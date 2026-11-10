Lợi nhuận quý III của Petrosetco tăng 46%, lãi vay gấp hơn 4 lần

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 do Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) công bố ngày 30/10 ghi nhận lợi nhuận quý III sau thuế đạt 109,1 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của Petrosetco trong quý đạt 7.267,9 tỷ đồng, tăng 28,6%.

Cùng quý, chi phí lãi vay của Petrosetco lên 142,4 tỷ đồng, gấp 4,1 lần mức 34,9 tỷ đồng của quý III/2025. Lũy kế 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.492,6 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 305,6 tỷ đồng.

Hai chiều số liệu trái ngược nằm trên nền một doanh nghiệp có mảng phân phối thiết bị công nghệ trong danh mục ngành nghề chính. Thuyết minh báo cáo cho thấy Petrosetco sở hữu ba công ty con phân phối thiết bị, linh kiện điện tử, gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (73,8%), Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh (55%) và Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí (51%).

Doanh thu, biên lãi gộp và lợi nhuận quý III cùng đi lên

Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp quý III của Petrosetco đạt 439,7 tỷ đồng, tăng 69,7% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp vì thế nhích từ 4,58% lên 6,05%, mức cao hơn khoảng 1,5 điểm phần trăm trên nền doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng trong quý.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý giảm từ 58,7 tỷ đồng xuống 44,1 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 25%. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III của Petrosetco đạt 129 tỷ đồng, tăng 54,6%, phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 69,2 tỷ đồng, tăng 44,4%.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của Petrosetco ghi nhận doanh thu thuần 7.267,9 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 439,7 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của PET.

Lũy kế 9 tháng, Petrosetco đạt 20.348 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43,1%, lợi nhuận gộp 1.198 tỷ đồng, tăng 78,5%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 305,6 tỷ đồng, tăng 23,5%, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu lên 1.282 đồng từ mức 1.101 đồng.

Ở lớp vận hành, Petrosetco mua thêm 12,9 tỷ đồng máy móc, thiết bị và 0,74 tỷ đồng phần mềm máy tính trong 9 tháng, nâng nguyên giá phần mềm lên 9,1 tỷ đồng. Lực lượng lao động toàn tổng công ty tăng từ 3.219 lên 3.418 người tính đến cuối tháng 9.

Mảng hạ tầng có mặt trong danh mục với Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1, đơn vị Petrosetco nắm 51% và có hoạt động chính là xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Từ tháng 2/2026, tổng công ty góp thêm mỗi bên 4,1 tỷ đồng, tương ứng 41% vốn điều lệ, vào Gelex Bắc Sài Gòn 2 và Gelex Tây Thành phố.

Vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 1.073,3 tỷ đồng lên 1.553,6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ghi nhận Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD nắm 18,67% và Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nắm 14,26%.

Dòng tiền kinh doanh âm, nợ vay ngắn hạn gần 7.000 tỷ đồng

Phần lợi nhuận gộp tăng thêm phần lớn chuyển sang chi phí tài chính. Lợi nhuận gộp quý III của Petrosetco tăng thêm 180,6 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay tăng 107,6 tỷ đồng, nên lãi vay tương đương 32,4% lợi nhuận gộp, so với mức 13,5% cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng giảm 19,2%, còn 263,5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay 9 tháng lên 339,5 tỷ đồng, tăng 73,1% so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Petrosetco âm 1.492,6 tỷ đồng. Nguồn: BCTC của PET.

Dòng tiền kinh doanh âm chủ yếu ở ba khoản vốn lưu động và tiền lãi vay đã trả 339,5 tỷ đồng. Khoản phải thu tăng 826,2 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 286,8 tỷ đồng, còn khoản phải trả giảm 438 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 2.895,3 tỷ đồng xuống 2.015,9 tỷ đồng.

Một cách lý giải là doanh nghiệp mở rộng quy mô bán hàng kèm thời hạn thanh toán dài hơn cho khách, trong khi thanh toán nhà cung cấp nhanh hơn. Phải thu khách hàng ngắn hạn cuối quý ở mức 4.127,7 tỷ đồng, dự phòng phải thu khó đòi ở mức 326,8 tỷ đồng.

Petrosetco bù phần thiếu hụt chủ yếu bằng tiền gửi. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn giảm từ 4.035,5 tỷ đồng xuống 2.963,6 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.474,6 tỷ đồng xuống 1.063,5 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn cuối quý ở mức 6.944,7 tỷ đồng, gấp 2,36 lần vốn chủ sở hữu 2.936,7 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 99,5% tổng nợ phải trả 10.228,5 tỷ đồng, trải trên nhiều ngân hàng, trong đó BIDV 1.667,2 tỷ đồng và Vietcombank 1.479,2 tỷ đồng.

Danh mục chứng khoán kinh doanh tăng lên 508,4 tỷ đồng, dự phòng giảm giá tăng từ 22,4 tỷ đồng lên 69,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho theo giá gốc đạt 1.963 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 45,5 tỷ đồng lên 64,5 tỷ đồng.

Đối chiếu với trục công nghệ, tiền chi mua sắm tài sản cố định 9 tháng ở mức 44,9 tỷ đồng, bằng khoảng 13% số tiền lãi vay đã trả. Khoản góp 20,16 tỷ đồng vào Coolpad Việt Nam thuộc nhóm đầu tư góp vốn có dự phòng 22,465 tỷ đồng, bằng toàn bộ giá gốc của nhóm.

Khoản góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại số Vietecom, đơn vị kinh doanh thiết bị điện tử, có giá trị ghi sổ bằng 0. Nguyên giá phần mềm 9,1 tỷ đồng tương đương khoảng 0,07% tổng tài sản 13.165,2 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, Petrosetco ghi nhận 305,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và 1.492,6 tỷ đồng dòng tiền kinh doanh âm. Trên quy mô doanh thu thuần hơn 20.000 tỷ đồng, mỗi điểm phần trăm biên lợi nhuận tương ứng khoảng 200 tỷ đồng.