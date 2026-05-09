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J&T Express mang câu chuyện AI thực chiến đến Diễn đàn Logistics 2026

Lê Giang

Lê Giang

13:38 | 09/05/2026
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Trong bối cảnh ngành logistics Việt Nam đang bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng để bước vào chu kỳ cạnh tranh khắt khe hơn, câu chuyện không còn chỉ là mở rộng quy mô mà là làm sao vận hành hiệu quả hơn, chính xác hơn và bền vững hơn. Khi thương mại điện tử tăng tốc, áp lực giao hàng nhanh, đúng hẹn và tối ưu chi phí khiến doanh nghiệp chuyển phát nhanh buộc phải thay đổi cách vận hành truyền thống.
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Đó cũng là lý do chủ đề “AI định hình tương lai ngành logistics” được lựa chọn cho Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức vào ngày 9/5/2026 tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ khoảng 300–500 đại biểu là doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực logistics – chuỗi cung ứng, với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường.

J&T Express mang câu chuyện AI thực chiến đến Diễn đàn Logistics 2026

Trong khuôn khổ chương trình, J&T Express tham gia với vai trò Nhà tài trợ Vàng và là đại diện tiêu biểu của lĩnh vực chuyển phát nhanh (express delivery) trình bày chuyên đề về ứng dụng AI trong vận hành thực tế.

Từ dòng chảy hàng hóa đến dòng chảy dữ liệu

Khác với nhiều góc nhìn thiên về xu hướng công nghệ, bài thuyết trình của J&T Express đi từ chính bài toán cốt lõi nhất của ngành chuyển phát nhanh: làm sao xử lý hàng triệu đơn hàng mỗi ngày với tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Đại diện J&T Express Việt Nam, ông Nguyễn Anh Dũng – Technical Project Manager – chia sẻ chủ đề: “AI trong logistics không chỉ là xu hướng, mà là vận hành mỗi ngày trong ngành chuyển phát nhanh”. Theo ông Dũng, trong logistics, người ta thường nói về dòng chảy của hàng hóa, nhưng ở góc độ công nghệ, có một dòng chảy khác quan trọng không kém: dòng chảy của dữ liệu.

“Nhiều năm qua, chúng ta đã vận hành dựa trên kinh nghiệm và những quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường bùng nổ, ‘kinh nghiệm’ đơn thuần đã chạm đến giới hạn. Đó là lúc AI không còn là một lựa chọn, mà là một giải pháp bắt buộc để cạnh tranh”, ông Dũng nhấn mạnh.

J&T Express mang câu chuyện AI thực chiến đến Diễn đàn Logistics 2026

Từ góc nhìn đó, J&T Express mô tả tiến trình phát triển của ngành logistics qua ba giai đoạn: từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ, đến số hóa và đồng bộ hệ thống, và hiện nay là kỷ nguyên AI-first – nơi trí tuệ nhân tạo trở thành “trình điều khiển trung tâm” của toàn bộ mạng lưới logistics.

AI trong chuyển phát nhanh: từ hỗ trợ sang "tự ra" quyết định

Trên thế giới, nhiều doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ “dự báo” sang “tự quyết định”. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60–75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống ORION ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ khi các doanh nghiệp chuyển phát dần chuyển từ mô hình vận hành dựa trên quy tắc cố định sang hệ thống AI tự học từ dữ liệu thực địa.

J&T Express cho biết doanh nghiệp đang đầu tư vào ba nhóm năng lực chính: hạ tầng tự động tại trung tâm phân loại; năng lực dự báo sản lượng và tối ưu tuyến đường; trợ lý ảo AI hỗ trợ khách hàng và shipper 24/7 bằng ngôn ngữ bản địa.

Trong đó, hệ thống dự báo sản lượng hàng hóa tại trung tâm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc điều phối phương tiện, nhân lực và năng lực khai thác, hạn chế tình trạng thiếu xe hoặc quá tải cục bộ. Đồng thời, hệ thống địa chỉ thông minh hỗ trợ xử lý địa chỉ phi cấu trúc chính xác hơn, giảm đáng kể tỷ lệ hàng đi sai hướng, tối ưu chi phí xử lý lại và nâng cao trải nghiệm giao nhận cho khách hàng.

“AI tại J&T Express không phải là một công cụ riêng lẻ, mà đã được tích hợp sâu vào từng mắt xích của chuỗi vận hành. Đó là một hệ thống khép kín toàn trình đi từ dòng chảy dữ liệu đến từng km vận hành thực tế”, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Diễn đàn của những bài toán thật

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) hiện nay nhiều doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đã bắt đầu đưa AI vào quy trình vận hành, từ việc sử dụng thuật toán để tối ưu hóa lộ trình giao hàng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đến việc áp dụng thị giác máy tính trong quản lý kho bãi và tự động hóa thủ tục.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng khoảng cách giữa kỳ vọng công nghệ và khả năng triển khai thực tế vẫn là bài toán lớn của doanh nghiệp Việt Nam.

J&T Express mang câu chuyện AI thực chiến đến Diễn đàn Logistics 2026

“Việc tổ chức Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 được kỳ vọng sẽ là điểm chạm quan trọng để các nhà quản lý và chuyên gia cùng ngồi lại, bóc tách những bài toán thực tế, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp cho ngành logistics Việt Nam trong kỷ nguyên AI”, ông Trần Thanh Hải nhận định.

Đó cũng là lý do J&T Express lựa chọn tham gia không chỉ với vai trò tài trợ mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế – điều mà doanh nghiệp cho rằng có giá trị nhất với ngành hiện nay.

AI không thay thế con người tận tâm

Trong ngành chuyển phát nhanh, mỗi bưu kiện là một lời hứa về thời gian và trải nghiệm dịch vụ. Triết lý “Giao đúng giờ, Nhận chu toàn” chỉ có thể được duy trì khi công nghệ đủ mạnh để hỗ trợ hàng triệu quyết định mỗi ngày. "Khi chúng tôi áp dụng AI vào quy trình vận hành, mục tiêu cuối cùng không phải là thay thế những nhân viên giao hàng tận tâm, mà là trang bị cho họ một “hệ sinh thái công nghệ thông minh”, ông Dũng nói.

Từ góc nhìn thị trường, điều này phản ánh một thực tế rõ ràng: lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong tương lai sẽ không còn nằm đơn thuần ở quy mô mạng lưới, mà ở khả năng ra quyết định nhanh và chính xác dựa trên dữ liệu.

Diễn đàn Công nghệ Logistics 2026 vì thế không chỉ là nơi thảo luận về công nghệ, mà còn là nơi các doanh nghiệp logistics nhìn lại cách mình sẽ tồn tại và dẫn đầu trong giai đoạn cạnh tranh mới của thị trường.

J&T Express AI Công nghệ logistic tự động hóa logistics

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026