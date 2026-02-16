Bluetooth Speaker Essential: thiết kế nhỏ gọn và khả năng kết nối nhiều loa

Theo thông tin công bố, Bluetooth Speaker Essential được phát triển trên nền tảng của mẫu Redmi Bluetooth Speaker 2 từng ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là phiên bản đổi tên. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở chuẩn kết nối khi sản phẩm mới hỗ trợ Bluetooth 6.0, thay vì Bluetooth 5.3 như bản nội địa. Việc nâng cấp này được kỳ vọng cải thiện tốc độ ghép nối và độ ổn định đường truyền.

Loa Bluetooth Speaker Essential. Nguồn: Xiaomi

Ở chiều ngược lại, khả năng kháng bụi và nước của Bluetooth Speaker Essential đạt chuẩn IP66, thấp hơn IP67 trên Redmi Bluetooth Speaker 2. Điều này đồng nghĩa thiết bị vẫn chống được bụi hoàn toàn và tia nước mạnh từ nhiều hướng, nhưng không phù hợp để ngâm nước ở độ sâu khoảng 1 mét như phiên bản bán tại Trung Quốc. Dù vậy, chuẩn IP66 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ngoài trời, dã ngoại hoặc trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Về thiết kế, loa có thân máy bo tròn, phủ lớp lưới vải, kết hợp dải viền bóng chạy dọc thân. Kích thước lần lượt khoảng 9,8 x 4,6 x 13 cm, trọng lượng khoảng 200 gram, hướng tới tính cơ động cao. Thiết bị được tích hợp dây móc để gắn vào balo hoặc túi xách, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển. Phần đế cao su chống trượt và nắp che cổng kết nối góp phần tăng độ bền trong quá trình sử dụng thực tế.

Bluetooth Speaker Essential có thiết kế nhỏ gọn. Nguồn: Xiaomi

Cấu hình âm thanh của Bluetooth Speaker Essential tập trung vào nhu cầu nghe nhạc cơ bản. Sản phẩm sử dụng driver toàn dải 1,5 inch kết hợp bộ tản âm thụ động, cho công suất định mức 5W. Theo nhà sản xuất, hệ thống này được tối ưu để đảm bảo giọng hát rõ ràng và dải trầm đủ lực trong không gian nhỏ hoặc nhóm người ít. Công suất 5W cũng tương đương một số mẫu loa mini trước đây của hãng như Xiaomi Sound Pocket.

Bên cạnh đó, loa hỗ trợ tính năng tăng cường âm trầm và cho phép ghép đôi hai thiết bị ở chế độ TWS để tạo hiệu ứng stereo. Người dùng cũng có thể kết nối tối đa 10 loa cùng lúc nhằm phát nhạc đồng bộ trong không gian rộng hơn. Đây là tính năng thường thấy trên các dòng loa di động tầm giá rẻ và trung cấp, phục vụ nhu cầu giải trí nhóm hoặc sự kiện nhỏ ngoài trời.

Viên pin dung lượng 1.000mAh được công bố cho thời gian sử dụng tối đa khoảng 10 giờ ở mức âm lượng 40%. Khi mở âm lượng 100%, thời lượng pin giảm xuống còn khoảng 2,5 giờ. Thiết bị sạc qua cổng USB-C và có thể hoạt động ở chế độ có dây khi kết nối trực tiếp với máy tính hoặc máy tính bảng, đồng thời đóng vai trò như một card âm thanh rời. Loa cũng được tích hợp micro để hỗ trợ đàm thoại rảnh tay.

Một số thông số kĩ thuật của Bluetooth Speaker Essential. Nguồn: Xiaomi

Hiện Xiaomi chưa công bố giá bán chính thức cũng nehu lịch lên kệ cụ thể cho Bluetooth Speaker Essential. Tuy nhiên, dựa trên mặt bằng giá các sản phẩm cùng phân khúc, nhiều khả năng thiết bị sẽ nằm trong nhóm loa di động dưới 1 triệu đồng.

Tại Việt Nam, người dùng đang có những lựa chọn khác như Redmi Mini 4W, Redmi Bluetooth Speaker 2 hoặc Xiaomi Sound Pocket. Ở tầm cao hơn, hãng còn cung cấp mẫu Xiaomi Sound Outdoor công suất 30W với mức giá dưới 800.000 đồng.

Với chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm giá phải chăng, Xiaomi tiếp tục tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, người dùng phổ thông và nhu cầu giải trí cơ bản. Sự xuất hiện của Bluetooth Speaker Essential trên website toàn cầu cho thấy hãng đang củng cố vị thế ở phân khúc loa Bluetooth mini, nơi yếu tố giá bán, tính cơ động và thời lượng pin đóng vai trò quyết định.

Thông tin chi tiết về thị trường mở bán và giá bán dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.