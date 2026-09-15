VNPT chọn RADCOM giám sát mạng chuyển vùng quốc tế bằng AI

Theo thông báo mới nhất của RADCOM (trụ sở tại Tel Aviv, Israel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã lựa chọn nền tảng giám sát chất lượng dịch vụ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây của RADCOM cho mạng chuyển vùng quốc tế.

VNPT đầu tư bài bản vào dịch vụ Vinaphone

Thông báo cho biết, RADCOM vượt qua chính nhà cung cấp giải pháp giám sát đang phục vụ hệ thống chuyển vùng của VNPT để giành hợp đồng. Phía RADCOM xem kết quả đó như sự khẳng định sức mạnh của nền tảng vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo cùng bề dày kinh nghiệm đã được kiểm chứng qua nhiều năm làm việc với các nhà mạng thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

VNPT thay nhà cung cấp hiện tại sau đấu thầu cạnh tranh

VNPT nằm trong nhóm nhà mạng lớn nhất Việt Nam, vì vậy mọi thay đổi trong hạ tầng giám sát dịch vụ đều có thể tác động trực tiếp đến trải nghiệm của hàng chục triệu người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng thường xuyên ra nước ngoài và sử dụng dịch vụ chuyển vùng để duy trì liên lạc, thanh toán hoặc xác thực tài khoản. Quyết định thay thế đối tác cũ bằng một nền tảng mới cho thấy VNPT đang chuyển trọng tâm từ khả năng thu thập dữ liệu đơn thuần sang khả năng tự động phát hiện các dấu hiệu bất thường.

RADCOM đánh giá VNPT là một trong những nhà mạng có uy tín và năng lực kỹ thuật cao tại châu Á, đồng thời cho biết VNPT đặt ra yêu cầu cao đối với các nhà cung cấp trong lần lựa chọn này.

Ông Benny Eppstein, Tổng giám đốc RADCOM, cho rằng việc VNPT lựa chọn RADCOM thay thế nhà cung cấp hiện tại thông qua đấu thầu cạnh tranh là dấu hiệu tích cực đối với RADCOM tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mở ra cơ hội để hãng từng bước mở rộng phạm vi giám sát sang các phần khác của mạng.

Dựa trên kinh nghiệm triển khai đa đám mây đã được kiểm chứng, nền tảng RADCOM ACE sẽ được đưa vào vận hành trên nhiều môi trường đám mây khác nhau, qua đó mang lại cho VNPT khả năng quan sát theo thời gian thực và gắn chặt với từng thuê bao trên các dịch vụ liên quan, đồng thời áp dụng trí tuệ nhân tạo cùng học máy để phát hiện những biểu hiện bất thường và làm lộ diện sự cố trước khi chúng kịp ảnh hưởng tới trải nghiệm khách hàng.

Kiến trúc đóng gói ứng dụng trong các vùng chứa (container) và triển khai trên nhiều môi trường đám mây giúp VNPT xây dựng hệ thống giám sát có khả năng mở rộng linh hoạt và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, đáp ứng quy mô mạng ngày càng lớn cũng như thích ứng với các dịch vụ mới. Cách tiếp cận theo hướng phát hiện sớm cũng giúp đội ngũ kỹ thuật VNPT chuyển từ thế bị động chờ khách hàng phản ánh sang chủ động xử lý ngay khi hệ thống phát hiện dấu hiệu bất thường.

VNPT mở đường cho RADCOM tại châu Á - Thái Bình Dương

RADCOM đánh giá hợp đồng với VNPT có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo thêm một khách hàng tham chiếu cho hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vừa mở cơ hội mở rộng giải pháp giám sát từ dịch vụ chuyển vùng sang các phần khác trong mạng của VNPT. Lãnh đạo RADCOM cho biết hãng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng VNPT trong quá trình phát triển hạ tầng và mở rộng mạng lưới.

Hợp đồng với VNPT nằm trong ba hợp đồng RADCOM ký sau khi kết thúc quý II/2026 và được hãng công bố ngày 12/8/2026. Khi nền tảng giám sát mới đi vào vận hành, VNPT có thể tăng cường khả năng theo dõi chất lượng dịch vụ theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng hệ thống giám sát theo quy mô mạng và các dịch vụ mới, qua đó cải thiện trải nghiệm cho hơn 30 triệu khách hàng.