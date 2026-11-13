Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Sơn Tinh
Sơn Tinh
09:38 | 13/11/2026
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Startup công nghệ vũ trụ Reflect Orbital huy động thêm 73,5 triệu USD nhằm phát triển hệ thống vệ tinh phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống Trái Đất.
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Ngày 10/11/2026, Reflect Orbital, doanh nghiệp công nghệ vũ trụ có trụ sở tại Hawthorne, bang California (Mỹ), công bố huy động thành công 73,5 triệu USD vốn đầu tư mới. Khoản tài trợ này nâng tổng số vốn doanh nghiệp huy động từ khi thành lập lên hơn 100 triệu USD, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch thương mại hóa công nghệ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời từ quỹ đạo.

Vòng huy động vốn có sự tham gia của các nhà đầu tư hiện hữu gồm Sequoia Capital, Lux Capital và Starship Ventures. Bên cạnh đó, Reflect Orbital thu hút thêm những nhà đầu tư mới như Buckley Ventures, Convective Capital, The Uncommon Group và Salesforce Ventures. Doanh nghiệp chưa công bố mức định giá sau huy động vốn cũng như số tiền đóng góp cụ thể của từng nhà đầu tư.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để triển khai các đợt phóng vệ tinh đầu tiên, tiếp tục nghiên cứu công nghệ gương phản chiếu trên quỹ đạo và mở rộng quan hệ hợp tác thương mại trong lĩnh vực năng lượng, chiếu sáng.

Công nghệ gương quỹ đạo được Reflect Orbital phát triển nhằm phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống Trái Đất. Nguồn: habr
Công nghệ gương quỹ đạo được Reflect Orbital phát triển nhằm phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống Trái Đất. Nguồn: habr

Reflect Orbital đang phát triển hệ thống vệ tinh trang bị những tấm gương siêu mỏng, có khả năng điều chỉnh hướng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống các khu vực xác định trên bề mặt Trái Đất. Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ các nhà máy điện mặt trời kéo dài thời gian phát điện sau khi Mặt Trời lặn, đồng thời cung cấp ánh sáng cho hoạt động cứu hộ, tìm kiếm tại khu vực thiên tai hoặc những địa điểm thiếu hạ tầng chiếu sáng.

Theo kế hoạch, Reflect Orbital dự kiến thực hiện nhiệm vụ trình diễn đầu tiên trong quý II/2027. Nhiệm vụ đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), với mục tiêu thu thập dữ liệu về khả năng triển khai và hiệu suất hoạt động của hệ thống gương phản chiếu trên quỹ đạo Trái Đất thấp.

Ngoài nhiệm vụ trên, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin phép đối với một vệ tinh phát triển nhằm kiểm tra thiết bị và hệ thống liên lạc. Hồ sơ này vẫn phụ thuộc quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý. Reflect Orbital cũng đã đặt mua hai chuyến phóng chuyên dụng từ Skyroot Aerospace để phục vụ các kế hoạch triển khai tiếp theo.

Về năng lực chế tạo, doanh nghiệp cho biết có thể sản xuất một phần tư tấm gương phản chiếu lớn sau mỗi 3,5 ngày. Vật liệu gương mỏng hơn sợi tóc người khoảng 28 lần và có thể gấp gọn để vận chuyển lên không gian. Reflect Orbital cũng đang phát triển cấu trúc bung mở và hệ thống vệ tinh gồm khoảng 12.000 bộ phận.

Dù thu hút nguồn vốn đáng kể, công nghệ của Reflect Orbital vẫn trong giai đoạn phát triển và chuẩn bị thử nghiệm. Doanh nghiệp chưa công bố kết quả chứng minh hiệu quả phát điện thương mại từ ánh sáng phản chiếu, doanh thu thực tế hoặc chi phí cung cấp dịch vụ ở quy mô lớn.

Bên cạnh những thách thức về kỹ thuật, việc triển khai hệ thống gương quỹ đạo còn đặt ra các vấn đề liên quan đến tác động đối với bầu trời đêm và hoạt động quan sát thiên văn. Vì vậy, nhiệm vụ trình diễn năm 2027 sẽ là bước kiểm chứng quan trọng trước khi doanh nghiệp có thể tiến tới khai thác thương mại.

Reflect Orbital Reflect Orbital huy động vốn 73 5 triệu USD công nghệ vũ trụ vệ tinh phản chiếu ánh sáng gương quỹ đạo năng lượng mặt trời startup công nghệ Mỹ năng lượng từ không gian

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
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