mạng lưới, hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc cả hai.

Mỗi nhà mạng phải xây dựng chính sách sử dụng AI nội bộ và trình hội đồng quản trị hoặc cơ quan điều hành tương đương phê duyệt. Chính sách phải phân loại từng hệ thống AI theo ba mức rủi ro cao, trung bình và thấp, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng đối với tài chính, hoạt động vận hành và người dùng. Doanh nghiệp đồng thời phải chia sự cố AI thành bốn cấp, gồm cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng, trung bình và nhẹ.

Mỗi hệ thống AI chỉ được đưa vào sử dụng sau khi cán bộ có thẩm quyền phê duyệt. Mọi sự cố phải được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý theo quy trình thao tác chuẩn. Với hai cấp sự cố nghiêm trọng nhất, doanh nghiệp phải báo cáo TRAI. Chính sách AI nội bộ phải được rà soát ít nhất mỗi năm tài chính một lần và gửi TRAI lưu hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày có hiệu lực.

Trong quá trình triển khai, nhà mạng phải lập danh mục toàn bộ hệ thống AI đang hoạt động, tạm ngừng hoặc đã ngừng sử dụng, kèm thông tin về nguồn gốc, mục đích và mức độ rủi ro. Doanh nghiệp không được đưa vào vận hành những hệ thống chưa có tên trong danh mục này.

Trước khi triển khai, nhà mạng phải thẩm định nhà cung cấp, kiểm định và đánh giá hệ thống về độ chính xác, khả năng vận hành ổn định, tính minh bạch, công bằng, khả năng chống trôi mô hình và cơ chế giám sát của con người. TRAI khuyến nghị doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn TEC 57050:2023 để đánh giá tính công bằng và TEC 57090:2025 để phân loại sự cố, hoặc sử dụng các tiêu chuẩn tương đương. Hợp đồng với nhà cung cấp AI phải quy định rõ nghĩa vụ tuân thủ, quyền kiểm toán và thanh tra, quy trình quản lý sự cố, cách phân chia rủi ro và trách nhiệm giải trình giữa các bên.

Để giám sát toàn bộ quá trình, mỗi nhà mạng phải lập Ủy ban Quản trị và An toàn AI (AGSC) gồm đại diện các mảng vận hành mạng, cung cấp dịch vụ, công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu, pháp chế và chăm sóc khách hàng, do một lãnh đạo cấp cao giữ vai trò Cán bộ Quản trị và An toàn AI (AGSO) đứng đầu. Ủy ban rà soát hiệu năng các hệ thống AI ít nhất mỗi năm tài chính một lần, và AGSO chịu trách nhiệm bảo đảm các biện pháp khắc phục được thực hiện, kể cả sửa đổi hay cho ngừng hẳn hệ thống khi cần.

Nhà mạng không thể đổ lỗi cho bên cung cấp hệ thống AI

Dự thảo Quy định Điều 3.8, theo đó nhà mạng phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mọi hệ thống AI mà mình sử dụng, bất kể công nghệ do doanh nghiệp tự phát triển, mua từ bên ngoài, thuê nhà cung cấp vận hành hay kết hợp nhiều hình thức. Vì vậy, khi hệ thống AI xảy ra sự cố, nhà mạng vẫn phải chịu trách nhiệm, không thể chuyển nghĩa vụ này sang đối tác cung cấp công nghệ. Quy định đó cũng lý giải vì sao TRAI yêu cầu doanh nghiệp thẩm định kỹ nhà cung cấp và đưa các điều khoản về kiểm soát, xử lý sự cố, phân chia rủi ro và trách nhiệm vào hợp đồng ngay từ đầu.

Nhà mạng phải báo cáo TRAI các sự cố AI ở hai mức cực kỳ nghiêm trọng và nghiêm trọng, bao gồm lỗi vận hành lớn, sự cố tái diễn và biện pháp khắc phục. Cơ quan quản lý có thể sử dụng những thông tin này để rút kinh nghiệm trên phạm vi toàn ngành, đánh giá rủi ro, ban hành khuyến cáo và đề xuất biện pháp phòng ngừa. Doanh nghiệp cũng phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh việc tuân thủ. Mọi hành vi vi phạm trong suốt vòng đời của hệ thống AI đều bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Qua các nội dung được công bố, có thể thấy TRAI mới đưa ra khung quản trị chung, chưa quy định cụ thể biểu mẫu, phương thức và thời hạn báo cáo sự cố. Văn bản cũng chưa xác định thế nào là thời hạn hợp lý để giải quyết khiếu nại của người dùng. Đây có thể là những nội dung doanh nghiệp tập trung góp ý trong đợt tham vấn.

TRAI lựa chọn cách tiếp cận dựa trên hướng dẫn, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong triển khai AI, đồng thời quy định rõ trách nhiệm quản trị và xử lý rủi ro. Mô hình quản lý này là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với cơ quan quản lý và nhà mạng tại các quốc gia khác khi xây dựng chính sách AI trong lĩnh vực viễn thông. TRAI đề nghị các bên liên quan gửi ý kiến chi tiết, kèm lập luận cho từng nội dung trước khi hoàn thiện và ban hành văn bản chính thức.

AI trong viễn thông ấn độ 5G Ấn Độ trí tuệ nhân tạo viễn thông dự thảo hướng dẫn AI nhà mạng Ấn Độ

Bài liên quan

Nhà mạng Việt Nam mới dừng ở mức hai trên thang tự động hóa mạng

Nhà mạng Việt Nam mới dừng ở mức hai trên thang tự động hóa mạng

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam

Ấn Độ xem xét thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE

Ấn Độ xem xét thay thiết bị viễn thông cũ của Huawei và ZTE

Có thể bạn quan tâm

Thái Lan, Malaysia đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu

Thái Lan, Malaysia đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu

Viễn thông - Internet
Hai nền kinh tế Đông Nam Á cùng đổi chiến lược hút vốn vào trung tâm dữ liệu, khi Thái Lan siết tiêu chí xét duyệt sau 42 dự án vốn 750 tỷ baht (khoảng 568.000 tỷ đồng), còn Malaysia muốn chuyển 385,7 tỷ ringgit (khoảng 2,45 triệu tỷ đồng) đã đổ vào thành năng lực cho doanh nghiệp và người lao động trong nước.
Viettel nâng cấp hệ thống tính cước cho 100 triệu thuê bao

Viettel nâng cấp hệ thống tính cước cho 100 triệu thuê bao

Viễn thông - Internet
Chỉ trong ba tháng, Viettel đã chuyển hơn 100 triệu thuê bao di động cùng khoảng 5.000 gói cước sang hệ thống tính cước vOCS 4.0 ngay trên mạng lưới đang vận hành, trong khi người dùng vẫn gọi điện, nhắn tin và truy cập internet như mọi ngày.
Vì sao Mỹ siết quyền tự đăng ký đầu số với doanh nghiệp rủi ro an ninh?

Vì sao Mỹ siết quyền tự đăng ký đầu số với doanh nghiệp rủi ro an ninh?

Viễn thông - Internet
Mỹ muốn siết quyền tự đăng ký đầu số của các doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro an ninh, bởi nước này coi kho số điện thoại là một phần trong hệ thống phòng thủ quốc gia. Những kẽ hở trong quy trình cấp phép có thể tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi gian lận và tấn công.
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Viễn thông - Internet
Ericsson quyết định hợp nhất khu vực thị trường Đông Bắc Á với khu vực Đông Nam Á, châu Đại Dương và Ấn Độ thành khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC) từ ngày 1/1/2027, đặt dưới sự dẫn dắt của ông Patrick Johansson, người đang phụ trách thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi.
Đầu số 075 về tay Vietnam Post

Đầu số 075 về tay Vietnam Post

Viễn thông - Internet
Vietnam Post vừa trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng đầu số 075, mở đường cho thương hiệu Pottel phát triển dịch vụ thuê bao di động mang đầu số riêng trên toàn quốc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
25°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
22°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,530 13,930
Trang sức 99.9 13,210 13,810
Trang sức 99.99 13,220 13,820
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,376 14,062
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,376 14,063
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,337 1,377
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,337 1,378
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,317 1,367
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,347 135,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,885 102,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,315 93,115
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,745 83,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,054 79,854
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,736 5,716
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17442 17715 18291
CAD 17922 18197 18816
CHF 30830 31207 31850
CNY 0 3818 3915
EUR 28183 28399 29479
GBP 33742 34131 35081
HKD 0 3153 3355
JPY 156 159 166
KRW 0 18 20
NZD 0 14177 14766
SGD 19575 19856 20425
THB 678 741 795
USD (1,2) 25501 0 0
USD (5,10,20) 25539 0 0
USD (50,100) 25566 25580 25950
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,570 25,570 25,950
USD(1-2-5) 24,548 - -
USD(10-20) 24,548 - -
EUR 28,258 28,281 29,627
JPY 158.56 158.85 168.49
GBP 33,935 34,027 35,209
AUD 17,608 17,672 18,350
CAD 18,096 18,154 18,827
CHF 31,146 31,243 32,167
SGD 19,692 19,753 20,531
CNY - 3,786 3,932
HKD 3,216 3,226 3,362
KRW 17.66 18.42 20.04
THB 727.64 736.63 788.6
NZD 14,150 14,281 14,707
SEK - 2,584 2,677
DKK - 3,791 3,926
NOK - 2,738 2,835
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,905.28 - 6,666.31
TWD 708.96 - 859.03
SAR - 6,744.86 7,105.77
KWD - 81,365 86,591
AED - 6,759 7,285
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,560 25,590 25,970
EUR 28,249 28,391 29,619
GBP 33,915 34,085 35,120
HKD 3,212 3,231 3,349
CHF 30,918 31,073 32,022
JPY 158.43 160.03 168.01
AUD 17,663 17,788 18,384
SGD 19,698 19,877 20,473
THB 733 748 785
CAD 18,042 18,169 18,766
NZD 14,220 14,774
KRW 18.53 20.50
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25575 25575 25955
AUD 17613 17713 18644
CAD 18098 18198 19211
CHF 31098 31128 32701
CNY 3802 3827 3962.1
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28376 28406 30131
GBP 34071 34121 35879
HKD 0 3300 0
JPY 159.39 159.89 170.44
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14277 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19735 19865 20586
THB 0 708.2 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13760000 13760000 14060000
SBJ 12000000 12000000 14060000
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,451 25,571 25,870
USD20 25,421 25,571 25,870
USD1 25,401 25,571 25,870
AUD 17,560 17,710 18,878
EUR 28,159 28,259 29,920
CAD 18,031 18,131 19,439
SGD 19,805 19,955 20,801
JPY 160.07 161.57 167.15
GBP 33,919 34,069 35,466
XAU 13,818,000 0 14,122,000
CNY 0 3,777 0
THB 0 737 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/11/2026 03:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia

Quảng Ninh lần đầu đăng cai giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh lần đầu đăng cai giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long

Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ, bảo đảm an toàn giao dịch và chất lượng giám định

Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ, bảo đảm an toàn giao dịch và chất lượng giám định

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảnh báo về trào lưu đi chùa online

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảnh báo về trào lưu đi chùa online

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

Lãi 543 tỷ, dòng tiền kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng âm 227 tỷ

Lãi 543 tỷ, dòng tiền kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng âm 227 tỷ

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đắk Lắk chấp thuận điện mặt trời nổi 452 MW trên hồ Ea Súp Thượng

Đắk Lắk chấp thuận điện mặt trời nổi 452 MW trên hồ Ea Súp Thượng

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Siêu sale bom tấn 11.11 trên Lazada có gì?

Siêu sale bom tấn 11.11 trên Lazada có gì?

Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm

Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm

Binance xử lý 4,65 tỷ USD rút tiền trong 9,5 giờ sau khi mở lại

Binance xử lý 4,65 tỷ USD rút tiền trong 9,5 giờ sau khi mở lại

Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ông Dương Công Minh trở lại đại diện pháp luật Sacombank

Ông Dương Công Minh trở lại đại diện pháp luật Sacombank

Northwood huy động 375 triệu USD, mở rộng mạng trạm vệ tinh mặt đất

Northwood huy động 375 triệu USD, mở rộng mạng trạm vệ tinh mặt đất

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

AgroViet 2026 kết nối nông sản với công nghệ nông nghiệp

AgroViet 2026 kết nối nông sản với công nghệ nông nghiệp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Aprilia Racing giữ vững ngôi đầu bảng tại Malaysia GP

Aprilia Racing giữ vững ngôi đầu bảng tại Malaysia GP

Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số