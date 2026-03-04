Mozambique triển khai e-Visa cho 183 quốc gia, công dân Việt Nam có thể xin thị thực trực tuyến

Hệ thống e-Visa mới này được vận hành bởi VFS Global, đơn vị dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ di chuyển an toàn cho chính phủ và công dân. Nền tảng số hiện đại hóa này tích hợp tự động hóa nâng cao, xử lý dữ liệu bảo mật và hạ tầng điện toán đám mây.

Nhờ đó, du khách từ 183 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam, có thể nộp hồ sơ xin thị thực Mozambique trực tuyến thông qua giải pháp e-Visa an toàn, giúp đơn giản hóa quy trình và hỗ trợ xử lý hiệu quả các thủ tục hành chính trong quá trình xét duyệt thị thực.

Giải pháp này được áp dụng cho nhiều loại thị thực (Visa) và Giấy phép Du lịch Điện tử (ETA), bao gồm: Du lịch, Công tác, Quá cảnh thuyền viên, Thể thao - Văn hóa, Hỗ trợ nhân đạo và Nhân sự ngành dầu khí. Hệ thống cho phép đăng ký linh hoạt các loại thị thực từ ngắn hạn đến dài hạn, với thời gian lưu trú lên đến hai năm.

Tại buổi lễ chính thức diễn ra vào ngày 11/02/2026, Tổng thống Cộng hòa Mozambique, Ngài Daniel Francisco Chapo, đã chủ trì và cắt băng khánh thành nền tảng này trước sự chứng kiến của các Bộ trưởng, đại diện ngoại giao và các quan khách danh dự.

Ông Jiten Vyas, Giám đốc Thương mại của VFS Global, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng với Chính phủ Mozambique trong dự án chuyển đổi số này. Nền tảng được nâng cấp không chỉ khẳng định cam kết hội nhập của Mozambique mà còn góp phần nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội làm việc cho nguồn nhân lực địa phương.”

Việc ra mắt hệ thống thị thực điện tử (e-Visa) được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Mozambique ra thế giới, thu hút thêm khách quốc tế và hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển du lịch của Chính phủ.

Dưới đây là 4 bước đăng ký thị thực điện tử (e-Visa) cho Mozambique:

1. Truy cập vào trang web chính thức của Chính phủ Mozambique tại https://evisa.gov.mz/

2. Nộp các tài liệu theo yêu cầu

3. Thanh toán phí làm thủ tục trực tuyến

4. Nhận e-Visa đã được phê duyệt qua email trước khi khởi hành.

Chính phủ Mozambique vừa chính thức triển khai thị thực điện tử (e-Visa).

Hệ thống được trang bị nhiều tính năng nổi bật như tự động trích xuất dữ liệu hộ chiếu, công cụ chỉnh sửa ảnh tích hợp và cổng thanh toán bảo mật. Nền tảng tương thích với các thiết bị di động và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7. Việc hoàn tất thủ tục và thanh toán trực tuyến giúp du khách rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi tại quầy nhập cảnh.

Cam kết an ninh và bảo mật

VFS Global chịu trách nhiệm vận hành hệ thống trên cả phương diện hành chính và kỹ thuật, trong khi quyền phê duyệt và cấp thị thực hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Chính phủ Mozambique.

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu toàn cầu, cùng với đội ngũ chuyên trách hỗ trợ kiểm định hồ sơ 24/7.

Hiện nay, VFS Global có kinh nghiệm triển khai nền tảng e-Visa số cho 12 chính phủ, trong đó bao gồm Thái Lan, Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nam Phi. Tại Mozambique, đơn vị đã hoạt động từ năm 2017 và xử lý hơn 100.000 hồ sơ thị thực thành công.