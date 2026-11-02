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Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Lê Giang

Lê Giang

11:43 | 02/11/2026
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Huawei Việt Nam dự kiến đưa mẫu tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX ra thị trường trong tháng 11/2026. Sản phẩm có giá niêm yết 890.000 đồng, thời lượng phát nhạc tối đa 80 giờ khi kết hợp hộp sạc và khả năng chống ồn chủ động (ANC) lên đến 52 dB.
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Theo công bố ngày 2/11 của Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam, FreeBuds SE 5 MAX sẽ mở bán từ ngày 10/11 trên gian hàng Huawei Flagship Store tại các sàn thương mại điện tử và cửa hàng trực tuyến của hãng. Giá bán trong đợt mở bán từ 760.000 đồng.

Thiết kế bán trong suốt, thoải mái khi đeo

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX gây ấn tượng với hộp sạc bán trong suốt, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế. Sản phẩm có ba màu: Trắng với bề mặt bóng sáng; Xanh với lớp hoàn thiện mờ ánh ngọc và mica siêu mỏng; Đen với bề mặt kim loại mờ tinh giản. Tai nghe có thiết kế oval thuôn dài cùng các cạnh vát 45 độ, mang đến diện mạo tinh tế và cảm giác cầm nắm thoải mái.

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Sự thoải mái còn được tính đến trong từng chi tiết. Mỗi bên tai nghe chỉ nặng khoảng 4,3 g, là mẫu tai nghe chống ồn nhét tai nhẹ nhất của Huawei. Được phát triển trên nền tảng mô phỏng công thái học độc quyền, dựa trên dữ liệu từ hơn 10.000 mẫu tai, FreeBuds SE 5 MAX mang đến cảm giác đeo vừa vặn, chắc chắn và thoải mái suốt ngày dài.

Pin đủ dùng đến hai tuần

Khi kết hợp cùng hộp sạc, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX cho tổng thời lượng phát nhạc lên đến 80 giờ. Sau khi sạc đầy, tai nghe có thể phát nhạc tối đa 10 giờ khi tắt ANC hoặc 7 giờ khi bật ANC. Sạc nhanh trong 10 phút có thể cung cấp thêm tối đa 4 giờ nghe nhạc, thuận tiện khi người dùng cần sạc pin nhanh trong giờ nghỉ hoặc trước khi ra ngoài.

Trong điều kiện sử dụng cơ bản mỗi ngày, tai nghe có thể kéo dài thời lượng lên đến hai tuần. Nhờ đó, người dùng có thể giảm tần suất số lần sạc và không cần phải thường xuyên mang theo bộ sạc bên mình.

Giảm tiếng ồn, tăng độ rõ

Dù đang di chuyển ở nơi đông đúc đông đúc, hay những lúc cần tập trung học tập làm việc, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX đều hỗ trợ người dùng đắm chìm hơn vào nội dung đang nghe, nhờ tính năng chống ồn chủ động đa chế độ, tối đa đến 52 dB.

Người dùng có thể chọn chế độ Siêu khử tiếng ồn khi di chuyển ở nơi đông đúc, chế độ Thông thường tại trung tâm thương mại hoặc quán cà phê, và chế độ Khử tiếng ồn thấp ở không gian yên tĩnh hơn như thư viện, văn phòng. Tai nghe cũng có chế độ Thích ứng, tự nhận biết tiếng ồn xung quanh và điều chỉnh mức chống ồn tương ứng.

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Mức chống ồn tối đa lên đến 52 dB chỉ đạt được trong một số tình huống và dải tần nhất định. Khi nghe nhạc trên tàu điện đông người hay nghe podcast tại quán cà phê, tai nghe giúp giảm bớt những âm thanh gây xao nhãng để người dùng tập trung hơn vào nội dung.

Khi gọi điện, hệ thống thu âm ba micro kết hợp thuật toán giảm tiếng ồn bằng AI giúp tách giọng nói khỏi âm thanh xung quanh, mang đến chất lượng đàm thoại rõ hơn trong các cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc gọi quan trọng ở nơi ồn ào.

Âm thanh chi tiết, tùy chỉnh theo sở thích

Nhờ codec LDAC, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX hỗ trợ âm thanh độ phân giải cao với tốc độ truyền dữ liệu không dây lên đến 990 kbps — có thể truyền tải lượng thông tin âm thanh nhiều gấp ba lần so với âm thanh Bluetooth SBC truyền thống. Kết hợp với driver động 10 mm, tai nghe có dải tần rộng hơn, tái tạo âm thanh đầy đặn với các chi tiết tự nhiên hơn.

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Người dùng có thể chọn một trong bốn chế độ âm thanh cài sẵn hoặc tinh chỉnh chất âm bằng bộ cân bằng âm thanh EQ tùy chỉnh 10 dải. Ví dụ, có thể tăng âm trầm khi tập luyện hoặc làm nổi bật giọng hát khi nghe nhạc pop, để trải nghiệm nghe phù hợp hơn với nội dung và sở thích cá nhân.

Kết nối liền mạch giữa các thiết bị, bền bỉ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX hỗ trợ kết nối đồng thời với hai thiết bị thuộc các hệ điều hành khác nhau, giúp chuyển đổi âm thanh liền mạch giữa iOS, Android™, EMUI và HarmonyOS. Ứng dụng HUAWEI Audio Connect tương thích với các hệ điều hành phổ biến. Với Bluetooth 6.0, tai nghe duy trì kết nối ổn định, độ trễ thấp và đồng bộ âm thanh với hình ảnh khi xem video hoặc chơi game.

Được thiết kế cho nhu cầu sử dụng thường ngày, HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55, giúp người dùng yên tâm hơn khi gặp mưa phùn, tập luyện hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Tai nghe cũng đã vượt qua 26 bài kiểm tra độ bền nghiêm ngặt và đạt chứng nhận SGS.

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX sẽ được mở bán tại gian hàng Huawei Flagship Store trên các sàn thương mại điện tử, và cửa hàng trực tuyến HUAWEI tại Việt Nam từ ngày 10 tháng 11 năm 2026, với giá chỉ từ 760.000 đồng. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 09 tháng 11, khách hàng còn có thể thu thập voucher giới hạn trị giá 50.000 đồng, áp dụng khi mua HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX trong hai ngày 10 và 11 tháng 11.

Người dùng HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX được cung cấp miễn phí dịch vụ hỗ trợ khi thất lạc HUAWEI Loss Care trong một năm. Dịch vụ cho phép khách hàng đủ điều kiện mua một bên tai nghe thay thế với mức giảm 50% so với giá bán lẻ chính thức nếu một bên tai nghe bị thất lạc hoặc hư hỏng.Về Nhóm Kinh Doanh Tiêu Dùng Huawei Việt Nam.

Các sản phẩm và dịch vụ của Huawei có mặt tại hơn 170 quốc gia và được sử dụng bởi một phần ba dân số thế giới. Huawei đã xây dựng mạng lưới 14 trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp, Ấn Độ và Trung Quốc.

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei là một trong ba đơn vị kinh doanh của Huawei, bao gồm điện thoại thông minh, PC và máy tính bảng, thiết bị đeo và dịch vụ đám mây, v.v…

Mạng lưới toàn cầu của Huawei được xây dựng dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông và được dành riêng để cung cấp những tiến bộ công nghệ mới nhất cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

- Website: https://consumer.huawei.com/vn/offer/
Huawei Việt Nam HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45

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Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

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Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

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