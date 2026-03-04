Khả Như, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam cùng lộ diện trong phần tiền truyện nặng đô Quỷ Nhập Tràng 2

Phim đồng thời thông báo dời lịch khởi chiếu sang ngày 13/3/2026 để hoàn thiện hậu kỳ.

Loạt poster mới cho thấy các nhân vật xuất hiện giữa bối cảnh xưởng vải nhuộm đậm chất tâm linh miền Tây. Bao quanh họ là những thực thể thể quỷ dị đội vải đỏ kín đầu, che giấu gương mặt nhưng vẫn tạo cảm giác rùng mình.

Bố cục hình ảnh như một vòng vây khép kín, nơi từng nhân vật đứng giữa ranh giới mong manh của sinh – tử. Ánh sáng lạnh lẽo, chất liệu vải nhuộm đỏ sẫm và không gian cổ kính tạo nên cảm giác bị thao túng, bị theo dõi, bị săn đuổi.

Đáng chú ý, trong một số poster còn xuất hiện cánh tay đen sạm, bê bết máu vươn ra từ bóng tối. Chi tiết này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Đó là hiện thân của quỷ nhập tràng? Hay là “bàn tay nhân quả” đang chờ trừng phạt những sai lầm trong quá khứ?

Khác với phần đầu tập trung vào mối quan hệ vợ chồng, phần tiền truyện của Quỷ Nhập Tràng mở rộng sang bi kịch gia tộc.

Nhân vật Minh Như (Khả Như) trở về sau 12 năm bị xa lánh, đối diện những lời dị nghị liên quan đến cái chết của mẹ. Biến cố tiếp tục xảy ra khi em gái Mỹ Ngọc bất ngờ trở thành nạn nhân của một nghi thức tâm linh, kéo cả gia đình vào vòng xoáy nghi kỵ và hoảng loạn.

Phim khai thác sâu yếu tố nghiệp báo, lòng tham và những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình được xem là nguồn cơn khiến cái ác trỗi dậy.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, phần hai được đầu tư lớn về mỹ thuật và bối cảnh. Xưởng vải cổ được phục dựng với nhiều đạo cụ thiết kế riêng, dựa trên nghiên cứu làng nghề nhuộm vải truyền thống tại An Giang.

Âm thanh và thiết kế hình ảnh cũng được nâng cấp nhằm tạo chiều sâu không khí, hướng đến trải nghiệm kinh dị đến từ tâm lý và bầu không gian ngột ngạt, thay vì chỉ dựa vào các tình huống hù dọa.

Cùng với việc tung character poster, nhà sản xuất thông báo điều chỉnh ngày khởi chiếu sang 13/3/2026 .Việc điều chỉnh lịch nhằm đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh và kỹ thuật ở mức tốt nhất trước khi ra rạp.