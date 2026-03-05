Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Barcelona trở thành nơi Vivo chọn để gửi đi tín hiệu rõ ràng nhất từ trước tới nay: hãng muốn cạnh tranh trực tiếp với Apple và Samsung ở phân khúc flagship nhiếp ảnh toàn cầu. Tại MWC 2026, X300 Ultra lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng quốc tế, kéo theo xác nhận phát hành tại tất cả các thị trường châu Âu mà Vivo hiện diện, điều chưa từng xảy ra với bất kỳ mẫu Ultra nào trước đó.

Tâm điểm của buổi trình diễn là bộ vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra với tiêu cự tương đương 400mm, phụ kiện ống kính rời duy nhất trong ngành di động đạt mốc này. Con số đó gấp đôi thế hệ từng xuất hiện trên X200 Ultra. Kết hợp với cơ chế cắt xén trong cảm biến, tổng dải tiêu cự đạt 800mm, hỗ trợ zoom quang học 17x, dải tiêu cự chưa có smartphone nào sánh kịp tính đến thời điểm này.

Vivo X300 Ultra xuất hiện tại MWC 2026. Ảnh: 24h

Hệ thống camera phía sau gồm cảm biến chính Sony LYT-901 200MP cỡ 1/1,12 inch ở tiêu cự 35mm, đi kèm camera tiềm vọng 200MP dùng cảm biến Samsung HPB đạt chuẩn ZEISS APO ở tiêu cự 85mm, camera siêu rộng Sony LYT-828 50MP và cảm biến đa phổ.

Hai cảm biến 200MP hoạt động song song là cấu hình chưa từng thấy trên smartphone thương mại, tạo nền tảng phần cứng đủ để X300 Ultra kéo dài đến 1600mm mà vẫn giữ chi tiết ở mức sử dụng được.

Điểm Vivo đặt nhiều tâm huyết không kém là video. X300 Ultra hỗ trợ quay 4K 120fps 10-bit Log trên cả ba tiêu cự chính, giải quyết trực tiếp phê bình lâu năm về chênh lệch màu sắc khi chuyển đổi giữa các ống kính trên smartphone nhiều camera.

Máy tích hợp chuẩn ACES (Academy Color Science), giúp tư liệu quay Log tương thích trực tiếp với DaVinci Resolve và Final Cut Pro mà không cần chuyển đổi màu thủ công. Với người làm phim chuyên nghiệp, đây là khoảng cách bị xóa giữa sản xuất nội dung di động và hậu kỳ hạng studio.

Vivo còn trình làng Camera Cage chuyên dụng, khung máy mô-đun trang bị nhiều ngàm cold shoe, cổng tháo nhanh cho mic, đèn và màn hình ngoài, cùng quạt tản nhiệt nhiều cấp kiểm soát nhiệt độ trong phiên quay dài.

Tay cầm chụp cũng được thiết kế lại với các nút vật lý điều khiển màn trập và zoom, kèm pin dung lượng lớn hơn. SmallRig - thương hiệu phụ kiện chuyên nghiệp được giới quay phim biết đến rộng rãi là đơn vị thiết kế chiếc cage này, chi tiết làm tăng độ tin cậy của hệ sinh thái phụ kiện mà Vivo đang xây dựng.

Phần cứng cốt lõi của máy vẫn chưa được Vivo công bố chính thức. Theo thông tin rò rỉ, X300 Ultra dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm, màn hình LTPO OLED 6,82 inch độ phân giải 2K (1440x3168), RAM tối đa 16GB, lưu trữ đến 1TB chuẩn UFS 4,1, pin 7.000mAh cùng sạc có dây 100W và không dây 40W.

Chiến lược của Vivo rõ ràng khi đặt X300 Ultra cạnh hệ sinh thái phụ kiện thay vì chỉ nhấn mạnh thông số cảm biến. Thay vì đua số megapixel đơn thuần, hãng chọn xây dựng vòng lặp khép kín từ quang học, ổn định hình ảnh đến hậu kỳ chuyên nghiệp, con đường mà Sony và Leica đã đi trước trên thị trường máy ảnh nhưng chưa ai hoàn thiện trên smartphone.

Hiện giá bán và thời điểm ra mắt chính thức X300 Ultra chưa được tiết lộ. Vivo cho biết sẽ công bố thêm thông tin trong những tuần tới.