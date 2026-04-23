5G Việt Nam chuyển trọng tâm từ mở rộng vùng phủ sang khai thác hiệu quả

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng giai đoạn tới yêu cầu toàn ngành viễn thông chuyển trọng tâm từ mở rộng vùng phủ sóng sang khai thác hiệu quả các khoản đầu tư đã bỏ ra trong gần hai năm thương mại 5G. Lãnh đạo Cục Viễn thông nêu rõ ba hướng ưu tiên cần tập trung triển khai ngay trong năm 2026.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ

Hướng thứ nhất, thúc đẩy ứng dụng 5G trong sản xuất công nghiệp, y tế, giao thông thông minh và nông nghiệp thông minh thông qua mô hình mạng 5G riêng dành cho khu công nghệ cao cùng khu sản xuất. Ông Nguyễn Phong Nhã cho hay tính năng Network Slicing của 5G cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ để tạo ra những dịch vụ mới mang lại giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trong nước.

Hướng thứ hai, gắn với sự hội tụ giữa 5G, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và điện toán biên. Phó Cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ rằng sự kết hợp của bốn công nghệ nền tảng tạo ra dịch vụ số thế hệ mới với độ trễ siêu thấp và khả năng xử lý dữ liệu gần thời gian thực, mở ra tiềm năng ứng dụng sâu rộng cho nền kinh tế số Việt Nam.

Hướng thứ ba, phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ông Nguyễn Phong Nhã thông tin cả nước hiện có 41 trung tâm dữ liệu với tổng công suất khoảng 372 MW. Khi nhu cầu xã hội tiếp tục tăng, bài toán đặt ra là khai thác hiệu quả hạ tầng sẵn có, thu hút đầu tư nước ngoài, phục vụ các ngành kinh tế sử dụng cơ sở dữ liệu lớn cho phân tích, khai thác và dự báo.

Bức tranh hạ tầng viễn thông Việt Nam hiện lên rõ nét qua loạt số liệu ông Nguyễn Phong Nhã công bố. Về băng thông rộng cố định, tính tới đầu năm 2026, tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang đạt gần 85% với 23,8 triệu hộ kết nối. Cáp quang đã phủ 100% xã phường và 100% trường học trên cả nước, tốc độ tải xuống đạt 288 Mbps, đưa Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về Internet cố định.

Về di động, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông thông tin sau gần hai năm triển khai thương mại, tính tới tháng 2 năm 2026, cả nước đã lắp đặt hơn 4.000 trạm phát sóng 5G, phủ 90% dân số với gần 23 triệu thuê bao. Tốc độ tải xuống Internet băng rộng di động đạt 188 Mbps, xếp thứ 14 thế giới. Hạ tầng IPv6 của Việt Nam vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu, khẳng định năng lực chuyển đổi công nghệ mạng thế hệ mới của các nhà mạng trong nước.

Ông Nguyễn Phong Nhã cho hay những con số trên ghi nhận sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt các doanh nghiệp nhà nước gồm VNPT, Viettel và MobiFone trong phát triển hạ tầng vùng sâu vùng xa. Từ năm 2021 tới nay, cả nước chỉ còn không quá 70 thôn bản chưa có sóng, chủ yếu do chưa có đường lưới điện. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp phép cho Starlink cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, mở ra cơ hội kết nối vùng sâu vùng xa và hỗ trợ đường truyền dẫn cho trạm BTS tại các khu vực địa hình phức tạp.

...Lộ trình 6G Việt Nam

Về lộ trình 6G, ông Nguyễn Phong Nhã cho hay các nước tiên tiến đang chạy đua hoàn thành tiêu chuẩn 6G vào năm 2028, sau đó bước vào giai đoạn thương mại hóa. Việt Nam sớm tham gia đường đua khi Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã phân công nhiệm vụ nghiên cứu 6G cho doanh nghiệp viễn thông và các trường đại học trong nước, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng triển khai mạng 6G khi thời điểm chín muồi.

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông khẳng định viễn thông đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật đồng thời là nền tảng kết nối con người, thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng không gian số. Ông Nguyễn Phong Nhã cho hay định hướng xuyên suốt đúng với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Lễ công bố nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động, ISP và điện toán đám mây tiêu biểu năm 2026 vinh danh loạt tên tuổi lớn dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ viễn thông do IDG Việt Nam phối hợp cùng Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam thực hiện.

Ở hạng mục dịch vụ di động có hạ tầng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đoạt danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng dịch vụ băng thông rộng di động. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thắng giải chất lượng chăm sóc khách hàng và khuyến mãi. Ở hạng mục dịch vụ di động không có hạ tầng MVNO, iTel thuộc Công ty TNHH Truyền thông và Công nghệ số iTel được vinh danh.

Ở mảng viễn thông cố định, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đoạt giải chất lượng dịch vụ băng thông rộng cố định. FPT Telecom thuộc Tập đoàn FPT thắng giải chất lượng chăm sóc khách hàng và chương trình khuyến mãi băng thông rộng cố định. Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện được bình chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng dịch vụ băng thông rộng cố định dành cho hộ gia đình.

Sự kiện World Mobile Broadband, Cloud & AI Summit 2026 khép lại với thông điệp thống nhất: 5G Việt Nam đã khép giai đoạn mở rộng vùng phủ, bước vào chu kỳ khai thác hiệu quả hạ tầng cùng lộ trình nghiên cứu 6G theo xu hướng phát triển của các quốc gia dẫn đầu công nghệ.