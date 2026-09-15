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Viễn thông - Internet

VNPT chọn RADCOM giám sát mạng chuyển vùng quốc tế bằng AI

Đạt Xanh

Đạt Xanh

09:10 | 15/09/2026
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RADCOM cho biết VNPT đã chọn hãng làm đối tác cung cấp giải pháp giám sát chất lượng dịch vụ chuyển vùng quốc tế trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, thay thế nhà cung cấp hiện tại sau một quy trình đấu thầu cạnh tranh.
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Theo thông báo mới nhất của RADCOM (trụ sở tại Tel Aviv, Israel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã lựa chọn nền tảng giám sát chất lượng dịch vụ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây của RADCOM cho mạng chuyển vùng quốc tế.

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Thông báo cho biết, RADCOM vượt qua chính nhà cung cấp giải pháp giám sát đang phục vụ hệ thống chuyển vùng của VNPT để giành hợp đồng. Phía RADCOM xem kết quả đó như sự khẳng định sức mạnh của nền tảng vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo cùng bề dày kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua nhiều năm làm việc với các nhà mạng thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

VNPT thay nhà cung cấp hiện tại sau đấu thầu cạnh tranh

VNPT nằm trong nhóm nhà mạng lớn nhất Việt Nam, vì vậy mọi thay đổi trong hạ tầng giám sát dịch vụ đều có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm của hàng chục triệu người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng thường xuyên ra nước ngoài và sử dụng dịch vụ chuyển vùng để duy trì liên lạc, thanh toán hoặc xác thực tài khoản. Quyết định thay thế đối tác cũ bằng một nền tảng mới cho thấy VNPT đang chuyển trọng tâm từ khả năng thu thập dữ liệu đơn thuần sang khả năng tự động phát hiện các dấu hiệu bất thường.

RADCOM đánh giá VNPT là một trong những nhà mạng có uy tín và năng lực kỹ thuật cao tại châu Á, đồng thời cho biết VNPT đặt ra yêu cầu cao đối với các nhà cung cấp trong lần lựa chọn này.

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Ông Benny Eppstein, Tổng giám đốc RADCOM, cho rằng việc VNPT lựa chọn RADCOM thay thế nhà cung cấp hiện tại thông qua đấu thầu cạnh tranh là dấu hiệu tích cực đối với RADCOM tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mở ra cơ hội để hãng từng bước mở rộng phạm vi giám sát sang các phần khác của mạng.

Dựa trên kinh nghiệm triển khai đa đám mây đã được kiểm chứng, nền tảng RADCOM ACE sẽ được đưa vào vận hành trên nhiều môi trường đám mây khác nhau, qua đó mang lại cho VNPT khả năng quan sát theo thời gian thực và gắn chặt với từng thuê bao trên các dịch vụ liên quan, đồng thời áp dụng trí tuệ nhân tạo cùng học máy để phát hiện những biểu hiện bất thường và làm lộ diện sự cố trước khi chúng kịp ảnh hưởng tới trải nghiệm khách hàng.

Kiến trúc đóng gói ứng dụng trong các vùng chứa (container) và triển khai trên nhiều môi trường đám mây giúp VNPT xây dựng hệ thống giám sát có khả năng mở rộng linh hoạt và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, đáp ứng quy mô mạng ngày càng lớn cũng như thích ứng với các dịch vụ mới. Cách tiếp cận theo hướng phát hiện sớm cũng giúp đội ngũ kỹ thuật VNPT chuyển từ thế bị động chờ khách hàng phản ánh sang chủ động xử lý ngay khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường.

VNPT mở đường cho RADCOM tại châu Á - Thái Bình Dương

RADCOM đánh giá hợp đồng với VNPT có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo thêm một khách hàng tham chiếu cho hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vừa mở cơ hội mở rộng giải pháp giám sát từ dịch vụ chuyển vùng sang các phần khác trong mạng của VNPT. Lãnh đạo RADCOM cho biết hãng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng VNPT trong quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng mạng lưới.

Hợp đồng với VNPT nằm trong ba hợp đồng RADCOM ký sau khi kết thúc quý II/2026 và được hãng công bố ngày 12/8/2026. Khi nền tảng giám sát mới đi vào vận hành, VNPT có thể tăng cường khả năng theo dõi chất lượng dịch vụ theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng hệ thống giám sát theo quy mô mạng và các dịch vụ mới, qua đó cải thiện trải nghiệm cho hơn 30 triệu khách hàng.

VNPT RADCOM giám sát chất lượng dịch vụ VNPT chuyển vùng quốc tế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 10:00
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Trung Quốc hạn chế xuất cảnh vì kiểm soát công nghệ

Trung Quốc hạn chế xuất cảnh vì kiểm soát công nghệ

Việt Nam đăng cai Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á-Úc lần thứ 21

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Bộ phụ kiện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mà bạn không nên bỏ qua

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng

Hưng Yên khởi công 2 dự án công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

EEMC công bố thông tin về thành viên HĐQT Đặng Phan Tường bị khởi tố

EEMC công bố thông tin về thành viên HĐQT Đặng Phan Tường bị khởi tố

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Ngân hàng Nhà nước và Mastercard hợp tác chống gian lận thanh toán số

Ngân hàng Nhà nước và Mastercard hợp tác chống gian lận thanh toán số

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.780 điểm

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.780 điểm

AEON công bố kế hoạch khai trương 2 trung tâm mới tại Thanh Hóa và Hạ Long

AEON công bố kế hoạch khai trương 2 trung tâm mới tại Thanh Hóa và Hạ Long

Chứng khoán 14/9: VN-Index lùi về 1.788 điểm, cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực

Chứng khoán 14/9: VN-Index lùi về 1.788 điểm, cổ phiếu vừa và nhỏ chịu áp lực

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VNPT chọn RADCOM giám sát mạng chuyển vùng quốc tế bằng AI

VNPT chọn RADCOM giám sát mạng chuyển vùng quốc tế bằng AI

NHNN chấp thuận ABBank tăng thêm hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ

NHNN chấp thuận ABBank tăng thêm hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ

Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt

Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt

TCL tiếp tục đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

TCL tiếp tục đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

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Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty con tại Việt Nam

Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty con tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi gần 300 xe C200/300 do lỗi cụm ổ khóa

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi gần 300 xe C200/300 do lỗi cụm ổ khóa

Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt

Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt

Bugatti chính thức thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Volkswagen và Porsche

Bugatti chính thức thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Volkswagen và Porsche

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Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10