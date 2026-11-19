Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 17/11/2026 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, do Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn ký thay Bộ trưởng.

Theo Bộ Công Thương, phạm vi điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trên cả nước, trên cơ sở rà soát tổng thể, sửa đổi và bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Đợt rà soát cũng xem xét những nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 8/10/2026, nhằm xác định các nội dung còn phù hợp cần tiếp tục kế thừa và những vấn đề phải bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Việc điều chỉnh hướng tới bảo đảm tính đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển ngành năng lượng và nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hiện hành, xác định kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét mức độ phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu và phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu và khí đốt.

Bộ Công Thương yêu cầu cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và khả năng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Đây là cơ sở để nghiên cứu điều chỉnh mạng lưới hạ tầng, phù hợp với sự thay đổi về nhu cầu năng lượng và phân bố các hoạt động kinh tế.

Đối với các công trình, dự án dự kiến đưa vào phương án điều chỉnh, quá trình rà soát phải làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ triển khai, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối. Đồng thời, cơ quan lập quy hoạch cần xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực.

Những yêu cầu này có liên quan đến việc bố trí hệ thống kho chứa, cảng tiếp nhận và mạng lưới vận chuyển nhiên liệu. Đặc biệt, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng khí cho sản xuất điện và công nghiệp thay đổi, việc cập nhật dự báo cung cầu có ý nghĩa đối với phương án phát triển hạ tầng khí trong những năm tới.

Một nội dung khác là cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Bộ Công Thương yêu cầu chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng, bảo đảm phù hợp với tổ chức hành chính mới.

Quy hoạch điều chỉnh cũng phải được đối chiếu với Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và những quy hoạch liên quan. Những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ cần được làm rõ để đề xuất phương án xử lý.

Bên cạnh đó, kết quả đánh giá môi trường chiến lược sẽ được sử dụng để so sánh, lựa chọn và hoàn thiện phương án điều chỉnh. Hệ thống sơ đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch cũng được cập nhật, chuẩn hóa nhằm phục vụ công tác quản lý và triển khai.

Theo quyết định, Cục Năng lượng - Dầu khí được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát và lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Cục đồng thời thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn, lấy ý kiến, thẩm định, tiếp thu và giải trình theo quy định. Việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí được thực hiện với sự phối hợp của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt trong quý III/2027.

Đáng chú ý, Quyết định số 3055/QĐ-BCT mới chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch, chưa phê duyệt danh mục công trình, quy mô đầu tư hay công suất hạ tầng mới. Những nội dung cụ thể sẽ được nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh.