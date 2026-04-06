Zelostech ký MOU với 365Group, đẩy nhanh ứng dụng robot logistics tại Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Zelostech, công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ lái xe tự động đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với 365Group nhằm cùng nhau nghiên cứu và triển khai các giải pháp logistics tự động tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Thỏa thuận được ký bởi ông Yuchen Zhang, Giám đốc điều hành khu vực của Zelostech (Singapore), và ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch 365Group. Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước triển khai các phương tiện logistics tự hành cùng hệ thống giao hàng thông minh.

Theo nội dung hợp tác, Zelostech và 365Group sẽ tập trung vào phát triển thị trường, thử nghiệm xe giao hàng tự động và xây dựng hệ sinh thái logistics dựa trên robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi sang mô hình logistics thông minh và bền vững tại Việt Nam.

Zelostech ký MOU với 365Group, thúc đẩy logistics tự động tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Yuchen Zhang cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường logistics năng động và có tầm quan trọng chiến lược nhất tại Đông Nam Á. Sự hợp tác với 365Group là một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Zelostech.

Bằng cách kết hợp công nghệ lái xe tự động tiên tiến của Zelostech với hệ sinh thái và năng lực thị trường mạnh mẽ của 365Group, chúng tôi hướng tới thúc đẩy nhanh việc ứng dụng các giải pháp logistics tự động và đóng góp vào sự phát triển của một hạ tầng logistics hiệu quả, thông minh và bền vững tại Việt Nam”.

Ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch 365Group, chia sẻ: “Việc ký kết MOU đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai công ty. Robot logistics tự động sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong tương lai của ngành logistics.

Thông qua đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế, chúng tôi hướng tới giảm chi phí giao hàng, nâng cao hiệu quả vận hành, và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số và hạ tầng logistics thông minh tại Việt Nam.”

Theo nội dung hợp tác, Zelostech và 365Group sẽ tập trung vào phát triển thị trường, thử nghiệm xe giao hàng tự động và xây dựng hệ sinh thái logistics dựa trên robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những thị trường logistics tăng trưởng nhanh nhất châu Á, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ thương mại điện tử, nhu cầu logistics đô thị và dịch vụ giao hàng chặng cuối. Việc ứng dụng công nghệ logistics tự động được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả vận hành, giảm chi phí logistics và hỗ trợ phát triển giao thông đô thị bền vững.

Hiện tại, hơn 20.000 phương tiện logistics tự động của Zelostech đang hoạt động trên toàn cầu, phục vụ các kịch bản logistics tần suất cao và mang tính thiết yếu. Hệ thống này đã được triển khai tại hơn 300 thành phố trên thế giới, với tổng quãng đường vận hành vượt hơn 100 triệu km.

Thông qua sự hợp tác này, Zelostech và 365Group sẽ tiến hành các nghiên cứu khả thi, thử nghiệm công nghệ và triển khai thí điểm, với tầm nhìn dài hạn xây dựng mạng lưới logistics tự động tại Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á.