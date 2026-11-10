Kinh tế số
Thị trường

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Sơn Tinh
Sơn Tinh
15:52 | 10/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
VN-Index giảm về 1.714,32 điểm trong phiên 9/11, khi cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực bán mạnh và thanh khoản toàn thị trường thu hẹp.
Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa
Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm
Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Nhóm tài chính, bất động sản kéo thị trường điều chỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11/2026, VN-Index mất 11,04 điểm (0,64%), còn 1.714,32 điểm. VN30-Index giảm 16,26 điểm (0,88%) xuống 1.830,13 điểm; HNX-Index giảm 1,49 điểm, còn 255,24 điểm; UPCoM-Index giảm 0,30 điểm, xuống 121,45 điểm. Trên HoSE có 129 cổ phiếu tăng giá, 58 mã đứng giá và 187 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm, chỉ 7 mã tăng.

Thanh khoản là yếu tố đáng lưu ý tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt khoảng 14.928 tỷ đồng, giảm 26,85% so với phiên trước. Riêng HoSE đạt 13.826,48 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh hơn 10.152 tỷ đồng. Việc chỉ số đi xuống cùng thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền mua lên còn dè dặt; tuy nhiên cũng chưa đủ cơ sở kết luận xuất hiện bán tháo trên diện rộng.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 9/11.
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 9/11.

Tại nhóm ngân hàng, STB giảm khoảng 2,1%, LPB giảm 1,7%, HDB giảm 1,3%; ở chiều ngược lại, VPB tăng 0,9%, ACB tăng 0,7% và MBB tăng 0,3%. Dù là nhóm có giá trị khớp lệnh lớn nhất, khoảng 2.460 tỷ đồng, ngân hàng vẫn giảm chung 0,27%. Diễn biến phân hóa phản ánh dòng tiền ưu tiên chọn lọc thay vì nâng đỡ đồng loạt nhóm vốn hóa lớn.

Áp lực rõ nhất xuất hiện ở cổ phiếu chứng khoán, VND giảm khoảng 3,3%, VIX giảm 2,6%, SSI và VCI cùng giảm 2,5%, SHS giảm 2,2%, MBS giảm 1,9%. Chỉ số nhóm dịch vụ tài chính giảm 1,74%, dù giá trị khớp lệnh đạt khoảng 1.947 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu cần theo dõi vì cổ phiếu chứng khoán thường nhạy với kỳ vọng thanh khoản và khẩu vị rủi ro.

Bất động sản cũng giảm khoảng 0,55%, VHM mất 2,7%, BCM giảm 1,2%, trong khi NVL tăng 1,9% và VRE tăng 0,2%. VHM nằm trong các cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số. Sự hồi phục của một vài mã địa ốc chưa đủ cho thấy xu thế đảo chiều của cả nhóm.

Công nghệ, bán lẻ, năng lượng phân hóa; y tế giữ sắc xanh

Ngoài ba nhóm dẫn đầu về dòng tiền, bán lẻ diễn biến kém tích cực với MWG và PNJ giảm, trong khi FRT, DGW, PET giữ được sắc xanh theo thống kê phân nhóm của VietstockFinance. Nhóm thực phẩm, đồ uống chịu sức ép từ MCH giảm 2,93%, MSN giảm 2,05% và VNM giảm 1,56%. HPG giảm khoảng 1,4%, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở lĩnh vực tài chính.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Ở lĩnh vực công nghệ và viễn thông, cổ phiếu FPT xuất hiện trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, khoảng 84 tỷ đồng. Trong khi đó VGI giảm 0,95%, CTR giảm 2,14% và VNZ giảm 1,94%. Các diễn biến này phản ánh sức ép trong phiên, không đủ để suy luận triển vọng kinh doanh của ngành công nghệ thay đổi chỉ sau một ngày giao dịch.

Nhóm năng lượng giảm 0,75% với BSR mất 1,14%, PLX giảm 0,9%, PVS giảm 0,68% và OIL giảm 1,56%. Ở chiều tích cực, PVT tăng giá, cho thấy mảng vận tải dầu khí, logistics có thể vận động khác với nhóm khai thác và phân phối nhiên liệu. Với ngành điện, POW là một trong những mã đóng góp điểm tăng cho VN-Index và được khối ngoại mua ròng khoảng 23 tỷ đồng. Chăm sóc sức khỏe là điểm sáng khi DHG tăng 1,08%, IMP tăng 0,57% và DHT tăng 2,04%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường: nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 822 tỷ đồng trên ba sàn, tập trung tại HPG, VIC, PNJ và FPT; ngược lại mua ròng VPB, MBB, TCB và POW. Trong phiên, VN-Index từng lùi về sát khu vực 1.700 điểm rồi thu hẹp đà giảm khi lực cầu xuất hiện. Dù vậy, độ rộng thị trường tiêu cực và giá trị khớp lệnh thấp cho thấy tín hiệu tạo đáy ngắn hạn chưa được xác nhận. Thị trường cần thêm phiên kiểm chứng khả năng giữ hỗ trợ, sự hồi phục của nhóm dẫn dắt và mức độ tham gia của dòng tiền.

chứng khoán 09/11/2026 VN-Index thị trường chứng khoán Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu bất động sản khối ngoại bán ròng

Bài liên quan

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Có thể bạn quan tâm

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Thị trường
VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh vùng 1.700–1.730 điểm trong phiên 10/11 khi dòng tiền thận trọng và áp lực bán chưa chấm dứt.
Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Xuất khẩu điện tử Việt Nam vượt 207 tỷ USD

Thị trường
Hai nhóm hàng điện tử và điện thoại xuất siêu 4,1 tỷ USD trong tháng 10/2026, nhưng lũy kế 10 tháng vẫn nhập siêu khoảng 17,5 tỷ USD.
Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Thị trường
Gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế bàn giải pháp phát triển logistics, thương mại xuyên biên giới và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại.
Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Thị trường
VN-Index giảm 15,37 điểm, về 1.725,36 điểm trong phiên 6/11. Khối ngoại mua ròng trở lại nhưng áp lực bán vẫn phủ rộng nhóm cổ phiếu trụ.
Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Thị trường
Sau hai phiên hồi phục, VN-Index có thể rung lắc quanh 1.740 điểm; lực cầu tại nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán sẽ quyết định xu hướng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

14°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 16°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17173 17444 18020
CAD 17591 17864 18482
CHF 30582 30958 31605
CNY 0 3796 3893
EUR 28130 28346 29428
GBP 33595 33983 34920
HKD 0 3133 3335
JPY 155 158 166
KRW 0 18 20
NZD 0 14117 14707
SGD 19503 19784 20357
THB 682 745 798
USD (1,2) 25343 0 0
USD (5,10,20) 25379 0 0
USD (50,100) 25407 25420 25790
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,385 25,385 25,765
USD(1-2-5) 24,370 - -
USD(10-20) 24,370 - -
EUR 28,141 28,164 29,551
JPY 157.4 157.68 167.25
GBP 33,768 33,859 35,044
AUD 17,376 17,439 18,105
CAD 17,771 17,828 18,493
CHF 30,830 30,926 31,848
SGD 19,604 19,665 20,441
CNY - 3,760 3,905
HKD 3,194 3,204 3,339
KRW 17.62 18.38 20
THB 730.82 739.85 792.13
NZD 14,097 14,228 14,652
SEK - 2,566 2,658
DKK - 3,774 3,910
NOK - 2,673 2,772
LAK - 0.87 1.2
MYR 5,895.81 - 6,658.01
TWD 702.03 - 850.72
SAR - 6,695.17 7,054.74
KWD - 80,777 85,974
AED - 6,710 7,232
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,360 25,390 25,770
EUR 28,126 28,267 29,498
GBP 33,742 33,912 34,945
HKD 3,188 3,207 3,324
CHF 30,661 30,815 31,764
JPY 157.05 158.64 166.62
AUD 17,331 17,453 18,049
SGD 19,563 19,741 20,338
THB 735 750 787
CAD 17,732 17,857 18,452
NZD 14,182 14,739
KRW 18.35 20.33
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25390 25390 25760
AUD 17344 17444 18375
CAD 17757 17857 18872
CHF 30787 30817 32402
CNY 3772.7 3797.7 3933.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28242 28272 29997
GBP 33866 33916 35684
HKD 0 3300 0
JPY 158.25 158.75 169.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14201 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19617 19747 20478
THB 0 709.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13850000 13850000 14200000
SBJ 12000000 12000000 14200000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,285 25,405 25,720
USD20 25,255 25,405 25,720
USD1 25,235 25,405 25,720
AUD 17,293 17,443 18,625
EUR 28,058 28,158 29,839
CAD 17,710 17,810 19,132
SGD 19,705 19,855 20,428
JPY 158.81 160.31 166
GBP 33,780 33,930 35,336
XAU 13,848,000 0 14,152,000
CNY 0 3,753 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026