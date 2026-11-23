30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam và cơ hội hút vốn ngoại

Chứng khoán Việt Nam 30 năm mở rộng cánh cửa đón dòng vốn quốc tế

Ba thập kỷ kể từ ngày đặt nền móng cho thị trường chứng khoán, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng cao chất lượng thị trường vốn, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực tài chính dài hạn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức chuỗi hội nghị, hoạt động quảng bá thị trường vốn trong hai ngày 26 và 27/11/2026 tại Hà Nội, với sự tham gia dự kiến của lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính quốc tế, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư. Không đơn thuần là dịp nhìn lại hành trình ba thập kỷ hình thành và phát triển, chuỗi sự kiện còn tạo cơ hội để Việt Nam giới thiệu những kết quả cải cách thị trường, thúc đẩy đối thoại chính sách và mở rộng kết nối với các dòng vốn đầu tư quốc tế trong bối cảnh nhu cầu huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn.

Theo thông tin mới nhất, lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra sáng 27/11/2026 tại VinPalace Cổ Loa, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện dự kiến quy tụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán cùng đại diện doanh nghiệp, thành viên thị trường và các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế. Sự hiện diện của nhiều tổ chức tài chính và cơ quan quản lý chứng khoán nước ngoài cho thấy mục tiêu kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính khu vực và toàn cầu đang được đặt ở vị trí quan trọng trong chương trình hoạt động kỷ niệm năm nay.

Trong số các khách mời quốc tế dự kiến có đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cùng các tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, MSCI và nhiều định chế tài chính, quỹ đầu tư quốc tế. Theo chương trình dự kiến, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời là Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA), sẽ phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm. Việc quy tụ các tổ chức có vai trò trong quản lý, đánh giá và phân bổ vốn quốc tế được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để Việt Nam trao đổi trực tiếp về khả năng tiếp cận thị trường, minh bạch thông tin và những yêu cầu cải cách trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ hai cổ phiếu niêm yết đến thị trường vốn ngày càng hội nhập

Ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng pháp lý và tổ chức cho sự hình thành của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ những phiên giao dịch đầu tiên với vỏn vẹn hai cổ phiếu niêm yết, thị trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện cơ chế vận hành. Sau ba thập kỷ, chứng khoán đã trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần kết nối nguồn tiền trong xã hội với nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ quá trình cổ phần hóa, đổi mới quản trị và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng gắn liền với những thay đổi về khung pháp lý, phương thức quản lý và hạ tầng công nghệ. Nếu như ở giai đoạn đầu, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng bộ máy quản lý và hình thành cơ chế giao dịch, thì yêu cầu hiện nay đã mở rộng sang nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường giám sát, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và hiện đại hóa hệ thống vận hành thị trường. Trong môi trường tài chính ngày càng số hóa, chất lượng hạ tầng giao dịch, khả năng xử lý dữ liệu và mức độ minh bạch thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của nhà đầu tư, hiệu quả quản lý rủi ro cũng như khả năng tiếp cận thị trường của các tổ chức tài chính quốc tế.

Những nỗ lực cải cách và hội nhập trong thời gian qua đã tạo thêm điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và năng lực giám sát. Đối với doanh nghiệp niêm yết, việc tiếp cận các dòng vốn dài hạn không thể chỉ dựa vào quy mô hoạt động hay triển vọng lợi nhuận mà còn phụ thuộc vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Với người tham gia thị trường, hệ thống giao dịch ổn định, thông tin đầy đủ và cơ chế bảo vệ quyền lợi hiệu quả là những điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin, nhất là khi thị trường ngày càng có sự tham gia sâu rộng của các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Lễ kỷ niệm 30 năm vì vậy cũng là dịp ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán, cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư đã đồng hành trong suốt quá trình hình thành, phát triển. Từ một thị trường còn mới mẻ với nền kinh tế Việt Nam, chứng khoán từng bước trở thành bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính, tạo thêm lựa chọn huy động vốn cho doanh nghiệp và kênh đầu tư cho người dân. Tuy nhiên, sự phát triển về quy mô cũng đòi hỏi thị trường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, quản trị rủi ro và năng lực thích ứng với những biến động của môi trường tài chính toàn cầu.

Quảng bá thị trường vốn, mở rộng hợp tác và thu hút đầu tư quốc tế

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc kết hợp hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn, xúc tiến đầu tư và đối thoại quốc tế là một trong những cách cụ thể hóa các chủ trương này trong lĩnh vực chứng khoán, qua đó tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế được dự báo tiếp tục gia tăng, nhất là đối với các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực cần nguồn lực tài chính lớn, thời gian đầu tư dài và khả năng phân bổ vốn hiệu quả. Thị trường chứng khoán vì vậy được kỳ vọng phát huy vai trò kết nối nguồn vốn trong nước với dòng tiền quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các kênh huy động truyền thống và mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng quản trị và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là những nhiệm vụ quan trọng.

Một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện là Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với OECD tổ chức trong hai ngày 26 và 27/11 tại Hà Nội. Hội nghị dự kiến có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi những khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn. Theo chương trình, báo cáo đánh giá của OECD về thị trường vốn Việt Nam cũng dự kiến được công bố tại hội nghị, cung cấp thêm cơ sở để các bên thảo luận về những vấn đề cần cải thiện trong quá trình hội nhập.

Việc đưa quản trị công ty trở thành một nội dung trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm cho thấy chất lượng doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với khả năng phát triển bền vững của thị trường vốn. Trong bối cảnh các quỹ đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, cơ chế kiểm soát nội bộ và quyền lợi cổ đông, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị để đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn. Đây cũng là yêu cầu có ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình nâng cao vị thế thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi khả năng thu hút vốn quốc tế phụ thuộc vào cả môi trường đầu tư chung lẫn chất lượng hoạt động của từng doanh nghiệp niêm yết.

Song song với các hội nghị chuyên môn, không gian trưng bày kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 26 đến 27/11, giới thiệu những dấu mốc phát triển của ngành cùng thương hiệu, sản phẩm và năng lực của một số doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu. Hoạt động này vừa tái hiện hành trình ba thập kỷ xây dựng thị trường, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ các tổ chức tài chính, đối tác và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Thông qua những cuộc trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu năng lực hoạt động, tìm kiếm đối tác và tiếp cận các nguồn lực phục vụ kế hoạch phát triển dài hạn.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng hội nhập. Chuỗi hoạt động kỷ niệm lần này vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một sự kiện truyền thống, trở thành dịp để các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về tương lai của thị trường vốn Việt Nam. Những cuộc đối thoại, khuyến nghị chính sách và kết nối đầu tư được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư và tạo nền tảng để thị trường chứng khoán tiếp tục đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.