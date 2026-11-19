Ngày 17/11, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (phường Thanh Liệt, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ba thập kỷ vun đắp truyền thống giáo dục

Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng nhìn lại hành trình 30 năm xây dựng, trưởng thành, đồng thời tri ân những người đã đặt nền móng và đóng góp cho sự phát triển của Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam.

Tiền thân của nhà trường là Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B, được thành lập ngày 19/7/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Những ngày đầu hoạt động, nhà trường còn đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh cùng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhà trường từng bước ổn định và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Thủ đô.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam Nguyễn Lệ Hằng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong hành trình đó, nhiều thế hệ nhà giáo đã tận tụy với nghề, kiên trì dìu dắt học sinh; các cán bộ quản lý không ngừng tìm tòi giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng góp phần tạo dựng môi trường giáo dục thống nhất, tích cực.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Lệ Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã đóng góp công sức, tâm huyết cho sự phát triển của nhà trường. Theo bà, những thành quả hôm nay là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu nghề qua nhiều thế hệ.

Hiện nay, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam có khuôn viên khang trang, hệ thống phòng học và phòng chức năng được đầu tư, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo không gian học tập thân thiện cho học sinh.

Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam vinh dự nhận cờ thi đua cấp thành phố.

Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và lọt Top 100 Trường học Hạnh phúc toàn quốc.

Với phương châm "Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển", nhà trường duy trì phong trào "Dạy tốt – Học tốt", đồng thời chú trọng đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Đổi mới giáo dục, hướng tới trường học hạnh phúc

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam xác định chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện qua kết quả học tập mà còn ở sự trưởng thành, niềm vui và khả năng phát triển của mỗi học sinh.

Theo đó, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo; tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thể chất và bồi dưỡng năng khiếu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy từng bước được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt.

Cùng với nhiệm vụ truyền thụ kiến thức, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và tinh thần sẻ chia được quan tâm thông qua các hoạt động thiện nguyện, tri ân thầy cô, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa đọc. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, thể hiện bản thân và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Bà Nguyễn Lệ Hằng cho biết, nhà trường luôn xác định học sinh là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục. Mỗi ngày đến trường cần thực sự là một ngày vui, nơi các em được yêu thương, tôn trọng, khuyến khích khám phá và phát triển năng lực.

Trong chặng đường tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, đáp ứng niềm tin của phụ huynh và xã hội.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo hiệu quả giáo dục.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong suốt 30 năm qua. Ông mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định phường sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để nhà trường phát triển.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thanh Liệt tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp này, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam tổ chức nhiều hoạt động thi đua, văn hóa, văn nghệ và giáo dục truyền thống. Đặc biệt, sự trở về của các thế hệ giáo viên, học sinh đã góp phần tạo nên không khí xúc động, gắn kết những người từng học tập, công tác dưới mái trường.

Ba mươi năm là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng truyền thống đã được vun đắp, cùng sự đoàn kết của tập thể sư phạm và sự đồng hành của phụ huynh, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam hướng tới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập nhân văn và hạnh phúc.