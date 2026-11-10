Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Nhóm tài chính, bất động sản kéo thị trường điều chỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11/2026, VN-Index mất 11,04 điểm (0,64%), còn 1.714,32 điểm. VN30-Index giảm 16,26 điểm (0,88%) xuống 1.830,13 điểm; HNX-Index giảm 1,49 điểm, còn 255,24 điểm; UPCoM-Index giảm 0,30 điểm, xuống 121,45 điểm. Trên HoSE có 129 cổ phiếu tăng giá, 58 mã đứng giá và 187 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm, chỉ 7 mã tăng.

Thanh khoản là yếu tố đáng lưu ý tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt khoảng 14.928 tỷ đồng, giảm 26,85% so với phiên trước. Riêng HoSE đạt 13.826,48 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh hơn 10.152 tỷ đồng. Việc chỉ số đi xuống cùng thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền mua lên còn dè dặt; tuy nhiên cũng chưa đủ cơ sở kết luận xuất hiện bán tháo trên diện rộng.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 9/11.

Tại nhóm ngân hàng, STB giảm khoảng 2,1%, LPB giảm 1,7%, HDB giảm 1,3%; ở chiều ngược lại, VPB tăng 0,9%, ACB tăng 0,7% và MBB tăng 0,3%. Dù là nhóm có giá trị khớp lệnh lớn nhất, khoảng 2.460 tỷ đồng, ngân hàng vẫn giảm chung 0,27%. Diễn biến phân hóa phản ánh dòng tiền ưu tiên chọn lọc thay vì nâng đỡ đồng loạt nhóm vốn hóa lớn.

Áp lực rõ nhất xuất hiện ở cổ phiếu chứng khoán, VND giảm khoảng 3,3%, VIX giảm 2,6%, SSI và VCI cùng giảm 2,5%, SHS giảm 2,2%, MBS giảm 1,9%. Chỉ số nhóm dịch vụ tài chính giảm 1,74%, dù giá trị khớp lệnh đạt khoảng 1.947 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu cần theo dõi vì cổ phiếu chứng khoán thường nhạy với kỳ vọng thanh khoản và khẩu vị rủi ro.

Bất động sản cũng giảm khoảng 0,55%, VHM mất 2,7%, BCM giảm 1,2%, trong khi NVL tăng 1,9% và VRE tăng 0,2%. VHM nằm trong các cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số. Sự hồi phục của một vài mã địa ốc chưa đủ cho thấy xu thế đảo chiều của cả nhóm.

Công nghệ, bán lẻ, năng lượng phân hóa; y tế giữ sắc xanh

Ngoài ba nhóm dẫn đầu về dòng tiền, bán lẻ diễn biến kém tích cực với MWG và PNJ giảm, trong khi FRT, DGW, PET giữ được sắc xanh theo thống kê phân nhóm của VietstockFinance. Nhóm thực phẩm, đồ uống chịu sức ép từ MCH giảm 2,93%, MSN giảm 2,05% và VNM giảm 1,56%. HPG giảm khoảng 1,4%, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở lĩnh vực tài chính.

Nguồn finance.vietstock

Ở lĩnh vực công nghệ và viễn thông, cổ phiếu FPT xuất hiện trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, khoảng 84 tỷ đồng. Trong khi đó VGI giảm 0,95%, CTR giảm 2,14% và VNZ giảm 1,94%. Các diễn biến này phản ánh sức ép trong phiên, không đủ để suy luận triển vọng kinh doanh của ngành công nghệ thay đổi chỉ sau một ngày giao dịch.

Nhóm năng lượng giảm 0,75% với BSR mất 1,14%, PLX giảm 0,9%, PVS giảm 0,68% và OIL giảm 1,56%. Ở chiều tích cực, PVT tăng giá, cho thấy mảng vận tải dầu khí, logistics có thể vận động khác với nhóm khai thác và phân phối nhiên liệu. Với ngành điện, POW là một trong những mã đóng góp điểm tăng cho VN-Index và được khối ngoại mua ròng khoảng 23 tỷ đồng. Chăm sóc sức khỏe là điểm sáng khi DHG tăng 1,08%, IMP tăng 0,57% và DHT tăng 2,04%.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường: nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 822 tỷ đồng trên ba sàn, tập trung tại HPG, VIC, PNJ và FPT; ngược lại mua ròng VPB, MBB, TCB và POW. Trong phiên, VN-Index từng lùi về sát khu vực 1.700 điểm rồi thu hẹp đà giảm khi lực cầu xuất hiện. Dù vậy, độ rộng thị trường tiêu cực và giá trị khớp lệnh thấp cho thấy tín hiệu tạo đáy ngắn hạn chưa được xác nhận. Thị trường cần thêm phiên kiểm chứng khả năng giữ hỗ trợ, sự hồi phục của nhóm dẫn dắt và mức độ tham gia của dòng tiền.