Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Thiên Phúc

Thiên Phúc

18:27 | 04/03/2026
Quỷ Nhập Tràng 2 chính thức tung character poster, quy tụ dàn diễn viên thực lực từ điện ảnh đến truyền hình. Lấy bối cảnh xưởng vải cổ tại An Giang, phần tiền truyện không chỉ mở rộng câu chuyện gia tộc mà còn đẩy cao yếu tố tâm lý, nghiệp báo.
Phim đồng thời thông báo dời lịch khởi chiếu sang ngày 13/3/2026 để hoàn thiện hậu kỳ.

Loạt poster mới cho thấy các nhân vật xuất hiện giữa bối cảnh xưởng vải nhuộm đậm chất tâm linh miền Tây. Bao quanh họ là những thực thể thể quỷ dị đội vải đỏ kín đầu, che giấu gương mặt nhưng vẫn tạo cảm giác rùng mình.

Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Bố cục hình ảnh như một vòng vây khép kín, nơi từng nhân vật đứng giữa ranh giới mong manh của sinh – tử. Ánh sáng lạnh lẽo, chất liệu vải nhuộm đỏ sẫm và không gian cổ kính tạo nên cảm giác bị thao túng, bị theo dõi, bị săn đuổi.

Đáng chú ý, trong một số poster còn xuất hiện cánh tay đen sạm, bê bết máu vươn ra từ bóng tối. Chi tiết này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Đó là hiện thân của quỷ nhập tràng? Hay là “bàn tay nhân quả” đang chờ trừng phạt những sai lầm trong quá khứ?

Khác với phần đầu tập trung vào mối quan hệ vợ chồng, phần tiền truyện của Quỷ Nhập Tràng mở rộng sang bi kịch gia tộc.

Nhân vật Minh Như (Khả Như) trở về sau 12 năm bị xa lánh, đối diện những lời dị nghị liên quan đến cái chết của mẹ. Biến cố tiếp tục xảy ra khi em gái Mỹ Ngọc bất ngờ trở thành nạn nhân của một nghi thức tâm linh, kéo cả gia đình vào vòng xoáy nghi kỵ và hoảng loạn.

Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Phim khai thác sâu yếu tố nghiệp báo, lòng tham và những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình được xem là nguồn cơn khiến cái ác trỗi dậy.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, phần hai được đầu tư lớn về mỹ thuật và bối cảnh. Xưởng vải cổ được phục dựng với nhiều đạo cụ thiết kế riêng, dựa trên nghiên cứu làng nghề nhuộm vải truyền thống tại An Giang.

Âm thanh và thiết kế hình ảnh cũng được nâng cấp nhằm tạo chiều sâu không khí, hướng đến trải nghiệm kinh dị đến từ tâm lý và bầu không gian ngột ngạt, thay vì chỉ dựa vào các tình huống hù dọa.

Cùng với việc tung character poster, nhà sản xuất thông báo điều chỉnh ngày khởi chiếu sang 13/3/2026 .Việc điều chỉnh lịch nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật ở mức tốt nhất trước khi ra rạp.

Quỷ Nhập Tràng 2

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là yêu cầu về mặt quy trình, mà còn quyết định trực tiếp chất lượng “đầu vào”, tầm vóc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Định hình ưu tiên quốc gia qua vận động bầu cử

Những ngày này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình vận động bầu cử. Đây không chỉ là chặng nước rút về thủ tục, mà còn là thời điểm thể hiện rõ nhất tầm nhìn, bản lĩnh và trách nhiệm của người được giới thiệu trước cử tri.
126 khu vực tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội, HĐND vào ngày 14/3

126 khu vực tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội, HĐND vào ngày 14/3

Trong ngày 14/3 tới đây, sẽ có 126 khu vực tại 5 địa phương được bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
MB Bank tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

MB Bank tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố tiếp tục là Nhà tài trợ Danh xưng giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp đưa hệ thống PPA Tour Asia về Việt Nam. Giải đấu diễn ra từ 01–05/04/2026 tại Mỹ Đình với tổng tiền thưởng 300.000 USD.
Lần đầu khai Ấn Xuân Bính Ngọ tại đền Voi Phục - Lan tỏa giá trị Thăng Long Tứ Trấn

Lần đầu khai Ấn Xuân Bính Ngọ tại đền Voi Phục - Lan tỏa giá trị Thăng Long Tứ Trấn

Với nghi thức rước ấn, khai ấn trang trọng, Lễ hội khai Ấn tại đền Voi Phục không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng đầu năm của nhân dân Thủ đô mà còn góp phần giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm và quảng bá giá trị di sản Thăng Long.
