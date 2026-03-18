VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Ngày 16/3/2026, Ericsson công bố Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ triển khai các thiết bị radio thế hệ mới nhất cùng giải pháp RAN Compute tại các sân bay lớn của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai đơn vị hợp tác trong lĩnh vực hàng không và đánh dấu hướng đi mới trong chiến lược kết nối doanh nghiệp của Ericsson tại thị trường Việt Nam.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sẽ cung cấp vùng phủ băng tần C dung lượng cao, được tối ưu hóa đặc biệt cho môi trường trong nhà mật độ cao điều kiện điển hình của các nhà ga hành khách. Song song đó, cấu hình đa băng tần đảm bảo hành khách quốc tế duy trì kết nối liên tục và chuyển vùng mạng thuận tiện ngay khi đặt chân xuống sân bay Việt Nam.

VNPT và Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay Việt Nam. Ảnh: Ericsson

Điểm cốt lõi trong lần hợp tác này nằm ở thế hệ sản phẩm baseband mà Ericsson đưa vào triển khai. Theo thông tin từ hai phía, các sản phẩm này sở hữu khả năng xử lý cao, hiệu suất năng lượng được cải thiện và đặc biệt vận hành theo kiến trúc phần mềm hóa. Kiến trúc này cho phép hệ thống hỗ trợ nhiều công nghệ di động đồng thời và mở rộng theo nhu cầu thực tế mà không đòi hỏi thay thế phần cứng diện rộng.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT, nhấn mạnh các sân bay trên toàn cầu ngày càng chuyển sang ứng dụng kết nối di động tiên tiến để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa trải nghiệm hành khách và đảm bảo liên lạc thông suốt, bảo mật xuyên suốt hệ thống sân bay. Dự án lần này hướng đến vận hành thông minh hơn trong các khâu xử lý hành khách, quản lý hành lý và quản lý tài sản sân bay.

Giá trị thực của hợp tác này ngoài việc phủ sóng bằng công nghệ di động thế hệ mới, hệ thống kết nối mới sẽ là lớp nền tảng cho các ứng dụng số trong tương lai tại sân bay. Từ tự động hóa kiểm soát an ninh, theo dõi hành lý theo thời gian thực đến điều phối phương tiện phục vụ mặt đất, tất cả đều cần một hạ tầng kết nối đủ mạnh và đủ tin cậy để vận hành liên tục. Các sân bay lớn ở châu Á và châu Âu đã triển khai theo hướng này, và Việt Nam đang đi cùng quỹ đạo đó.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, khẳng định hợp tác với VNPT trong dự án sân bay này là cột mốc quan trọng trong chiến lược kết nối doanh nghiệp của Ericsson tại Việt Nam. Theo bà, việc đưa công nghệ radio và baseband thế hệ mới vào dự án tạo nền tảng cho kết nối hiệu suất cao, bảo mật, hỗ trợ hiện đại hóa vận hành sân bay và thúc đẩy hành trình chuyển đổi số của các sân bay Việt Nam.

Việt Nam hiện vận hành hơn 20 sân bay dân dụng, trong đó Nội Bài và Tân Sơn Nhất thường xuyên chịu tải hành khách ở mức rất cao. Thách thức về chất lượng kết nối trong nhà tại các ga hàng khách, khu vực cách ly và đường băng là thách thức kỹ thuật mà các nhà khai thác sân bay phải giải quyết, đặc biệt khi lưu lượng hàng không quốc tế phục hồi và tăng trở lại sau giai đoạn đại dịch.

Thỏa thuận giữa VNPT và Ericsson cho thấy cả hai bên nhìn nhận sân bay là môi trường vận hành phức tạp, yêu cầu hạ tầng kết nối chuyên biệt với độ tin cậy và bảo mật ở tiêu chuẩn cao hơn hẳn so với môi trường thương mại thông thường, chứ không đơn thuần là địa điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thông thường.

Ericsson đưa vào triển khai giải pháp RAN Compute kết hợp băng tần C tại các sân bay Việt Nam, hợp tác này góp phần hiện thực hóa định hướng mà Chính phủ Việt Nam đặt ra trong Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó hạ tầng số tại các cửa ngõ giao thông trọng yếu được xem là ưu tiên chiến lược.