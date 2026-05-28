Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame ra mắt loạt sản phẩm mới

Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame chính thức hợp tác cùng huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo trong vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu

Bên cạnh H16 Pro TriForce, Dreame cũng giới thiệu loạt sản phẩm mới nhằm tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu công nghệ gia dụng cao cấp toàn cầu, cũng như thúc đẩy chiến lược phát triển hình ảnh thông qua hợp tác cùng huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo. Như vậy ngoài Dreame H16 Pro TriForce, chúng ta còn có robot hút bụi D30 Ultra CE với trạm sạc tự vệ sinh, máy lọc không khí FP10 sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên và máy hút bụi giường nệm D20 Aura tích hợp trạm đổ bụi tự động.

Điểm chung của năm sản phẩm ra mắt lần này là đều thể hiện rõ tinh thần "Thông minh hơn. Sạch hơn" thương hiệu đang theo đuổi.

Theo GfK, thị trường thiết bị hút bụi cầm tay và hút bụi lau nhà tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong quý I/2026, với doanh thu đạt gần 70% tổng doanh thu toàn ngành năm 2025 và cao gần gấp ba lần so với năm 2022. Xu hướng người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các thiết bị vệ sinh thông minh cao cấp cũng cho thấy nhu cầu ngày càng rõ nét đối với các giải pháp chăm sóc nhà cửa toàn diện và tiện nghi hơn.

Dreame H16 Pro TriForce

Chi tiết hơn về Dreame H16 Pro TriForce, máy hút bụi lau nhà tích hợp 3 giải pháp làm sạch đầu tiên của Dreame.

Với hệ thống làm sạch “3 trong 1” đầu tiên bao gồm hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng, Dreame H16 Pro TriForce được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh chuyên sâu trong không gian sống hiện đại.

Dreame H16 Pro TriForce sở hữu công nghệ tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt 200°C

Theo đó, Dreame H16 Pro TriForce sử dụng công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C hỗ trợ làm sạch sâu và diệt khuẩn tới 99,999% theo chứng nhận của TUV SUD, giúp mang đến sự an toàn gần như tuyệt đối cho các gia đình có trẻ nhỏ, hay các gia đình sử dụng sàn gỗ. Bên cạnh đó là hệ thống lau nước nóng 90°C giúp xử lý dầu mỡ và vi khuẩn bám sàn, và bọt làm sạch chuyên dụng giúp hỗ trợ khử mùi thú cưng và thực phẩm.

Điểm nhấn đáng chú ý thứ hai của Dreame H16 Pro TriForce đó chính là sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa, lực hút mạnh hàng đầu thị trường máy hút bụi lau nhà hiện nay. Đồng thời hệ thống thanh gạt kép và cảm biến thông minh giúp tối ưu hiệu quả làm sạch trên nhiều loại vết bẩn khác nhau.

Với lực hút lên đến 30.000Pa và thân máy siêu mỏng chỉ 9,85cm, Dreame H16 Pro TriForce có thể làm sạch cả những chỗ khó làm sạch nhất

Dreame cũng lần đầu tiên trang bị công nghệ tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt 200°C cho dòng máy hút bụi cầm tay, giúp làm sạch sâu đường ống, con lăn và khoang chứa, hạn chế vi khuẩn và mùi ẩm tích tụ. Bên cạnh đó thì việc sử dụng nước nóng 95°C để giặt bông lau và sấy khô bằng khí nóng 95°C để duy trì trạng thái sạch sẽ, khô thoáng nhanh chóng, cũng góp phần nâng cao độ bền sản phẩm, đồng thời thể hiện định hướng đổi mới của Dreame trong việc kiến tạo chuẩn chăm sóc nhà cửa thông minh và tiện nghi hơn cho người dùng hiện đại.

Dreame H16 Steam

Sản phẩm thứ hai chính là máy hút bụi lau nhà cầm tay H16 Steam. Cùng với Dreame H16 Pro TriForce, đây là sản phẩm máy hút bụi cầm tay có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn mang đến trải nghiệm sạch sâu với hơi nước siêu nhiệt 200°C.

H16 Steam cũng được trang bị công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C hỗ trợ làm sạch sâu dầu mỡ, bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả hơn trong quá trình lau sàn

H16 Steam cũng được trang bị công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C hỗ trợ làm sạch sâu dầu mỡ, bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả hơn trong quá trình lau sàn. Với lực hút 28.000Pa cùng hệ thống thanh gạt kép, Dreame H16 Steam mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ và trải nghiệm vận hành linh hoạt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, sản phẩm cũng thừa hưởng hệ thống tự làm sạch bằng hơi nước và nước nóng kết hợp sấy khí nóng 95°C tương tự H16 Pro TriForce. Thiết kế ngả phẳng 180° cùng cảm biến AutoAdapt™ giúp máy dễ dàng tiếp cận khu vực thấp và tự điều chỉnh lực hút theo mức độ bụi bẩn thực tế.

Robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE

Một lựa chọn sáng giá khác đến từ nhà Dreame đó chính là Dreame D30 Ultra CE, robot hút bụi lau nhà tầm trung với lực hút mạnh mẽ cùng trạm sạc tự vệ sinh. Cụ thể robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE cũng hướng đến khả năng “làm sạch sâu” đề cao tính tự động hóa, mang lại giải pháp chăm sóc nhà cửa thông minh toàn diện.

Dreame D30 Ultra CE sở hữu lực hút lên đến 25.000Pa, kết hợp công nghệ giẻ lau xoay áp lực cao giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và các vết bẩn thường gặp hằng ngày

Sản phẩm sở hữu lực hút lên đến 25.000Pa, kết hợp công nghệ giẻ lau xoay áp lực cao giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và các vết bẩn thường gặp hằng ngày. Đi cùng đó là trạm sạc đa chức năng hỗ trợ tự động giặt giẻ, tự đổ rác và vệ sinh trạm sạc thông qua khay giặt AceClean, góp phần tối ưu trải nghiệm rảnh tay cho người dùng.

Máy lọc không khí Dreame D30 Ultra CE dành cho các gia đình nuôi thú cưng

Dreame cũng đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực chăm sóc không khí thông minh khi trình làng máy lọc không khí sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới, được chứng nhận bởi Frost & Sullivan mang tên Dreame Việt Nam giới thiệu Dreame FP10. Đây là sản phẩm được trang bị cơ chế con lăn tuần hoàn, giúp gom lông tóc vào hộp chứa riêng biệt ngay trong quá trình vận hành, góp phần duy trì hiệu quả lọc ổn định và hạn chế bụi bẩn tích tụ theo thời gian. Một giải pháp được xem là lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại dành cho các gia đình nuôi thú cưng.

Dreame FP10 được trang bị hệ thống lọc sâu 6 lớp với bộ lọc HEPA 14 hỗ trợ loại bỏ lông thú, bụi mịn, mùi hôi và vi khuẩn trong không khí

Cụ thể, Dreame FP10 được trang bị hệ thống lọc sâu 6 lớp với bộ lọc HEPA 14 hỗ trợ loại bỏ lông thú, bụi mịn, mùi hôi và vi khuẩn trong không khí. Thiết kế hiện đại cùng phụ kiện khay cân thú cưng giúp trải nghiệm sử dụng thêm thú vị.

Dreame D20 Aura, máy hút bụi giường nệm tự động đổ bụi đầu tiên trên thế giới

Và cuối cùng là máy hút bụi giường nệm tự động đổ bụi đầu tiên mang tên Dreame D20 Aura. Nhờ tiên phong tích hợp trạm tự động đổ bụi, Dreame D20 Aura mang đến trải nghiệm rảnh tay lên đến 150 ngày.

Dreame D20 Aura sở hữu lực hút 16.000Pa kết hợp rung 48.000 lần/phút, đèn UV, sấy khí nóng 70°C, cảm biến mạt bụi AI và hệ thống lọc đa tầng, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trên bề mặt nệm.

Sản phẩm sở hữu lực hút 16.000Pa kết hợp rung 48.000 lần/phút, đèn UV, sấy khí nóng 70°C, cảm biến mạt bụi AI và hệ thống lọc đa tầng, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trên bề mặt nệm. Thiết kế hiện đại cùng cơ chế tự động thu gom bụi vào túi chứa giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn và nâng cao trải nghiệm vệ sinh tiện nghi hơn cho người dùng.