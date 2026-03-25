Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series

Ngoài ra, với công nghệ Quantum Dot Mini LED (QD Mini LED) tân tiến, độ sáng tối đa lên đến 1200 nits cùng tần số quét lên đến 144Hz, cả hai dòng sản phẩm này mang đến trải nghiệm giải trí vượt trội.

Chia sẻ về dải sản phẩm mới, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam cho biết: “Với Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series, chúng tôi mong muốn mang công nghệ hiển thị tiên tiến đến gần hơn với người dùng Việt, giúp nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia với mức chi phí tối ưu nhất. Việc mở rộng dải sản phẩm Mini LED lần này thể hiện rõ hơn nữa cam kết của Xiaomi trong việc phổ cập những công nghệ cao cấp đến với đông đảo người dùng đại chúng.”

Cụ thể, Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series gồm 3 tùy chọn 55 inch, 65 inch và 75 inch, hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm một thiết bị giải trí chất lượng cao nhằm nâng tầm không gian và trải nghiệm sống.

Dòng sản phẩm được trang bị công nghệ QD Mini LED kết hợp hệ thống làm tối cục bộ với số vùng điều khiển lên đến 512 đèn nền, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác trên từng khu vực của màn hình. Nhờ đó, độ tương phản cùng các chi tiết trong vùng sáng và vùng tối được tái hiện rõ nét, mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực.

Với độ sáng tối đa lên đến 1200 nits giúp nội dung được hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Kết hợp cùng dải màu rộng DCI P3 94%, hình ảnh hiện lên rực rỡ và sống động, phù hợp với nhiều nhu cầu giải trí như xem phim, theo dõi trận thi đấu thể thao hay thưởng thức các chương trình truyền hình.

Tần số quét tối đa lên đến 120Hz ở chế độ Gameboost cũng mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà đối với các nội dung chuyển động nhanh. Trải nghiệm nghe nhìn toàn diện còn được củng cố bởi hệ thống âm thanh hỗ trợ Dolby Audio và DTS:X giúp tái tạo âm thanh đa chiều, góp phần nâng tầm không gian sống cho cả gia đình.

Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series

Ở phân khúc màn hình lớn, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series mang đến hai tùy chọn kích thước 85 inch và 98 inch. Sản phẩm được trang bị công nghệ QD Mini LED với số vùng hiệu chỉnh lên đến 880 đèn nền, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác và cho độ tương phản sâu. Nhờ đó, các chi tiết được tái hiện rõ ràng, đặc biệt đối với những nội dung được hiển thị với độ tương phản cao.

Tương tự Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series cũng sở hữu độ sáng tối đa lên đến 1200 nits, giúp hiển thị nội dung rõ nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Cùng với tần số quét gốc 144Hz mang lại khả năng hiển thị chuyển động mượt mà, phù hợp với các nội dung hành động nhanh và nhu cầu chơi những tựa game tốc độ cao. Đồng thời, việc hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos giúp dòng sản phẩm tối ưu cả hình ảnh lẫn âm thanh, mang đến trải nghiệm giải trí chuẩn điện ảnh ngay tại nhà.

Đáng chú ý, cả hai dòng sản phẩm đều được tích hợp Google TV, cho phép người dùng truy cập kho nội dung phong phú từ các nền tảng như Netflix, YouTube, Prime Video cùng nhiều ứng dụng khác trên Google Play.

Người dùng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm và điều khiển nội dung bằng giọng nói thông qua Google Assistant, đồng thời tận dụng các tính năng như Google Cast và Apple AirPlay để chia sẻ nội dung từ điện thoại hoặc máy tính bảng lên màn hình lớn một cách nhanh chóng. Nhờ đó, hai dòng sản phẩm Mini LED này không chỉ đóng vai trò là thiết bị hiển thị mà còn trở thành trung tâm giải trí trong gia đình, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng hiện đại.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series chính thức lên kệ từ hôm nay 25/3/2026 trên các kênh bán lẻ và sàn thương mại điện tử với giá bán lần lượt:

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series gồm 3 phiên bản kích thước 55 inch, 65 inch và 75 inch, có giá bán chính thức lần lượt là 14.990.000 đồng, 18.990.000 đồng và 24.990.000 đồng.

Trong tháng đầu mở bán, sản phẩm được ưu đãi đến 3.000.000 đồng, giá chỉ còn lần lượt 11.990.000 đồng, 15.990.000 đồng và 21.990.000 đồng.

Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series gồm 2 phiên bản kích thước 85 inch và 98 inch, có giá bán lần lượt là 36.990.000 đồng và 52.990.000 đồng.

Người dùng được giảm trực tiếp 3.000.000 đồng, giá còn 33.990.000 đồng và 49.990.000 đồng trong thời gian mở bán.