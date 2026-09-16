Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Theo thông báo gửi đến cha mẹ học sinh toàn trường, trong năm học 2026-2027, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm không thu bất kỳ khoản quỹ hội, quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh lớp hoặc các khoản đóng góp có tính chất tương tự.

Đây được xem là một trong những điểm đáng chú ý trong công tác quản lý các khoản thu đầu năm học, trong bối cảnh ngành giáo dục TPHCM đang tăng cường yêu cầu công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục.

Trường Tiểu học Bình Trưng Đông. Nguồn ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Không thu quỹ lớp, quỹ trường

Trường Tiểu học Bình Trưng Đông cho biết, đối với những hoạt động trong năm học cần sự hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện theo đúng quy định. Kế hoạch sẽ được thông tin đến Ban đại diện cha mẹ học sinh và các mạnh thường quân để phối hợp triển khai, thay vì tổ chức thu các khoản quỹ từ phụ huynh theo hình thức chung.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trưng Đông Nguyễn Thị Lệ Hằng cho biết, các khoản thu tại trường chỉ được thực hiện khi đúng quy định, đúng thẩm quyền, đồng thời được niêm yết công khai, minh bạch. Thông tin về các khoản thu cũng sẽ được gửi đến phụ huynh thông qua những kênh chính thức của nhà trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc không thu quỹ trường, quỹ lớp nhằm góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong hoạt động thu – chi, đồng thời giảm áp lực tài chính đối với gia đình học sinh.

Siết quản lý các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi đầu năm học, đặc biệt đối với các khoản tài trợ và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo hướng dẫn, việc quản lý và sử dụng nguồn tài trợ, các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho cơ sở giáo dục công lập phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các trường không được quy định mức tài trợ bình quân, giao chỉ tiêu vận động hoặc ép buộc phụ huynh đóng góp. Việc vận động tài trợ cũng không được sử dụng để thay thế những nhiệm vụ chi thuộc ngân sách nhà nước.

Cơ sở giáo dục không được tổ chức vận động hoặc tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời không được quy định mức tối thiểu, mức bình quân hoặc thời hạn bắt buộc phải đóng góp.

Kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh không dùng cho nhiệm vụ của nhà trường

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, việc thu và chi phải thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nguồn kinh phí này không được sử dụng để chi cho những nội dung thuộc trách nhiệm của nhà trường, chẳng hạn như quản lý, bảo vệ, vệ sinh trường lớp, mua sắm cơ sở vật chất hoặc khen thưởng cán bộ, giáo viên.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai đầy đủ các khoản thu và mức thu đối với người học. Các khoản thu phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng nội dung, mức thu và thời gian thực hiện; đồng thời phải có dự toán thu – chi và phương án tổ chức thực hiện.

Công khai khoản thu, giáo viên không trực tiếp thu tiền

Theo yêu cầu của ngành giáo dục TPHCM, tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến cha mẹ học sinh và học sinh. Công tác thu tiền phải do bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện. Nhà trường có trách nhiệm lập và cấp chứng từ, hóa đơn điện tử theo quy định. Đáng chú ý, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền.

Việc Trường Tiểu học Bình Trưng Đông chủ động thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp trong năm học 2026-2027 cho thấy hướng quản lý các khoản đóng góp đang được đặt trọng tâm vào tính tự nguyện, công khai và đúng quy định, đồng thời hạn chế những khoản thu dễ tạo áp lực hoặc thiếu thống nhất giữa các lớp.