Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Thùy Linh

Thùy Linh

14:49 | 17/09/2026
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Sáng 17/9/2026, tên lửa Trường Chinh 12 đưa nhóm vệ tinh Guowang thứ 25 lên quỹ đạo, nối dài hành trình xây dựng mạng Internet vệ tinh 12.992 chiếc mà Tập đoàn Mạng vệ tinh Trung Quốc bắt đầu phóng nối mạng từ cuối năm 2024.
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Theo trang chuyên ngành viễn thông của Trung Quốc C114, tên lửa Trường Chinh 12 cất cánh từ bãi phóng thương mại Hải Nam lúc 8 giờ 32 phút theo giờ Bắc Kinh, tức 7 giờ 32 phút giờ Hà Nội, đưa nhóm vệ tinh Guowang vào quỹ đạo định sẵn và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. C114 dẫn thông tin về vụ phóng vệ tinh Guowang từ Công ty Phóng vũ trụ thương mại quốc tế Hải Nam (HICAL), đơn vị vận hành bãi phóng.

C114 cho biết Trung Quốc vừa phóng nhóm vệ tinh Internet quỹ đạo thấp thứ 25 thuộc chòm Guowang, hay GW, do Tập đoàn Mạng vệ tinh Trung Quốc (China SatNet) vận hành. Giới hàng không vũ trụ quốc tế quen gọi chòm vệ tinh này là Guowang, nghĩa là mạng lưới quốc gia.

Tên lửa Trường Chinh 12 rời bệ phóng tại bãi phóng thương mại Hải Nam sáng 17/9/2026, đưa nhóm vệ tinh Guowang thứ 25 lên quỹ đạo. Ảnh: HICAL
Tên lửa Trường Chinh 12 rời bệ phóng tại bãi phóng thương mại Hải Nam. Ảnh: HICAL

Tính cả nhóm vệ tinh thứ 25, chòm Guowang đã thực hiện 25 đợt phóng kể từ lần đầu tiên vào ngày 16/12/2024, trong đó có một đợt trong năm 2024, 16 đợt trong năm 2025 và 8 đợt trong khoảng tám tháng rưỡi đầu năm 2026. Từ đợt phóng đầu tiên đến đợt gần nhất, Trung Quốc mất 640 ngày để liên tục đưa vệ tinh Guowang lên quỹ đạo nhằm xây dựng mạng Internet vệ tinh, tương đương chưa đầy hai năm.

Theo C114, Guowang là dự án Internet vệ tinh quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời là dự án Internet 6G tích hợp không gian và mặt đất đầu tiên được nước này triển khai. Tập đoàn Mạng vệ tinh Trung Quốc dự kiến phóng tổng cộng 12.992 vệ tinh Guowang, chia thành hai chòm con GW-A59 và GW-A2, nhằm xây dựng mạng Internet vệ tinh có phạm vi phủ sóng toàn cầu.

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Chòm con GW-A59 gồm 6.080 vệ tinh Guowang hoạt động ở quỹ đạo cực thấp, dưới độ cao 500 km, chiếm khoảng 46,8% tổng số vệ tinh theo kế hoạch. Trong khi đó, GW-A2 sẽ có 6.912 vệ tinh, chiếm khoảng 53,2% và hoạt động ở độ cao 1.145 km, hơn gấp đôi độ cao tối đa của chòm GW-A59. Theo C114, trong tương lai, chòm Guowang sẽ hỗ trợ kết nối trực tiếp từ điện thoại di động đến vệ tinh, cho phép người dùng truy cập Internet vệ tinh ngay trên các mẫu điện thoại thông thường.

Chòm vệ tinh Guowang bắt đầu được triển khai ngày 16/12/2024, khi một tên lửa đưa đồng thời 10 vệ tinh lên quỹ đạo, mở màn cho quá trình xây dựng mạng Internet vệ tinh. Trong nửa đầu năm 2025, tốc độ phóng vẫn khá thưa khi các nhóm vệ tinh số 02, 03 và 04 lần lượt được đưa lên quỹ đạo vào ngày 11/2, 29/4 và 6/6, trong đó nhóm 03 được phóng sau nhóm 02 tới 77 ngày, đánh dấu khoảng cách dài nhất giữa hai đợt phóng liên tiếp trong hành trình triển khai Guowang.

Từ cuối tháng 7/2025, tần suất phóng vệ tinh Guowang tăng rõ rệt khi nhóm 05 và nhóm 06 lần lượt được đưa lên quỹ đạo vào ngày 27/7 và 30/7, chỉ cách nhau ba ngày. Riêng trong tháng 8, Trung Quốc liên tiếp phóng bốn nhóm vệ tinh Guowang, gồm nhóm 07 vào ngày 4/8, nhóm 08 ngày 13/8, nhóm 09 ngày 17/8 và nhóm 10 ngày 26/8. Sau đó, các nhóm 11, 12 và 13 lần lượt được phóng vào ngày 27/9, 16/10 và 10/11. Tháng 12 khép lại năm 2025 với bốn đợt phóng liên tiếp, đưa các nhóm 14, 15, 16 và 17 lên quỹ đạo vào các ngày 6, 9, 12 và 26/12, trong đó ba đợt đầu chỉ cách nhau ba ngày.

Trung Quốc phóng thêm 8 vệ tinh Qianfan, mạng vệ tinh quỹ đạo thấp đạt 256 chiếc
Nguồn dữ liệu C114

Năm 2026, chòm vệ tinh Guowang tiếp tục được triển khai với nhóm 18 phóng ngày 13/1 và nhóm 19 ngày 19/1, sau đó là nhóm 20 vào ngày 13/3 và nhóm 21 vào ngày 9/4. Tiếp đó, Trung Quốc trải qua khoảng gián đoạn 69 ngày, dài nhất trong năm, trước khi đưa nhóm 22 lên quỹ đạo ngày 17/6. Từ tháng 8, tốc độ phóng tăng trở lại với nhóm 23 ngày 4/8, nhóm 24 ngày 16/8 và nhóm 25 vào sáng 17/9.

Riêng sáu tháng cuối năm 2025, Trung Quốc đã thực hiện 13 đợt phóng vệ tinh Guowang, gấp hơn bốn lần 3 đợt trong sáu tháng đầu năm, trong khi khoảng tám tháng rưỡi đầu năm 2026 mới ghi nhận 8 đợt phóng. Tính bình quân, năm 2025 có một nhóm vệ tinh Guowang được đưa lên quỹ đạo sau khoảng 23,4 ngày, còn năm 2026 khoảng cách này tăng lên 33,1 ngày, cho thấy tần suất phóng trong năm 2026 chưa trở lại mức cao như nửa cuối năm 2025.

C114 chỉ công bố số lượng vệ tinh trong đợt phóng đầu tiên, chưa nêu số vệ tinh được đưa lên quỹ đạo trong các nhóm từ 02 đến 25, nên chưa thể xác định chính xác tổng số vệ tinh Guowang đang hoạt động trên quỹ đạo cũng như tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch 12.992 vệ tinh. Tuy vậy, 25 đợt phóng trong chưa đầy hai năm cho thấy Trung Quốc đang liên tục triển khai chòm Guowang với mục tiêu xây dựng mạng Internet vệ tinh phủ sóng toàn cầu, hướng tới khả năng kết nối trực tiếp điện thoại của người dùng với vệ tinh.

vệ tinh Guowang Trung Quốc Guowang Qianfan Guowang internet vệ tinh

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 15:00
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Cập nhật: 17/09/2026 15:00
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Cập nhật: 17/09/2026 15:00
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Cập nhật: 17/09/2026 15:00

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