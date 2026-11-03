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Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Huyền Vân

Huyền Vân

10:54 | 03/11/2026
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Đây là dòng sản phẩm sở hữu hệ thống ống kính tele ZEISS tiên tiến, kết hợp camera tele hiệu năng cao và bộ phụ kiện ống kính tăng cường tiêu cự để mang đến khả năng chụp ảnh ở khoảng cách xa vượt trội.
Trải nghiệm "The Concert Fancam Phone” với vivo X500 Series Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP Vivo X500 Pro/Pro Max lộ diện ngoài đời, đổi thiết kế camera sau

Trong đó, phiên bản cao cấp X500 Pro Max được trang bị camera tele ZEISS APO 200MP kết hợp với Ống Kính Tăng Cường Tiêu Cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra tương đương 400mm, nâng cao khả năng chụp siêu tele. Đi cùng với đó là nền tảng OriginOS 7 cùng viên pin dung lượng lớn.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
Nhờ động cơ lấy nét vượt trội X-Track, X500 Pro Max được trang bị khả năng theo dõi chủ thể chuyên nghiệp trong cả chế độ chụp nhanh và quay video

Nâng tầm nhiếp ảnh với hệ thống ống kính ZEISS

Để nâng tầm nhiếp ảnh flagship, từ chụp tele chuyên nghiệp đến khoảnh khắc đời thường, vivo cũng không quên trang bị cho vivo X500 Series hệ thống ống kính chuyên nghiệp từ ZEISS, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện hơn. Trong đó, X500 Pro Max sở hữu camera tele ZEISS APO 200MP và cảm biến HP0 siêu nhạy kích thước 1/1.4 inch cùng tiêu cự tương đương 85mm. Đi cùng với công nghệ chống rung chuyên nghiệp CIPA 7.0 hỗ trợ chụp ảnh thiếu sáng với thời gian phơi sáng lâu hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa hiện tượng mờ nhòe do rung lắc.

Nhờ động cơ lấy nét vượt trội X-Track, X500 Pro Max được trang bị khả năng theo dõi chủ thể chuyên nghiệp trong cả chế độ chụp nhanh và quay video. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ của tính năng khóa theo dõi chủ thể giúp duy trì lấy nét chính xác ngay cả khi chủ thể tạm thời di chuyển ra khỏi khung hình hoặc bị che khuất. Trong khi đó, ở chế độ chụp nhanh, X500 Pro Max hỗ trợ lấy nét tự động theo dõi chủ thể ở tốc độ lên đến 60 khung hình/giây, giúp bắt kịp những chuyển động diễn ra trong tích tắc.

Công nghệ chụp nhanh siêu tốc sẽ tiếp tục nâng cao khả năng ghi lại chuyển động ở khoảng cách xa với tính năng chụp nhanh chuyển động tầm xa 30x, mang đến khả năng ghi lại những chủ thể chuyển động nhanh từ xa với độ chi tiết cao, rõ nét.

Khi quay video, các tính năng chuyên biệt như video theo dõi lấy nét tự động 4K 120fps và video tự động căn chỉnh khung hình hỗ trợ theo dõi chủ thể và duy trì bố cục chính xác. Những công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các bối cảnh có nhiều chuyển động như sự kiện thể thao, chụp động vật trong thiên nhiên hoang dã hay các buổi concert.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
X500 Pro Max hỗ trợ ống kính tăng cường tiêu cụ vivo ZEISS Gen 2 Ultra, tương đương 400mm mở rộng khả năng chụp siêu tele

Với những nhà sáng tạo, X500 Pro Max hỗ trợ ống kính tăng cường tiêu cụ vivo ZEISS Gen 2 Ultra, tương đương 400mm mở rộng khả năng chụp siêu tele. Thiết bị còn hỗ trợ nhiều chế độ chụp, bao gồm chế độ sân khấu 3.0, chế độ chụp nhanh và chế độ chuyên nghiệp, mang đến sự linh hoạt trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Với những nâng cấp đặc biệt về sức mạnh của camera tele cũng như các chế độ chuyên nghiệp mà vivo X500 Pro Max được trang bị, sản phẩm tự tin có thể trở thành The Concert Fancam Phone giúp người dùng có thể ghi lại những hình ảnh và thước phim tuyệt vời nhất khi tham gia concert.

Dù không được đầu tư lớn vào hệ thống camera nhưng X500 vẫn là một trong những smartphone có chất lượng camera ấn tượng nhờ sự kết hợp của camera tele ZEISS APO với tiêu cự tương đương 72mm và camera ZEISS nhạy sáng vượt chuẩn Pro, sử dụng cảm biến 50MP kích thước 1/1.28 inch tương tự cảm biến trên X300 Pro.

Dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh chân dung, nên tính năng chân dung chuẩn điện ảnh trên X500 có khả năng tự động tối ưu ánh sáng theo từng bối cảnh, từ ban ngày, lúc chạng vạng đến không gian trong nhà. Kết hợp các phong cách mang màu sắc điện ảnh, tính năng giúp người dùng dễ dàng ghi lại những bức chân dung tự nhiên trong nhiều điều kiện khác nhau.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
vivo X500 Series trở thành The Concert Fancam Phone

Quay video chuyên nghiệp với loạt công cụ hỗ trợ

vivo cũng cho biết, trên X500 Pro Max, camera chính ZEISS với công nghệ TrueDynamic hỗ trợ ghi lại những thước phim giàu chi tiết, có dải tương phản động rộng ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp, từ chân dung ngược sáng đến cảnh bình minh và hoàng hôn.

Tính năng video log chuyên nghiệp chuẩn điện ảnh được hỗ trợ bởi camera chính ZEISS với công nghệ TrueDynamic giúp người dùng dễ dàng ghi lại nhiều chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối, hỗ trợ chỉnh sửa màu sắc linh hoạt hơn trong hậu kỳ. Đường cong Log chuyên biệt với dải tương phản động lên đến 17 EV giúp bảo toàn chi tiết và chuyển sắc, cho phép người dùng sáng tạo và hoàn thiện video theo phong cách mong muốn.

Đối với video chân dung, video chân dung 4K Dolby Vision kết hợp độ phân giải cao với khả năng tối ưu hình ảnh, giúp tái hiện tông da tự nhiên trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Ngay cả khi quay trước khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, tính năng này vẫn hỗ trợ làm nổi bật chủ thể, đồng thời giữ được sự hài hòa giữa chân dung và cảnh nền.

Bên cạnh đó, chế độ video chân dung điện ảnh 4K mang đến nhiều phong cách màu lấy cảm hứng từ điện ảnh, như phong cách ngày nắng và rực rỡ do vivo và ZEISS đồng phát triển. Chế độ này giúp người dùng có thể lựa chọn phong cách phù hợp ngay khi ghi hình, kết hợp với khả năng xử lý dải tương phản động để tạo nên những thước phim có màu sắc hài hòa và giàu cảm xúc.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
Không chỉ đáp ứng nhu cầu sáng tạo video chuyên sâu, X500 Series còn mang đến nhiều lựa chọn để ghi lại khoảnh khắc thường ngày

Với những cảnh quay ghi lại chuyển động nhanh, X500 Pro Max hỗ trợ video tốc độ khung hình cao 4K 240fps, cho phép ghi lại chuyển động với độ chi tiết cao và tái hiện những khoảnh khắc diễn ra trong tích tắc qua hiệu ứng quay chậm. Từ những động tác biểu diễn trên sân khấu đến các pha vận động thể thao, người dùng có thể làm nổi bật từng chuyển động vốn khó quan sát trọn vẹn bằng mắt thường. Kết hợp với công nghệ chống rung quang học OIS chuẩn Gimbal 3°, thiết bị hỗ trợ giữ khung hình ổn định hơn, giúp thước phim mượt mà ngay cả khi cần di chuyển hoặc quay theo chủ thể.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sáng tạo video chuyên sâu, X500 Series còn mang đến nhiều lựa chọn để ghi lại khoảnh khắc thường ngày. Từ video chất lượng cao 4K 120fps đa tiêu cự hỗ trợ quay ở nhiều tiêu cự, trong khi video màu sắc điện ảnh 4K mang đến thêm lựa chọn về phong cách hình ảnh. Chế độ Film Style giúp người dùng có thể tạo video theo tỷ lệ khung hình 2.4:1, kết hợp các hiệu ứng nhòe chuyển động, quầng sáng và hạt phim để tái hiện phong cách điện ảnh ngay trên thiết bị, ngay cả khi không có nhiều kinh nghiệm chỉnh sửa.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
Dù không được đầu tư lớn vào hệ thống camera nhưng X500 vẫn là một trong những smartphone có chất lượng camera ấn tượng

Với những người yêu âm nhạc muốn ghi lại các buổi biểu diễn trực tiếp, chế độ sân khấu 3.0 mang đến nhiều lựa chọn quay chụp. Bao gồm các tính năng như video fancam tự động căn chỉnh khung hình, video 4K sâu khấu hiển thị kép, chụp và quay sân khấu 4K toàn diện, chụp nhanh sân khấu siêu tele… Các tính năng này đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ ghi lại nghệ sĩ yêu thích, toàn cảnh sân khấu đến đưa cả người quay và nghệ sĩ vào cùng một khung hình.

Khả năng sáng tạo video trên X500 Series còn được nâng cấp các phong cách màu trong video màu sắc điện ảnh 4K bao gồm hoàng hôn Paris, golden hour và pastel, đồng thời hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải 4K. Mỗi phong cách màu mang đến một sắc thái hình ảnh khác nhau, từ tông ấm gợi không khí hoàng hôn đến những gam màu nhẹ nhàng, giúp người dùng lựa chọn cách thể hiện phù hợp với bối cảnh và nội dung muốn truyền tải.

Bên cạnh các tùy chọn màu sắc và hiệu ứng hình ảnh, xưởng phim trên X500 Series cũng bổ sung những công cụ giúp người dùng sáng tạo ngay trong quá trình quay. Video tự động điều chỉnh khung hình hỗ trợ theo dõi chủ thể và giữ bố cục phù hợp khi chủ thể di chuyển, trong khi tính năng quay xoáy cho phép tạo cú máy xoay 360° chỉ với một lần chạm… Nhờ đó, người dùng có thể thử nghiệm những góc quay sinh động và cách chuyển động máy đa dạng hơn, biến những khoảnh khắc thường ngày thành các video có cách thể hiện cuốn hút.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
X500 Series cũng được vận hành trên nền tảng OriginOS 7

Nền tảng OriginOS 7 mượt mà

Đi cùng với hệ thống phần cứng và phần mềm hỗ trợ tối đa cho quay chụp chất lượng cao chuẩn flagship thì X500 Series cũng được vận hành trên nền tảng OriginOS 7, mang đến trải nghiệm smartphone mượt mà theo thời gian, khả năng kết nối đa thiết bị và các công cụ AI hỗ trợ nhiều nhu cầu trong công việc lẫn cuộc sống.

Theo vivo, để ối ưu trải nghiệm, vivo đã trang bị không gian làm việc Origin cho phép chuyển đổi tác vụ thông qua cửa sổ nổi và kéo thả tệp giữa các ứng dụng, giúp người dùng xử lý các quy trình làm việc phức tạp thuận tiện hơn. Nền tảng Origin mượt mà tối ưu chuyển động trên giao diện và khả năng phản hồi khi vuốt, chạm. Kết hợp với các công nghệ tối ưu hiệu năng và bộ nhớ, hệ thống duy trì khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.

Một điểm nổi bật của OriginOS 7 đó chính là khả năng kết nối với nhiều hệ sinh thái, cho phép tương tác với các thiết bị Apple như AirPods, Apple Watch và dịch vụ iCloud. Tính năng chia s ẻ nhanh giúp đơn giản hóa việc truyền tệp giữa các thiết bị tương thích, trong khi Android Switch hỗ trợ chuyển dữ liệu sang điện thoại mới, giúp quá trình thiết lập thiết bị thuận tiện hơn như “một người bạn thân”.

Đồng thời để đáp ứng tối đa trải nghiệm của người dùng, vivo cũng trang bị bộ công cụ vivo Office hỗ trợ sự kết hợp giữa điện thoại thông minh vivo và máy tính mac thông qua các công cụ như Jovi PC và chia sẻ camera, giúp nâng cao hiệu suất làm việc bằng cách cho phép truy cập nội dung thuận tiện và đảm bảo sự liền mạch giữa các thiết bị. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm quy trình làm việc xuyên suốt trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, giúp các nhà sáng tạo nội dung luôn duy trì kết nối và đạt hiệu quả công việc tối ưu.

OriginOS 7 cũng cung cấp nhiều lựa chọn cá nhân hóa giao diện. Bên cạnh đó là các công cụ AI hỗ trợ xử lý nhiều tác vụ một cách thuận tiện hơn. Ví dụ như chụp và xử lý anhnh nhận diện và xử lý thông tin từ ảnh chụp màn hình, hay không gian gợi ý AI sẽ chuyển các lịch trình được nhận diện thành lời nhắc trên màn hình chính. Hay tính năng ghi âm thông minh bằng AI được tích hợp các tính năng nhận diện người nói, tạo dàn ý bản chép lời, tinh chỉnh nội dung và tóm tắt thông tin. …

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
vivo X500 Pro Max được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC với kiến trúc 2+3+3 mới

Hiệu năng ấn tượng

vivo cũng được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC với kiến trúc 2+3+3 mới, hướng đến hiệu năng GPU mạnh mẽ cùng khả năng tiết kiệm năng lượng trên phiên bản cao cấp X500 Pro Max. Ở X500 vivo cũng sử dụng MediaTek Dimensity 9600M, đáp ứng các nhu cầu sử dụng với hiệu năng mượt mà.

Bên cạnh đó là hệ thống pin BlueVolt giúp X500 Series có được thời lượng pin ấn tượng nhất trong dòng X Series. Trong đó X500 Pro Max trang bị viên pin dung lượng 7800mAh, còn X500 được trang bị pin 7500mAh. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc siêu tốc 90W và viên pin thể rắn thế hệ thứ 2, giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả ở nhiệt độ thấp đến -20°C. Chế độ sạc nhánh cũng hạn chế nhiệt lượng phát sinh khi điện thoại được sử dụng trong lúc sạc. Ngoài ra, AI trực tiếp trên thiết bị có thể học hỏi thói quen sử dụng để tối ưu mức tiêu thụ pin, đồng thời duy trì các trải nghiệm cốt lõi như chụp ảnh và chơi game.

Màn hình ZEISS Master Color trên X500 Series giúp tái hiện màu sắc tự nhiên và chân thực. Trong đó, X500 Pro Max sở hữu màn hình ZEISS Master Color 2K, cho hình ảnh sắc nét với độ chi tiết cao. Màn hình trên cả hai phiên bản đạt độ sáng tối đa toàn màn hình lên đến 2000 nits và hỗ trợ 100% dải màu P3.

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
X500 Pro Max sở hữu camera tele ZEISS APO 200MP và cảm biến HP0 siêu nhạy kích thước 1/1.4 inch cùng tiêu cự tương đương 85mm.

Được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, X500 Series thể hiện tinh thần khám phá qua ngôn ngữ thiết kế riêng biệt. X500 Pro Max với màn hình 6.85 inch, giúp mở rộng không gian hiển thị và tạo cảm giác xem đắm chìm hơn. Trong khi đó, màn hình 6.59 inch của X500 cân bằng giữa diện tích hiển thị và sự linh hoạt khi cầm nắm, sử dụng.

vivo X500 được thiết kế với cụm cam đảo nổi hoàn toàn mới với tạo hình vuông vức, tinh gọn, cùng với các tùy chọn màu sắc, X500 Pro Max sở hữu thiết kế đường thủy triều được lấy cảm hứng từ từng dải sóng thủy triều lướt nhẹ theo ánh sáng mang đến hiệu ứng thị giác ấm áp và trong trẻo.

Bộ đôi sản phẩm cũng được trang bị khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP68 & IP69, cảm biến vân tay siêu âm 3D, cổng USB 3.2 và bộ phát hồng ngoại tiếp tục bổ sung sự tiện lợi cho trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series
vivo X500 Series được mở bán tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động với nhiều phiên bản màu cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn

vivo X500 Series được mở bán tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động với nhiều phiên bản màu, trong đó vivo X500 (12GB + 256GB) có giá bán 34.990.000 đồng, còn vivo X500 Pro Max (12GB+512GB) có giá bán 49.990.000 đồng.

Trong giai đoạn đặt trước, từ nay đến 07/11, khách hàng có thể nhận bộ quà tặng trị giá lên đến 18.000.000 đồng bao gồm ưu đãi giảm giá cao nhất lên đến 7.000.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ mặt lưng và cụm camera 12 tháng, thu cũ trợ giá đến 3.000.000 đồng và nhận ưu đãi Google AI Pro 5TB dung lượng lưu trữ đám mây với 3 tháng mở rộng truy cập Google Gemini.

Với các chính sách giảm giá hấp dẫn, người dùng có thể sở hữu ngay vivo X500 với giá chỉ từ 29.990.000 đồng và vivo X500 Pro Max với giá chỉ từ 42.990.000 đồng.

Chi tiết về chương trình xem thêm tại https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-x500-pro-max-12gb-512gb

vivo vivo X500 Series concert phone Mở bán Thế Giới Di Động Flagship

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Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,530 13,930
Trang sức 99.9 13,210 13,810
Trang sức 99.99 13,220 13,820
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,376 14,062
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,376 14,063
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,337 1,377
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,337 1,378
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,317 1,367
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,347 135,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,885 102,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,315 93,115
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,745 83,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,054 79,854
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,736 5,716
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
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Cập nhật: 04/11/2026 03:00
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