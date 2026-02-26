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Spotify ra mắt Eternal Playlist Urn, loa bluetooth có hình dạng… bình đựng tro cốt

Tạ Thành

Tạ Thành

09:26 | 26/02/2026
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Spotify tiếp tục đẩy ranh giới sáng tạo khi hợp tác với Liquid Death để cho ra mắt một sản phẩm gây tranh cãi: Eternal Playlist Urn, thiết bị loa Bluetooth được thiết kế dưới hình dáng “bình tro phát nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới”.
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Eternal Playlist Urn được định vị là phiên bản giới hạn, chỉ phát hành 150 chiếc tại thị trường Mỹ với giá bán lẻ 495 USD. Toàn bộ hệ thống âm thanh được tích hợp vào phần nắp bình, trong khi thân bình giữ nguyên tạo hình gợi liên tưởng đến vật phẩm tang lễ truyền thống. Với kích thước khoảng 18 x 29 cm, thiết bị hoạt động như một loa Bluetooth không dây cao cấp, cho phép phát nhạc trực tiếp từ nền tảng Spotify.

Eternal Playlist Urn là sản phẩm hợp tác giữa Spotify và Liquid Death. Nguồn ảnh: Spotify
Eternal Playlist Urn là sản phẩm hợp tác giữa Spotify và Liquid Death. Nguồn ảnh: Spotify

Thay vì né tránh yếu tố nhạy cảm, Spotify chủ động khai thác thông điệp xoay quanh sự “trường tồn” của âm nhạc. Đại diện hãng nhấn mạnh rằng âm nhạc không nên dừng lại cùng vòng đời của một con người. Từ tuyên ngôn đó, Eternal Playlist Urn không chỉ là một thiết bị âm thanh mà còn là công cụ lưu giữ “dấu ấn thính giác” của mỗi cá nhân.

Điểm nhấn công nghệ của sản phẩm nằm ở tính năng Eternal Playlist. Sau khi mua thiết bị, người dùng truy cập một hệ thống khảo sát do Spotify thiết kế, trả lời các câu hỏi liên quan đến phong cách cá nhân, gu âm nhạc và thậm chí là “hình ảnh” mà họ muốn thể hiện trong thế giới bên kia.

Dựa trên dữ liệu này cùng lịch sử nghe nhạc sẵn có, nền tảng sẽ tự động tạo một danh sách phát riêng biệt. Danh sách này đồng bộ trực tiếp với loa tích hợp trong bình và có thể chia sẻ cho người thân, bạn bè.

Eternal Playlist có thể được chia sẻ rộng rãi. Nguồn ảnh: Spotify
Eternal Playlist có thể được chia sẻ rộng rãi. Nguồn ảnh: Spotify

Spotify không xa lạ với các thử nghiệm phần cứng. Năm 2022, hãng từng hợp tác với Ikea để phát triển dòng loa đèn tích hợp Spotify Tap. Trước đó, công ty cũng triển khai dự án thiết bị nghe nhạc trên ô tô mang tên Car Thing, song nhanh chóng dừng sản xuất khi không đạt kỳ vọng thương mại. So với những nỗ lực trước, Eternal Playlist Urn mang màu sắc marketing rõ rệt hơn là tham vọng chiếm lĩnh thị trường phần cứng đại trà.

Về phía Liquid Death, màn hợp tác này tiếp tục củng cố hình ảnh thương hiệu gắn liền với phong cách “hài hước đen”. Hãng từng gây chú ý khi tung ra thùng giữ nhiệt hình quan tài và bán đấu giá với mức giá hơn 68.000 USD.

Sản phẩm thùng giữ hình quan tài gây tranh cãi của Liquid Death. Nguồn ảnh: Liquid Death.
Sản phẩm thùng giữ hình quan tài gây tranh cãi của Liquid Death. Nguồn ảnh: Liquid Death.

Việc tham gia vào dự án cùng Spotify cho thấy Liquid Death duy trì chiến lược xây dựng nhận diện bằng các sản phẩm gây sốc, hướng đến nhóm khách hàng ưa thích sự khác biệt và sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm độc bản.

Giới quan sát đánh giá Eternal Playlist Urn là ví dụ điển hình cho xu hướng thương hiệu công nghệ tìm kiếm điểm chạm cảm xúc thay vì chỉ cạnh tranh thông số kỹ thuật. Thực tế, chất lượng âm thanh của một hệ thống loa gói gọn trong phần nắp bình vẫn còn là dấu hỏi, bởi không gian lắp đặt linh kiện khá hạn chế. Tuy nhiên, Spotify không đặt trọng tâm vào cấu hình mà nhấn mạnh vào câu chuyện phía sau sản phẩm.

Ở góc độ truyền thông, chiến dịch này giúp Spotify tái khẳng định vị thế của một nền tảng không ngại thử nghiệm. Hãng khai thác trực tiếp chủ đề cái chết, vốn thường bị xem là nhạy cảm để chuyển hóa thành thông điệp về sự tiếp nối. Thay vì coi danh sách phát là dữ liệu tạm thời, Spotify biến nó thành “di sản số” có thể lưu truyền.

Spotify ra mắt Eternal Playlist Urn, loa bluetooth có hình dạng… bình đựng tro cốt
Eternal Playlist Urn với thông điệp "Âm nhạc đồng hành cùng bạn sang thế giới bên kia". Nguồn ảnh: Spotify.

Sản phẩm cũng phản ánh sự thay đổi trong cách người dùng nhìn nhận tài sản kỹ thuật số. Trong kỷ nguyên streaming, danh sách phát cá nhân không chỉ đơn thuần là tập hợp bài hát mà còn đại diện cho ký ức, cảm xúc và bản sắc. Eternal Playlist Urn tận dụng chính giá trị đó để tạo nên một vật phẩm mang tính biểu tượng, dù gây tranh cãi.

Với số lượng giới hạn 150 chiếc, nhiều chuyên gia dự báo sản phẩm sẽ nhanh chóng được săn đón, đặc biệt trong giới sưu tầm và cộng đồng yêu thích các chiến dịch marketing khác biệt. Dù không hướng đến doanh số lớn, Eternal Playlist Urn vẫn đạt mục tiêu quan trọng: thu hút sự chú ý toàn cầu và tạo ra cuộc thảo luận rộng rãi về ranh giới giữa công nghệ, văn hóa và thương mại.

Thông qua màn bắt tay này, Spotify cho thấy họ sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng nằm ngoài khuôn khổ truyền thống. Eternal Playlist Urn có thể không trở thành thiết bị âm thanh phổ biến trong mỗi gia đình, nhưng nó đã hoàn thành vai trò như một tuyên ngôn sáng tạo: âm nhạc, trong kỷ nguyên số, có thể vượt qua cả giới hạn của thời gian lẫn không gian.

Spotify Eternal Playlist Urn Liquid Death loa bluetooth có hình dạng bình đựng tro cốt loa bluetooth sản phẩm marketing

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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