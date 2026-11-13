Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Ngày 10/11/2026, Reflect Orbital, doanh nghiệp công nghệ vũ trụ có trụ sở tại Hawthorne, bang California (Mỹ), công bố huy động thành công 73,5 triệu USD vốn đầu tư mới. Khoản tài trợ này nâng tổng số vốn doanh nghiệp huy động từ khi thành lập lên hơn 100 triệu USD, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch thương mại hóa công nghệ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời từ quỹ đạo.

Vòng huy động vốn có sự tham gia của các nhà đầu tư hiện hữu gồm Sequoia Capital, Lux Capital và Starship Ventures. Bên cạnh đó, Reflect Orbital thu hút thêm những nhà đầu tư mới như Buckley Ventures, Convective Capital, The Uncommon Group và Salesforce Ventures. Doanh nghiệp chưa công bố mức định giá sau huy động vốn cũng như số tiền đóng góp cụ thể của từng nhà đầu tư.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để triển khai các đợt phóng vệ tinh đầu tiên, tiếp tục nghiên cứu công nghệ gương phản chiếu trên quỹ đạo và mở rộng quan hệ hợp tác thương mại trong lĩnh vực năng lượng, chiếu sáng.

Công nghệ gương quỹ đạo được Reflect Orbital phát triển nhằm phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống Trái Đất. Nguồn: habr

Reflect Orbital đang phát triển hệ thống vệ tinh trang bị những tấm gương siêu mỏng, có khả năng điều chỉnh hướng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống các khu vực xác định trên bề mặt Trái Đất. Công nghệ này được kỳ vọng hỗ trợ các nhà máy điện mặt trời kéo dài thời gian phát điện sau khi Mặt Trời lặn, đồng thời cung cấp ánh sáng cho hoạt động cứu hộ, tìm kiếm tại khu vực thiên tai hoặc những địa điểm thiếu hạ tầng chiếu sáng.

Theo kế hoạch, Reflect Orbital dự kiến thực hiện nhiệm vụ trình diễn đầu tiên trong quý II/2027. Nhiệm vụ đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), với mục tiêu thu thập dữ liệu về khả năng triển khai và hiệu suất hoạt động của hệ thống gương phản chiếu trên quỹ đạo Trái Đất thấp.

Ngoài nhiệm vụ trên, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin phép đối với một vệ tinh phát triển nhằm kiểm tra thiết bị và hệ thống liên lạc. Hồ sơ này vẫn phụ thuộc quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý. Reflect Orbital cũng đã đặt mua hai chuyến phóng chuyên dụng từ Skyroot Aerospace để phục vụ các kế hoạch triển khai tiếp theo.

Về năng lực chế tạo, doanh nghiệp cho biết có thể sản xuất một phần tư tấm gương phản chiếu lớn sau mỗi 3,5 ngày. Vật liệu gương mỏng hơn sợi tóc người khoảng 28 lần và có thể gấp gọn để vận chuyển lên không gian. Reflect Orbital cũng đang phát triển cấu trúc bung mở và hệ thống vệ tinh gồm khoảng 12.000 bộ phận.

Dù thu hút nguồn vốn đáng kể, công nghệ của Reflect Orbital vẫn trong giai đoạn phát triển và chuẩn bị thử nghiệm. Doanh nghiệp chưa công bố kết quả chứng minh hiệu quả phát điện thương mại từ ánh sáng phản chiếu, doanh thu thực tế hoặc chi phí cung cấp dịch vụ ở quy mô lớn.

Bên cạnh những thách thức về kỹ thuật, việc triển khai hệ thống gương quỹ đạo còn đặt ra các vấn đề liên quan đến tác động đối với bầu trời đêm và hoạt động quan sát thiên văn. Vì vậy, nhiệm vụ trình diễn năm 2027 sẽ là bước kiểm chứng quan trọng trước khi doanh nghiệp có thể tiến tới khai thác thương mại.