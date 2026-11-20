Ngày 19/11/2026, Skye Renewables xác nhận đội ngũ của doanh nghiệp tại Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời có công suất hơn 1,5 MWp phục vụ Carlsberg Việt Nam. Đây là bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng tại cơ sở sản xuất của tập đoàn bia Đan Mạch.

Cùng ngày, Carlsberg Việt Nam tổ chức lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế. Công trình có diện tích lắp đặt gần 9.500 m², dự kiến tạo ra khoảng 2,23 triệu kWh điện tái tạo mỗi năm, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy.

Việc đưa hệ thống vào vận hành đánh dấu sự chuyển đổi từ kế hoạch đầu tư sang khai thác nguồn điện tái tạo trực tiếp tại cơ sở sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện lưới, nhà máy có thể sử dụng một phần điện năng được tạo ra từ các tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái công trình.

Đội ngũ của Skye tại Việt Nam bắt đầu vận hành hệ thống >1,5MWp để hỗ trợ mục tiêu năng lượng tái tạo của tập đoàn đa quốc gia Đan Mạch. Ảnh SKYE

Đối với ngành sản xuất bia, điện năng đóng vai trò quan trọng trong nhiều công đoạn như làm lạnh, vận hành dây chuyền đóng gói, hệ thống điều khiển và các thiết bị phụ trợ. Việc bổ sung nguồn điện mặt trời tại chỗ có thể giúp doanh nghiệp giảm lượng điện mua từ lưới trong những thời điểm hệ thống phát điện, đồng thời từng bước kiểm soát chi phí năng lượng.

Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế còn phụ thuộc vào sản lượng điện phát ra, khả năng tiêu thụ trực tiếp của nhà máy, giá điện và chi phí đầu tư, vận hành hệ thống. Các thông tin công bố ngày 19/11 chưa nêu giá trị hợp đồng, chi phí đầu tư riêng cho dự án hoặc sản lượng điện thực tế sau khi vận hành. Con số 2,23 triệu kWh mỗi năm hiện là sản lượng dự kiến, chưa phải kết quả đo đếm.

Dự án điện mặt trời được triển khai trong bối cảnh Carlsberg Việt Nam tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tại Huế. Tháng 8/2025, doanh nghiệp đã khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD. Sau khi hoàn thành, công suất sản xuất tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Song song với mở rộng công suất, doanh nghiệp đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Theo Carlsberg Việt Nam, dây chuyền sản xuất bia mới sử dụng ít hơn khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng so với dây chuyền trước đó. Nhà máy cũng ứng dụng giải pháp thu hồi nhiệt và sử dụng hơi nước từ nhiên liệu sinh khối để giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Trong chiến lược phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam đã sử dụng chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC từ năm 2022, đồng thời nghiên cứu cơ chế mua bán điện trực tiếp nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn điện sạch. Việc vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tạo thêm một nguồn cung tại chỗ, bổ sung cho các giải pháp năng lượng mà doanh nghiệp đang triển khai.

Carlsberg đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trên toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040. Riêng tại Việt Nam, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động sản xuất vào năm 2028. Những khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện và cải tiến công nghệ được xem là các giải pháp phục vụ lộ trình này.

Bên cạnh dự án vừa đưa vào vận hành, Tập đoàn Carlsberg đã công bố ý định đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026–2031. Kế hoạch tập trung vào hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đây vẫn là khoản đầu tư dự kiến theo thư bày tỏ ý định, chưa phải vốn đã giải ngân.

Hệ thống điện mặt trời hơn 1,5 MWp tại nhà máy bia Phú Bài cho thấy xu hướng doanh nghiệp sản xuất tận dụng diện tích mái nhà xưởng để phát triển nguồn điện tại chỗ. Sau khi công trình đi vào hoạt động, hiệu quả kinh tế và môi trường cần tiếp tục được đánh giá thông qua sản lượng điện thực tế, tỷ lệ tự tiêu thụ và mức giảm chi phí điện trong quá trình vận hành.