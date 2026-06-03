Ngày 02/6/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo xử phạt Xiaomi Việt Nam 290 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, đưa vụ việc trở thành một trong những trường hợp bị xử lý mạnh tay nhất kể từ ngày Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 chính thức đi vào cuộc sống.

Theo thông báo, ngày 7/5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam (Xiaomi Việt Nam), mã số doanh nghiệp 0315464460, với tổng số tiền 290 triệu đồng và chỉ rõ ba hành vi vi phạm của Xiaomi Việt Nam.

Xiaomi Việt Nam khai trương văn phòng mới tại TP. Hồ Chí Minh

Trước hết, Xiaomi Việt Nam đã không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của họ để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác, qua đó vi phạm điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tiếp theo, doanh nghiệp đã không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, nên đã vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Cuối cùng, Xiaomi Việt Nam còn quy định những điều khoản không được phép đưa vào điều kiện giao dịch chung, từ đó vi phạm Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mức phạt 290 triệu đồng thể hiện tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi người ta đặt nó bên cạnh một trường hợp khác mà Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử lý trong cùng giai đoạn. Trước đó, ngày 14/01/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC phạt Công ty Cổ phần Y&B, đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm thương hiệu Cocoon Việt Nam, số tiền 50 triệu đồng cho một hành vi duy nhất, đó là không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bị xử phạt chấm dứt ngay hành vi vi phạm, buộc doanh nghiệp chủ động rà soát và hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng cùng hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng, sao cho tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc xử lý nghiêm các hành vi này góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức và cá nhân kinh doanh, phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền cùng lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Với người tiêu dùng Việt Nam, mỗi lần để lại số điện thoại hay địa chỉ email cho một nhãn hàng, người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được doanh nghiệp hỏi ý kiến trước và có quyền từ chối nếu không muốn dữ liệu của mình bị đem ra phục vụ mục đích quảng cáo. Tương tự, mỗi lần xem một người nổi tiếng khen ngợi sản phẩm trên mạng, công chúng có quyền được biết rõ liệu lời khen ấy xuất phát từ trải nghiệm thật hay đến từ một hợp đồng tài trợ đã được trả tiền. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trao cho người dân chính những quyền cụ thể như vậy.