Lần đầu khai Ấn Xuân Bính Ngọ tại đền Voi Phục - Lan tỏa giá trị Thăng Long Tứ Trấn

Bình Lê

Bình Lê

10:27 | 04/03/2026
Với nghi thức rước ấn, khai ấn trang trọng, Lễ hội khai Ấn tại đền Voi Phục không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng đầu năm của nhân dân Thủ đô mà còn góp phần giáo dục truyền thống chống giặc ngoại xâm và quảng bá giá trị di sản Thăng Long.
Sáng 2/3, tại Đền Voi Phục, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ lần đầu tiên tổ chức Lễ hội khai Ấn Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức theo mô hình chính quyền hai cấp của phường, kế thừa lễ hội “Tế khai sắc, rước khai xuân” do quận Ba Đình (cũ) khôi phục từ năm 2023.

Nghi thức khai Ấn trang trọng, linh thiêng

Lễ hội có nội dung trọng tâm là khai Ấn Lý triều Đại Vương “Trấn Tây Thượng Đẳng” với các nghi thức rước ấn, lệnh khai ấn trong không khí trang nghiêm, linh thiêng của tiếng chuông, tiếng trống và hương khói.

Lần đầu khai Ấn Xuân Bính Ngọ tại đền Voi Phục - Lan tỏa giá trị Thăng Long Tứ Trấn
Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lan Chi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ nhấn mạnh, việc tổ chức lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giáo dục tinh thần chống giặc ngoại xâm; tưởng nhớ công ơn tiền nhân và ghi nhớ công lao của Vương triều Lý trong khai đô Thăng Long, phá Tống – bình Chiêm, mở rộng lãnh thổ Đại Việt.

Nghi lễ đồng thời cầu cho “Quốc thái – Dân an – Thái bình thịnh trị”, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi mở đầu năm mới.

Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt

Đền Voi Phục là một trong “Thăng Long Tứ Trấn”, được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Di tích gần một nghìn năm phụng thờ Linh Lang Đại Vương (Hoàng tử con vua Lý Thánh Tông), vị anh hùng có công cùng quân dân Đại Việt đánh tan giặc Tống xâm lược thế kỷ XI.

Đức Thánh Linh Lang Đại Vương đại diện tinh hoa, khí phách của dân tộc với những tư tưởng lớn xuyên suốt thời đại, nhân sinh quan siêu phàm của một Thánh nhân với đầy đủ: Công - Danh - Đức - Tâm - Trí - Dũng - Nhân - Nghĩa - Hiếu.

Lần đầu khai Ấn Xuân Bính Ngọ tại đền Voi Phục - Lan tỏa giá trị Thăng Long Tứ Trấn
Lãnh đạo phường Giảng Võ dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục trong Lễ hội Khai Ấn Xuân Bính Ngọ 2026, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, đồng thời cầu cho Quốc thái – Dân an – Thái bình thịnh trị. Ảnh: Lan Chi.

Theo lãnh đạo phường Giảng Võ, việc tổ chức Lễ hội khai Ấn không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng đầu năm của nhân dân mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng trong công tác giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Giảng Võ khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo tồn, quảng bá giá trị các di tích quốc gia đặc biệt, đưa di sản đến gần hơn với nhân dân Thủ đô và bạn bè trong, ngoài nước.

Việc lần đầu tiên tổ chức Lễ hội khai Ấn tại đền Voi Phục vì thế không chỉ mang ý nghĩa tâm linh đầu xuân mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử Thăng Long – Hà Nội, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn trong cộng đồng.

