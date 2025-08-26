Huawei Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 2025

“Cú đúp” giải thưởng chính là sự công nhận cho những nỗ lực của Huawei Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ để cải thiện môi trường làm việc, giúp nhân viên kết nối tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và tận dụng tối đa các công cụ số.

Huawei Vietnam nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á – Best Companies to Work for in Asia Awards 2025 từ HR Asia

HR Asia Award là sự kiện quốc tế thường niên do Business Media International tổ chức, thu hút hơn 2.500.000 lượt khảo sát của 20.000 doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Thái Lan và Singapore,...

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, giải thưởng năm nay nhấn mạnh vai trò của sự kết nối và phối hợp giữa các thế hệ trong tổ chức. Huawei Việt Nam đã vượt qua quá trình khảo sát nội bộ nghiêm ngặt và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu để đạt được giải thưởng, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài. Ngoài ra, công ty còn được đánh giá cao nhờ xây dựng một môi trường làm việc đa thế hệ, nơi các giá trị và thế mạnh của từng nhóm tuổi được tôn trọng và phát huy.

Trong suốt 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Huawei đã xây dựng một đội ngũ nhân sự bản địa xuất sắc, thấm nhuần các giá trị cốt lõi của tập đoàn. Thứ nhất, lấy khách hàng làm trung tâm (Customer Centricity), mang đến những kết quả và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và người dùng. Thứ hai, lấy người cống hiến làm gốc (Inspire Dedication), chiêu mộ nhân tài và dành những đãi ngộ cũng như phần thưởng xứng đáng cho đội ngũ nhân sự của mình. Thứ ba, kiên trì nỗ lực trong gian khó (Perseverance), luôn chia sẻ và truyền cảm hứng với từng cá nhân, giúp họ vượt qua thử thách và chinh phục những thành tựu trong công việc. Cuối cùng tập trung vào giá trị tự phê bình, tự soi chiếu (Grow by reflection), khuyến khích mỗi cá nhân thể hiện vai trò và trách nhiệm trong việc đánh giá hiệu suất công việc qua từng năm.

Với nền tảng tổ chức vững chắc, công ty đã xây dựng và triển khai các chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chương trình đào tạo cá nhân hóa phù hợp với từng giai đoạn sự nghiệp, cơ hội giao lưu quốc tế và lộ trình phát triển rõ ràng. Đặc biệt, công ty chú trọng đến việc kết nối thế hệ trẻ Gen Z với các thế hệ đi trước thông qua việc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác liên thế hệ. Những sáng kiến này không chỉ giúp nhân viên phát triển toàn diện mà còn tạo nên một tập thể gắn kết, năng động và bền vững. Điều này được minh chứng thông qua thâm niên làm việc và gắn bó trung bình của nhân viên Huawei tại Việt Nam ít nhất là 10 năm.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Huawei Việt Nam tại buổi khai trương văn phòng mới với cơ sở vật chất và trang thiết bị công nghệ hiện đại

Giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đột phá – Tech Empowerment Awards” là giải thưởng đánh giá cao các sáng kiến công nghệ nổi bật hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên, cũng như xây dựng hệ thống đào tạo số hóa giúp nhân sự phát triển liên tục và linh hoạt.

Đại diện Huawei Vietnam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đột phá”(Tech Empowerment Award) tại HR Asia Awards 2025

Huawei Việt Nam đã xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, hỗ trợ cho quá trình vận hành mượt mà giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty và các thành viên Huawei trong khu vực. Từ nền tảng điện toán đám mây ổn định, công cụ giao tiếp nhanh chóng, đến giải pháp quản lý bán hàng tích hợp và hệ thống phân tích dữ liệu thông minh... tất cả đều hướng đến mục tiêu duy nhất: Tạo điều kiện để nhân viên làm việc linh hoạt, chia sẻ thông tin tức thì và phối hợp hiệu quả, bất kể nhân viên đang ở đâu. Chính sự kết nối liền mạch ấy đã tạo nên một môi trường làm việc số gắn kết, nơi mỗi cá nhân được phát huy thế mạnh riêng trong khi vẫn hòa nhập vào một tập thể đa thế hệ, giới tính và vị trí địa lý.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” và “Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đột phá” không chỉ ghi nhận những thành tựu trong chính sách nhân sự của Huawei Việt Nam, mà còn khẳng định triết lý nhân văn mà công ty theo đuổi: mỗi nhân viên là một giá trị độc đáo.