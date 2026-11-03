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AgroViet 2026 kết nối nông sản với công nghệ nông nghiệp

Hậu Thạch

Hậu Thạch

10:08 | 03/11/2026
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Với quy mô 250 gian hàng, quy tụ hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) hướng tới quảng bá nông sản, mở rộng cơ hội giao thương và giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững.
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Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại sự kiện.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại sự kiện.
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 – AgroViet 2026.

Theo Ban tổ chức, hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến 15/11/2026 tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Sự kiện là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác quốc tế quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

AgroViet 2026 mở rộng không gian giới thiệu công nghệ

AgroViet 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 4 quốc gia, vùng lãnh thổ và 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Điểm đáng chú ý của kỳ hội chợ năm nay là nội dung trưng bày được mở rộng, bên cạnh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản còn có công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường, sản phẩm khoa học công nghệ và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, tiếp nối kết quả từ những kỳ tổ chức trước, năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục giao Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức AgroViet 2026. Cùng với đó, Trung tâm triển khai không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

AgroViet 2026 mở rộng không gian giới thiệu công nghệ. (Ảnh minh họa)
AgroViet 2026 mở rộng không gian giới thiệu công nghệ. (Ảnh minh họa)

Trong khuôn khổ AgroViet 2026, khu triển lãm quốc tế có 50 gian hàng máy móc, thiết bị chế biến và vật tư nông nghiệp của các doanh nghiệp Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Bên cạnh đó là 50 gian hàng giới thiệu nông, thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng của các doanh nghiệp tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Không gian hội chợ được chia thành 5 khu vực, gồm khu triển lãm chung; khu máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; khu hàng nông, thủy sản chế biến sâu và hàng tiêu dùng quốc tế; khu gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp; khu xúc tiến thương mại sản phẩm khoa học công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Việc bố trí khu vực riêng cho công nghệ và các sản phẩm đổi mới sáng tạo tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu giải pháp phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, đồng thời tìm kiếm đối tác và tiếp cận các thiết bị, công nghệ mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị kết nối cung – cầu dự kiến diễn ra vào chiều 12/11, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút ít nhất 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch trong 4 ngày diễn ra hội chợ.

Kết nối sản phẩm OCOP với văn hóa ẩm thực Việt Nam

Bên cạnh AgroViet 2026, hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa ẩm thực vùng miền cũng được triển khai trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 13/12/2026, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Với diện tích khoảng 600 m², không gian dự kiến có sự tham gia của 5 địa phương cùng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã. Các sản phẩm được giới thiệu gồm đồ uống, gia vị, nước mắm truyền thống và nhiều đặc sản OCOP tiêu biểu của các vùng miền.

Bên cạnh trưng bày và giới thiệu sản phẩm, chương trình dự kiến tổ chức thử nếm, trải nghiệm ẩm thực, tọa đàm về văn hóa đồ uống, gia vị và ẩm thực Việt Nam, livestream quảng bá và kết nối giao thương.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại này, nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, đối tác phân phối và khách quốc tế, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

AgroViet 2026 công nghệ nông nghiệp xúc tiến thương mại nông sản sản phẩm OCOP chuyển đổi số nông nghiệp

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
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