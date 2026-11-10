Doanh nghiệp số

Thúc đẩy thương mại hóa năng lực mạng, VNPT và Symphony hợp tác chiến lược

Hồng Anh
Hồng Anh
15:08 | 10/11/2026
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Theo đó, Symphony Communication Public Company Limited (Thái Lan) sẽ khai thác năng lực truyền dẫn và kết nối quốc tế của VNPT, chủ động mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế và thanh toán tương ứng với phạm vi, thời gian và mức độ sử dụng dịch vụ.
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Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) sẽ đại diện VNPT hiện thực hóa những cam kết hợp tác phát triển tại Biên bản ghi nhớ (MoU) ký ngày 16/6/2026. Theo đó, VNPT sẽ cung cấp cho Symphony dịch vụ quản trị, vận hành toàn trình hệ thống truyền dẫn quang (Managed DWDM) với dung lượng băng thông siêu lớn, độ trễ thấp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống kết nối từ các cửa khẩu biên giới đường bộ đến các trạm cập bờ cáp biển quốc tế, kết hợp giải pháp cung cấp dung lượng truyền dẫn quốc tế tới các trung tâm dữ liệu (IDC) quy mô lớn trong khu vực theo nhu cầu sử dụng.

Về phía VNPT cũng cam kết trực tiếp quản lý, giám sát hệ thống 24/7, áp dụng cơ chế tự động bảo vệ đường truyền và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm bảo đảm tính sẵn sàng, an toàn và thông suốt cho đối tác.

Điểm đáng chú ý là mô hình cung cấp dịch vụ không dừng ở dung lượng kết nối mà bao gồm cả năng lực quản trị và vận hành mạng toàn trình.

Đội ngũ lãnh đạo 2 bên tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Symphone
Đội ngũ lãnh đạo 2 bên tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Symphone

Symphony là nhà khai thác sở hữu mạng lưới kết nối cáp đất liền và cáp biển rộng khắp Thái Lan, Lào, Malaysia và Singapore, đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số cho các nhà mạng, doanh nghiệp quốc tế.

Phát biểu buổi lễ, Tổng Giám đốc điều hành Symphony, ông Alex Loh Chi Kwan chia sẻ: “Sự kiện này hiện thực hóa khát vọng chung của cả hai bên, đó là xây dựng hạ tầng kết nối số ngày càng vững mạnh hơn trên toàn khu vực Đông Nam Á và vươn xa hơn nữa, đặc biệt trong bức tranh toàn cảnh về viễn thông và hạ tầng số hiện đang biến chuyển với tốc độ hết sức nhanh chóng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu và các dịch vụ số đang làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của các doanh nghiệp cũng như phương thức kết nối giữa các quốc gia. Symphony và VNPT cùng sẻ chia cơ hội và cùng chung cam kết mang lại những dịch vụ với chất lượng vượt trội nhất đến cho khách hàng của hai bên.”

Với năng lực cung cấp dịch vụ được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng viễn thông kết nối quốc tế qua các phương thức gồm vệ tinh, cáp biển, cáp đất liền, kết nối trực tiếp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, cùng mạng trục cáp quang phủ kín lãnh thổ Việt Nam, VNPT Net sẽ là đơn vị thành viên nòng cốt, trực tiếp chủ trì, tổ chức thực hiện và vận hành toàn trình mạng lưới, bảo đảm năng lực triển khai các dịch vụ theo thỏa thuận với Symphony.

Được biết, thị trường viễn thông đang chứng kiến sự chuyển dịch cạnh tranh từ quy mô hạ tầng đơn thuần sang khả năng cung cấp các dịch vụ quản trị chuyên sâu. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận với Symphony là một trường hợp triển khai cụ thể chiến lược Network Monetization (thương mại hóa năng lực và tài nguyên mạng) của VNPT, gắn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ (Techco) dẫn dắt hạ tầng số vào năm 2035.

Chiến lược này được VNPT triển khai dựa trên 4 trụ cột chuyển dịch: từ bán kết nối sang bán năng lực mạng; từ khai thác tài nguyên riêng lẻ sang cung cấp giải pháp tích hợp theo mô hình NaaS và Managed Services; từ thị trường trong nước mở rộng ra thị trường quốc tế; và từ nguồn thu truyền thống sang đa dạng hóa các nguồn doanh thu bền vững.

Đội ngũ lãnh đạo 2 bên tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Symphone
Đại diện 2 bên thực hiện lễ ký kết hợp tác chiến lược

VNPT là nhà khai thác truyền dẫn lớn nhất Việt Nam và cũng là nhà khai thác duy nhất có vệ tinh không gian có cáp đất quốc tế. Sự kiện hôm nay thể hiện quyết tâm của VNPT bên cạnh phát huy thế mạnh về năng lực mạng lưới - thì còn là kinh nghiệm về quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống truyền dẫn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế chuyên nghiệp. VNPT cam kết mang lại trải nghiệm khách hàng của Symphony một cách tốt nhất. Hai bên sẽ cùng thực hiện hợp đồng quan trọng này để mang đến kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng, hướng tới mở rộng hợp tác về công nghệ mạnh mẽ hơn trong tương lai.” Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, nhấn mạnh.

Thông qua mô hình hợp tác với Symphony, VNPT có thêm trường hợp ứng dụng thực tiễn để chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (Hyperscalers), đơn vị tổng hợp dịch vụ (Aggregators), nhà phát triển công nghệ (Developers) và các nhà khai thác viễn thông toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa chiến lược Go-Global của VNPT. Định hướng này gắn với những giá trị VNPT cam kết mang lại cho xã hội, khách hàng và đối tác.

VNPT ký kết hợp tác chiến lược Symphony dịch vụ mạng toàn trình Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net)

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
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Cập nhật: 10/11/2026 17:00
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Cập nhật: 10/11/2026 17:00

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