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Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame ra mắt loạt sản phẩm mới

Thái Tuấn

Thái Tuấn

21:57 | 28/05/2026
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Đó là sự kết hợp của hơi nước nóng lên đến 200 độ C, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng, từ đó mang đến giải pháp làm sạch chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.
Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới 'Dreame Your Style - Chuẩn salon, định hình phong cách' đang diễn ra tại Hà Nội Cristiano Ronaldo trở thành Đại sứ Thương hiệu toàn cầu của Dreame
Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame ra mắt loạt sản phẩm mới
Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame chính thức hợp tác cùng huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo trong vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu

Bên cạnh H16 Pro TriForce, Dreame cũng giới thiệu loạt sản phẩm mới nhằm tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu công nghệ gia dụng cao cấp toàn cầu, cũng như thúc đẩy chiến lược phát triển hình ảnh thông qua hợp tác cùng huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo. Như vậy ngoài Dreame H16 Pro TriForce, chúng ta còn có robot hút bụi D30 Ultra CE với trạm sạc tự vệ sinh, máy lọc không khí FP10 sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên và máy hút bụi giường nệm D20 Aura tích hợp trạm đổ bụi tự động.

Điểm chung của năm sản phẩm ra mắt lần này là đều thể hiện rõ tinh thần "Thông minh hơn. Sạch hơn" thương hiệu đang theo đuổi.

Theo GfK, thị trường thiết bị hút bụi cầm tay và hút bụi lau nhà tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong quý I/2026, với doanh thu đạt gần 70% tổng doanh thu toàn ngành năm 2025 và cao gần gấp ba lần so với năm 2022. Xu hướng người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các thiết bị vệ sinh thông minh cao cấp cũng cho thấy nhu cầu ngày càng rõ nét đối với các giải pháp chăm sóc nhà cửa toàn diện và tiện nghi hơn.
Dreame H16 Pro TriForce
Dreame H16 Pro TriForce

Chi tiết hơn về Dreame H16 Pro TriForce, máy hút bụi lau nhà tích hợp 3 giải pháp làm sạch đầu tiên của Dreame.

Với hệ thống làm sạch “3 trong 1” đầu tiên bao gồm hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng, Dreame H16 Pro TriForce được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh chuyên sâu trong không gian sống hiện đại.

Dreame H16 Pro TriForce
Dreame H16 Pro TriForce sở hữu công nghệ tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt 200°C

Theo đó, Dreame H16 Pro TriForce sử dụng công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C hỗ trợ làm sạch sâu và diệt khuẩn tới 99,999% theo chứng nhận của TUV SUD, giúp mang đến sự an toàn gần như tuyệt đối cho các gia đình có trẻ nhỏ, hay các gia đình sử dụng sàn gỗ. Bên cạnh đó là hệ thống lau nước nóng 90°C giúp xử lý dầu mỡ và vi khuẩn bám sàn, và bọt làm sạch chuyên dụng giúp hỗ trợ khử mùi thú cưng và thực phẩm.

Điểm nhấn đáng chú ý thứ hai của Dreame H16 Pro TriForce đó chính là sở hữu lực hút lên đến 30.000Pa, lực hút mạnh hàng đầu thị trường máy hút bụi lau nhà hiện nay. Đồng thời hệ thống thanh gạt kép và cảm biến thông minh giúp tối ưu hiệu quả làm sạch trên nhiều loại vết bẩn khác nhau.

Dreame H16 Pro TriForce

Với lực hút lên đến 30.000Pa và thân máy siêu mỏng chỉ 9,85cm, Dreame H16 Pro TriForce có thể làm sạch cả những chỗ khó làm sạch nhất

Dreame cũng lần đầu tiên trang bị công nghệ tự làm sạch bằng hơi nước siêu nhiệt 200°C cho dòng máy hút bụi cầm tay, giúp làm sạch sâu đường ống, con lăn và khoang chứa, hạn chế vi khuẩn và mùi ẩm tích tụ. Bên cạnh đó thì việc sử dụng nước nóng 95°C để giặt bông lau và sấy khô bằng khí nóng 95°C để duy trì trạng thái sạch sẽ, khô thoáng nhanh chóng, cũng góp phần nâng cao độ bền sản phẩm, đồng thời thể hiện định hướng đổi mới của Dreame trong việc kiến tạo chuẩn chăm sóc nhà cửa thông minh và tiện nghi hơn cho người dùng hiện đại.

Dreame H16 Steam
Dreame H16 Steam

Sản phẩm thứ hai chính là máy hút bụi lau nhà cầm tay H16 Steam. Cùng với Dreame H16 Pro TriForce, đây là sản phẩm máy hút bụi cầm tay có mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn mang đến trải nghiệm sạch sâu với hơi nước siêu nhiệt 200°C.

Dreame H16 Steam
H16 Steam cũng được trang bị công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C hỗ trợ làm sạch sâu dầu mỡ, bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả hơn trong quá trình lau sàn

H16 Steam cũng được trang bị công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C hỗ trợ làm sạch sâu dầu mỡ, bụi bẩn và vi khuẩn hiệu quả hơn trong quá trình lau sàn. Với lực hút 28.000Pa cùng hệ thống thanh gạt kép, Dreame H16 Steam mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ và trải nghiệm vận hành linh hoạt cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, sản phẩm cũng thừa hưởng hệ thống tự làm sạch bằng hơi nước và nước nóng kết hợp sấy khí nóng 95°C tương tự H16 Pro TriForce. Thiết kế ngả phẳng 180° cùng cảm biến AutoAdapt™ giúp máy dễ dàng tiếp cận khu vực thấp và tự điều chỉnh lực hút theo mức độ bụi bẩn thực tế.

Dreame D30 Ultra CE
Robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE

Một lựa chọn sáng giá khác đến từ nhà Dreame đó chính là Dreame D30 Ultra CE, robot hút bụi lau nhà tầm trung với lực hút mạnh mẽ cùng trạm sạc tự vệ sinh. Cụ thể robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE cũng hướng đến khả năng “làm sạch sâu” đề cao tính tự động hóa, mang lại giải pháp chăm sóc nhà cửa thông minh toàn diện.

Dreame D30 Ultra CE
Dreame D30 Ultra CE sở hữu lực hút lên đến 25.000Pa, kết hợp công nghệ giẻ lau xoay áp lực cao giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và các vết bẩn thường gặp hằng ngày

Sản phẩm sở hữu lực hút lên đến 25.000Pa, kết hợp công nghệ giẻ lau xoay áp lực cao giúp xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và các vết bẩn thường gặp hằng ngày. Đi cùng đó là trạm sạc đa chức năng hỗ trợ tự động giặt giẻ, tự đổ rác và vệ sinh trạm sạc thông qua khay giặt AceClean, góp phần tối ưu trải nghiệm rảnh tay cho người dùng.

Dreame D30 Ultra CE
Máy lọc không khí Dreame D30 Ultra CE dành cho các gia đình nuôi thú cưng

Dreame cũng đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực chăm sóc không khí thông minh khi trình làng máy lọc không khí sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch đầu tiên trên thế giới, được chứng nhận bởi Frost & Sullivan mang tên Dreame Việt Nam giới thiệu Dreame FP10. Đây là sản phẩm được trang bị cơ chế con lăn tuần hoàn, giúp gom lông tóc vào hộp chứa riêng biệt ngay trong quá trình vận hành, góp phần duy trì hiệu quả lọc ổn định và hạn chế bụi bẩn tích tụ theo thời gian. Một giải pháp được xem là lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại dành cho các gia đình nuôi thú cưng.

Dreame D30 Ultra CE
Dreame FP10 được trang bị hệ thống lọc sâu 6 lớp với bộ lọc HEPA 14 hỗ trợ loại bỏ lông thú, bụi mịn, mùi hôi và vi khuẩn trong không khí

Cụ thể, Dreame FP10 được trang bị hệ thống lọc sâu 6 lớp với bộ lọc HEPA 14 hỗ trợ loại bỏ lông thú, bụi mịn, mùi hôi và vi khuẩn trong không khí. Thiết kế hiện đại cùng phụ kiện khay cân thú cưng giúp trải nghiệm sử dụng thêm thú vị.

Dreame D20 Aura
Dreame D20 Aura, máy hút bụi giường nệm tự động đổ bụi đầu tiên trên thế giới

Và cuối cùng là máy hút bụi giường nệm tự động đổ bụi đầu tiên mang tên Dreame D20 Aura. Nhờ tiên phong tích hợp trạm tự động đổ bụi, Dreame D20 Aura mang đến trải nghiệm rảnh tay lên đến 150 ngày.

Dreame D20 Aura
Dreame D20 Aura sở hữu lực hút 16.000Pa kết hợp rung 48.000 lần/phút, đèn UV, sấy khí nóng 70°C, cảm biến mạt bụi AI và hệ thống lọc đa tầng, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trên bề mặt nệm.

Sản phẩm sở hữu lực hút 16.000Pa kết hợp rung 48.000 lần/phút, đèn UV, sấy khí nóng 70°C, cảm biến mạt bụi AI và hệ thống lọc đa tầng, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng trên bề mặt nệm. Thiết kế hiện đại cùng cơ chế tự động thu gom bụi vào túi chứa giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn và nâng cao trải nghiệm vệ sinh tiện nghi hơn cho người dùng.

Bộ sản phẩm gia dụng làm sạch thông minh đều được bán chính thức tại thị trường Việt Nam, trong đó máy hút bụi lau nhà cầm tay Dreame H16 Pro TriForce dự kiến lên kệ vào đầu tháng 6 tới với giá 19,9 triệu đồng.

Khẳng định vị thế tiên phong, Dreame ra mắt loạt sản phẩm mới
Dreame H16 Pro TriForce dự kiến lên kệ vào đầu tháng 6, các sản phẩm còn lại đã chính thức lên kệ

Các sản phẩm còn lại đều đã được mở bán với giá bán lần lượt là 11,99 triệu đồng với Dreame H16 Steam, 10,99 triệu đồng với robot hút bụi cầm tay Dreame D30 Ultra CE, máy lọc không khí Dreame FP10 có giá 12,99 triệu đồng và cuối cùng là máy vệ sinh giường nệm Dreame D20 Aura có giá 3,19 triệu đồng.

Tất cả sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm và phân phối tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, cửa hàng flagship Dreame cùng gian hàng chính hãng của Dreame trên các sàn thương mại điện tử.

Xem thêm tại website để biết thêm chi tiết.
Dreame gia dụng thông minh H16 Pro TriForce Dreame H16 Steam máy hút bụi lau nhà cầm tay Robot hút bụi lau nhà

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Chuyển động số

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GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu đề xuất 5 cấp độ rủi ro

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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