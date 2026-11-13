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Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

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09:36 | 13/11/2026
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Phiên 13/11, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.720–1.750 điểm; khả năng hồi phục phụ thuộc vào lực cầu tại nhóm ngân hàng và sự hạ nhiệt của áp lực bán ròng.
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Vùng 1.720–1.730 điểm trở thành phép thử ngắn hạn

Sau phiên giảm 12,15 điểm ngày 12/11, VN-Index đóng cửa tại 1.734,75 điểm, trở lại gần khu vực hỗ trợ ngắn hạn. Độ rộng tiêu cực trên HOSE và việc VN30 giảm mạnh hơn chỉ số chung cho thấy khả năng xuất hiện thêm các nhịp giằng co trong phiên giao dịch thứ Sáu, ngày 13/11/2026.

Kịch bản cơ sở là chỉ số vận động trong vùng 1.720–1.750 điểm. Khu vực 1.720–1.730 điểm được xem là vùng hỗ trợ cần theo dõi, trong khi 1.745–1.750 điểm là rào cản gần nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi. Đây là các mốc tham chiếu phân tích kỹ thuật, không phải ngưỡng chắc chắn sẽ giữ hoặc bị xuyên thủng.

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Nếu lực mua quay lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và số mã tăng cải thiện, VN-Index có thể kiểm định 1.750 điểm rồi hướng đến vùng 1.760–1.770 điểm. Ngược lại, trường hợp đánh mất vùng 1.720 điểm với thanh khoản bán tăng lên, rủi ro lùi về quanh 1.700–1.710 điểm sẽ cần được tính đến. Sau phiên giảm diện rộng, chỉ một nhịp hồi kỹ thuật chưa đủ xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Biến số quan trọng tiếp theo là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Động thái bán ròng mạnh tập trung vào FPT, KDH và STB trong phiên trước có thể tiếp tục ảnh hưởng tâm lý. Thị trường cần quan sát không chỉ giá trị mua bán ròng mà còn khả năng hấp thụ nguồn cung ở các cổ phiếu dẫn dắt.

Quan sát cổ phiếu dẫn dắt, hạn chế mua đuổi trong phiên hồi

Với ngân hàng, TCB, VPB, BID, MBB và SHB cần cải thiện diễn biến giá để chỉ số có cơ hội ổn định, trong khi STB, LPB và NAB là những mã đã duy trì sắc xanh ở phiên 12/11. Nhà đầu tư có thể theo dõi sự lan tỏa của lực cầu thay vì chỉ dựa vào mức tăng của một vài ngân hàng riêng lẻ.

Nhóm chứng khoán gồm SSI, VND, VIX, VCI và HCM có thể phản ứng nhanh nếu thanh khoản cải thiện, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu khi nhiều mã đã giảm khá mạnh. Với bất động sản, cần phân biệt các mã chịu áp lực như VIC, VHM, DXG, NVL với những cổ phiếu có sức chống chịu tốt hơn như NLG, VPI và KDH. Việc lựa chọn cổ phiếu nên gắn với nền tảng tài chính, dòng tiền và tiến độ dự án của từng doanh nghiệp.

Ở công nghệ, FPT tiếp tục là mã đáng theo dõi do vừa giảm mạnh vừa chịu bán ròng lớn. Nhóm bán lẻ có thể quan sát MWG, FRT, DGW và PNJ, trong đó cần đánh giá liệu đà tăng của PNJ có duy trì sau thông tin liên quan đến rổ chỉ số MSCI hay không. Điện tử và viễn thông có thể theo dõi các mã giao dịch đủ thanh khoản, song chưa có cơ sở để dự báo đồng loạt tăng giá.

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Với logistics, GMD là một mã vừa giữ được sắc xanh trong phiên 12/11. Nhóm điện, tiện ích và năng lượng có thể chú ý REE, PC1, POW, PLX, BSR, GAS cùng các cổ phiếu dầu khí PVD, PVS; các mã trong cùng chuỗi ngành có thể diễn biến khác nhau theo giá nhiên liệu, tình hình dự án và kết quả kinh doanh. Ở y tế, ưu tiên quan sát mức độ ổn định giá của các doanh nghiệp đầu ngành thay vì mặc định nhóm phòng thủ sẽ tăng khi chỉ số suy yếu.

Chiến lược phù hợp cho phiên 13/11 là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức phù hợp với sức chịu rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và tránh mua đuổi khi chỉ số hồi phục nhưng thanh khoản không cải thiện. Với danh mục có sẵn, các nhịp tăng có thể được tận dụng để cơ cấu những mã yếu hơn thị trường; với tiền mặt, chỉ nên giải ngân từng phần khi cổ phiếu hình thành nền giá ổn định và lực cầu được xác nhận.

Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn chưa chuyển sang trạng thái tích cực rõ ràng. Khả năng giữ vùng 1.720–1.730 điểm, độ rộng thị trường, diễn biến khối ngoại và sức hồi của nhóm ngân hàng sẽ quyết định chất lượng phiên cuối tuần.

nhận định chứng khoán 13/11/2026 VN-Index vùng hỗ trợ ngân hàng cổ phiếu dầu khí quản trị rủi ro

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
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Cập nhật: 13/11/2026 11:00

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