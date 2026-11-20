Thủ tướng gửi thư chúc mừng 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh minh họa.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực giám sát, bảo đảm thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.

Cũng trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng số 958/LĐCP ngày 16/11/2026 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường. Trong thư, Thủ tướng ghi nhận những thành tựu của ngành sau ba thập kỷ hình thành và phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Thủ tướng, 30 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Chứng khoán gắn liền với tiến trình đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ những bước đi đầu tiên trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước hoàn thiện về thể chế, tổ chức thị trường, hạ tầng công nghệ và sản phẩm, qua đó trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động, phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy thị trường chứng khoán ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối dòng vốn với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ đầu tư phù hợp. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về quy mô và mức độ tham gia của nhà đầu tư, yêu cầu đối với tính minh bạch, năng lực quản trị rủi ro và chất lượng giám sát thị trường cũng ngày càng cao.

Nâng hạng thị trường mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn. Một nội dung quan trọng được Thủ tướng đề cập trong thư là việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo đánh giá của Thủ tướng, sự kiện này ghi nhận những nỗ lực cải cách bền bỉ của Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đáp ứng các tiêu chí, nâng cao chất lượng vận hành và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Việc được nâng hạng có ý nghĩa quan trọng đối với vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu. Khi thị trường được xếp vào nhóm có mức độ phát triển cao hơn, khả năng thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư quốc tế có thể được cải thiện, qua đó tạo thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội thu hút vốn không đồng nghĩa với việc dòng tiền sẽ tự động gia tăng, bởi quyết định đầu tư còn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp niêm yết, mức độ thuận tiện trong giao dịch, khả năng tiếp cận thông tin và tính ổn định của môi trường đầu tư.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc nâng hạng thị trường cũng đặt ra yêu cầu cải thiện quản trị công ty, công bố thông tin và quan hệ với cổ đông. Nhà đầu tư quốc tế thường quan tâm đến chất lượng báo cáo tài chính, khả năng kiểm soát rủi ro, quyền lợi của cổ đông và mức độ minh bạch trong hoạt động quản trị. Vì vậy, nâng hạng thị trường cần được nhìn nhận như một động lực thúc đẩy cải cách sâu rộng, thay vì chỉ là dấu mốc mang tính ghi nhận.

Trong thư, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán; sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các thành viên thị trường trong suốt chặng đường vừa qua.

Sự ghi nhận của người đứng đầu Chính phủ cũng cho thấy phát triển thị trường chứng khoán là quá trình cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong đó, cơ quan quản lý có trách nhiệm xây dựng khuôn khổ pháp lý, tổ chức giám sát và bảo đảm kỷ cương thị trường, còn doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Báo điện tử chính phủ.

Hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường giám sát và bảo vệ nhà đầu tư

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới được Thủ tướng đặt trong yêu cầu thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, thị trường chứng khoán cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn trung và dài hạn, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu ngành Chứng khoán tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, tiên phong; tập trung xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, an toàn, minh bạch, công bằng, hiệu quả và bền vững. Cùng với đó là nhiệm vụ nâng cao chất lượng hàng hóa và cơ sở nhà đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh hoạt động giao dịch ngày càng phụ thuộc vào nền tảng công nghệ, yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng thị trường mang ý nghĩa thiết thực. Một hệ thống giao dịch hiện đại cần bảo đảm khả năng xử lý lệnh ổn định, vận hành liên tục, quản lý dữ liệu chính xác và hỗ trợ các hoạt động thanh toán, bù trừ an toàn. Việc ứng dụng công nghệ cũng tạo điều kiện để cơ quan quản lý tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, phát hiện sớm các giao dịch bất thường và nâng cao hiệu quả giám sát.

Tuy nhiên, chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán không đơn thuần là nâng cấp phần mềm hay tăng tốc độ xử lý giao dịch. Quá trình này còn đòi hỏi sự đồng bộ giữa hệ thống công nghệ, quy trình nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu và năng lực của đội ngũ vận hành. Khi các hoạt động giao dịch, lưu ký, thanh toán và quản lý tài khoản ngày càng được số hóa, việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và duy trì khả năng ứng phó với sự cố công nghệ trở thành yêu cầu gắn liền với an toàn thị trường.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, một thị trường chứng khoán minh bạch và vận hành hiệu quả sẽ tạo điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, giảm thiểu những rủi ro phát sinh từ sự thiếu cân xứng thông tin giữa các chủ thể tham gia. Trong khi đó, doanh nghiệp niêm yết và công ty chứng khoán phải thích ứng với các tiêu chuẩn quản trị, công bố thông tin và kiểm soát nội bộ ngày càng cao. Đây là những điều kiện cần thiết để thị trường phát triển theo chiều sâu, thay vì chỉ mở rộng về số lượng tài khoản hay quy mô giao dịch.

Yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư được Thủ tướng nhấn mạnh cũng đặt ra nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, phòng ngừa và xử lý rủi ro. Một thị trường vốn phát triển bền vững cần tạo dựng được niềm tin dựa trên sự công bằng trong tiếp cận thông tin, tính nghiêm minh của các quy định và trách nhiệm của các tổ chức tham gia. Khi niềm tin được củng cố, thị trường mới có điều kiện thực hiện tốt hơn chức năng huy động nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam. Ảnh chụp màn hình thư chúc mừng.

Khép lại thư chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng đã được gây dựng qua ba thập kỷ, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, ngành Chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá, đưa thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thông điệp của Thủ tướng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam vì vậy không dừng lại ở việc ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm đổi mới của toàn ngành trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, nâng cao chất lượng thị trường, hiện đại hóa công nghệ, tăng cường giám sát và bảo vệ nhà đầu tư chính là những nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ, tạo nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định và đóng góp hiệu quả hơn cho nền kinh tế.