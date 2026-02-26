Băng tần 6 GHz sẽ trở thành 'chìa khóa' triển khai 6G

RSPG thuộc Ủy ban châu Âu công bố dự thảo ý kiến về lộ trình phổ tần 6G ngày 11/2/2026 tại Brúc-xen, Bỉ. Tài liệu mang mã số RSPG26-004 FINAL ra đời sau khi nhóm hoàn thành báo cáo đầu tiên về định hướng phát triển 6G.

Việc công bố lộ trình xuất phát từ sách trắng "Làm chủ nhu cầu cơ sở hạ tầng số của châu Âu" mà Ủy ban châu Âu công bố tháng 2/2024. RSPG nhận định việc cung cấp phổ tần vô tuyến kịp thời đáp ứng nhu cầu tương lai và thúc đẩy sức cạnh tranh châu Âu (EU) cần trở thành trọng tâm. Kế hoạch triển khai 6G tại EU phải tính đến nhu cầu phủ sóng, dung lượng, cạnh tranh và phù hợp với đặc thù từng quốc thành viên về địa lý lẫn dân số.

Lộ trình phổ tần 5G mà RSPG phát triển năm 2016 từng được các quốc gia thành viên và các bên liên quan đánh giá cao. Kinh nghiệm từ 5G cho thấy việc thiết lập kế hoạch cụ thể trước khi khởi động thế hệ mạng di động mới vô cùng quan trọng.

Băng tần 6 GHz cao trở thành ưu tiên hàng đầu

RSPG nhận định băng tần 6 GHz cao sẽ trở thành băng tần chính phù hợp cho việc giới thiệu 6G tại châu Âu vào năm 2030, đáp ứng các ứng dụng đòi hỏi dung lượng cao hơn dịch vụ 5G.

Theo ý kiến của RSPG về băng tần 6 GHz cao, phạm vi tần số cho 6G trong băng tần này phụ thuộc vào kết quả Hội nghị vô tuyến thế giới WRC-27 nhưng bao gồm ít nhất 540 MHz phổ tần liên tục. Dải tần trên đáp ứng nhu cầu 200 MHz bổ sung cho mỗi nhà khai thác mà các nhà mạng yêu cầu nhằm cung cấp phủ sóng và dung lượng ở khu vực ngoại ô và đô thị thông qua các trạm gốc hiện có.

Băng tần 7125-7250 MHz đang được nghiên cứu tại Khu vực 1 trong WRC-27 để có thể xác định cho IMT. Nếu quyết định thông qua, băng tần 7125-7250 MHz cung cấp thêm phổ tần 6G bổ sung cho băng tần 6 GHz cao.

Băng tần 6425-7125 MHz hiện thuộc phạm vi điều chỉnh của Ủy ban châu Âu (EC) theo Quyết định Phổ tần Vô tuyến về các điều kiện hài hòa tương lai ở châu Âu, tính đến việc bảo vệ các dịch vụ đang hoạt động trong băng tần này và các băng tần liền kề. EC dự kiến hoàn tất nhiệm vụ này vào năm 2027, kịp tiến độ khởi động 6G năm 2030.

RSPG cho rằng công nghệ 6G triển khai được trên tất cả băng tần đã được hài hòa cho dịch vụ truyền thông điện tử (ECS) và băng thông rộng không dây (WBB). Các băng tần thấp dưới 1 GHz gồm 700 MHz, 800 MHz và 900 MHz cho phép phủ sóng 6G toàn quốc và trong nhà.

Băng tần trung bao gồm 1500 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2,6 GHz và 3,6 GHz hỗ trợ và bổ sung cho việc triển khai mạng 6G dung lượng cao ở khu vực ngoại ô và đô thị. Băng tần cao 26 GHz và 42 GHz cho phép phủ sóng điểm nóng 6G dung lượng rất cao.

RSPG ghi nhận hầu hết băng tần được hài hòa cho ECS băng thông rộng không dây đã được sử dụng khắp châu Âu bởi các thế hệ ECS trước đó. Để tạo điều kiện giới thiệu 6G, nhóm khuyến nghị các nhà sản xuất thiết bị di động phát triển thiết bị mạng và đầu cuối hỗ trợ công nghệ 6G trong các băng tần này. Các nhà khai thác mạng di động cần lập kế hoạch di chuyển mạng hiện có sang 6G phù hợp với chiến lược thị trường, nhu cầu và tính sẵn có của thiết bị.

RSPG chỉ ra các băng tần cao 26 GHz và 42 GHz cung cấp dung lượng rất cao đã được hài hòa cho ECS băng thông rộng không dây lần lượt vào năm 2019 và 2024 nhưng vẫn chưa được ECS sử dụng rộng rãi cho đến nay. Do đó, RSPG khuyến khích các nhà sản xuất thiết bị di động đẩy nhanh việc phát triển thiết bị hỗ trợ các băng tần này và mời gọi cả nhà khai thác mạng di động lẫn nhà khai thác mạng riêng tích cực sử dụng các tần số này.

Băng tần 3,8-4,2 GHz được hài hòa với Quyết định thực thi (EU) 2025/2425 của Ủy ban châu Âu phù hợp cho việc phát triển mạng khu vực công suất thấp hoặc trung bình cũng sử dụng công nghệ 6G để hỗ trợ tăng trưởng của các thị trường dọc khác nhau. RSPG ghi nhận các băng tần khác cũng được các quốc thành viên cung cấp cho mạng cục bộ ở cấp quốc gia và các băng tần này tương tự có thể phù hợp cho mạng 6G cục bộ.

Băng tần dưới 700 MHz mở ra khả năng mới

RSPG ghi nhận băng tần 470-694 MHz đã được phân bổ cho dịch vụ di động, ngoại trừ di động hàng không, trên cơ sở thứ cấp ở hầu hết các quốc gia EU và có thể tăng cường phủ sóng 6G toàn quốc và trong nhà, đồng thời tăng dung lượng băng tần thấp tổng thể ở các quốc gia đó.

WRC-31 dự định nghiên cứu và xem xét các hành động quy định có thể có, bao gồm xem xét việc phân bổ băng tần 614-694 MHz cho dịch vụ di động đối với các quốc gia được liệt kê trong chú thích RR 5.295A. RSPG và Hội nghị châu Âu về bưu chính và viễn thông (CEPT) sẽ đánh giá các kịch bản khác nhau cho việc sử dụng linh hoạt băng tần 470-694 MHz và đưa ra hướng dẫn chung chiến lược về cách thức tiến hành tiềm năng cho các cơ quan quản lý muốn tái sử dụng phổ tần trong băng tần dưới 700 MHz cho các mục đích thay thế trong dịch vụ di động như IMT hoặc PPDR.

RSPG khẳng định 6G cần xây dựng trên sự phát triển phối hợp và khả năng tương tác của mạng mặt đất và mạng phi mặt đất (NTN) để tận dụng các đặc điểm có lợi nhất của cả hai hệ thống. 6G NTN hoạt động được trên phổ tần mặt đất hoặc vệ tinh. Việc triển khai trong phổ tần mặt đất cần được theo đuổi khi thấy khả thi dựa trên kết quả nghiên cứu liên quan đến ủy quyền về kết nối IMT vệ tinh trực tiếp với thiết bị (D2D-IMT) trong các băng tần mặt đất được thống nhất chung tại EU và phù hợp với bất kỳ quyết định thực thi nào của Ủy ban. RSPG đã công bố ý kiến về kết nối vệ tinh trực tiếp với thiết bị năm 2025.

RSPG cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tương tác liền mạch giữa mạng di động và mạng băng thông rộng cố định mà WAS/RLAN cung cấp quyền truy cập không dây.

RSPG nhận thấy nhu cầu về phổ tần tiếp tục tăng, đặc biệt cho phổ tần ở băng tần thấp và trung đang được các dịch vụ và ứng dụng vô tuyến sử dụng nhiều. Vì vậy, chia sẻ phổ tần trở thành giải pháp bắt buộc. RSPG khuyến khích cộng đồng học thuật và doanh nghiệp công nghệ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các cơ chế chia sẻ nhằm khai thác tài nguyên hữu hạn hiệu quả hơn và đáp ứng yêu cầu dung lượng của mạng di động thế hệ tiếp theo.

RSPG cũng khuyến khích cộng đồng học thuật và các doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G bền vững đáp ứng yêu cầu môi trường của mạng di động thế hệ tiếp theo, sau đó áp dụng các đột phá này vào việc xây dựng tiêu chuẩn chung.

ITU-R thiết lập định hướng và tiến độ toàn cầu cho phát triển 6G. Tiến trình xây dựng IMT-2030 hiện đang xác định các yêu cầu kỹ thuật từ năm 2024 đến 2026. Giai đoạn này cho phép RSPG đưa ra lộ trình phổ tần 6G cấp EU trước khi bước vào phát triển tiêu chuẩn tiếp theo, căn cứ vào phổ tần WRC-23 đã xác định và phổ tần bổ sung có thể được WRC 2027 phê duyệt nếu đảm bảo an toàn cho các dịch vụ đang sử dụng.

Mục tiêu phát triển công nghệ, bao gồm cung cấp phổ tần thống nhất đầy đủ, nhằm cho phép khởi động mạng 6G vào năm 2030 với việc triển khai rộng hơn tiếp tục trong những năm sau đó. Thời gian này cũng cần được chính sách phổ tần EU hỗ trợ để cho phép khởi động ban đầu mạng và dịch vụ 6G trên khắp EU.

RSPG xây dựng lộ trình dựa trên các báo cáo và ý kiến gần đây, bao gồm báo cáo đánh giá sử dụng tương lai băng tần 470-694 MHz trong EU tháng 11/2025, ý kiến về chiến lược dài hạn cho băng tần 6 GHz cao tháng 11/2025, ý kiến tạm thời về WRC-27 tháng 6/2025 và báo cáo về định hướng phát triển 6G tháng 2/2025.

Châu Âu hướng tới việc tạo ra hệ sinh thái và thị trường chung cho thiết bị mạng và đầu cuối nhằm mang dịch vụ 6G đến tất cả công dân kịp thời, thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp, xã hội và tăng trưởng kinh tế từ năm 2030 trở đi.