LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

Puricare AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ và bộ lọc HEPA H13 giúp loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet

Theo đó, Puricare AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ, cho phép làm sạch và phân bổ không khí đến mọi hướng. Bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet, đồng thời giảm thiểu nhiều tác nhân gây hại trong môi trường trong nhà như vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc.

Ngoài ra, LG PuriCare AeroMini cũng được tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng có khả năng đo lường chính xác, giúp phát hiện và xử lý ô nhiễm kịp thời. Đồng thời người dùng có thể kết nối thiết bị với ứng dụng thông minh LG ThinQ để điều khiển thiết bị từ xa cũng như theo dõi chất lượng không khí trong thời gian thực. Bên cạnh đó, LG PuriCare AeroMini sở hữu bộ lọc với thiết kế all-in-one, giúp việc thay mới trở nên dễ dàng và nhanh chóng trong suốt quá trình sử dụng.

LG PuriCare AeroMini vận hành êm ái với độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh

Theo LG, LG PuriCare AeroMini vận hành êm ái với độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh. Đồng thời, mức công suất tiêu thụ 25W giúp sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng thường xuyên.

Hướng đến không gian sống cá nhân nên LG PuriCare AeroMini không chỉ chú trọng vào hiệu suất hoạt động mà còn sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh, dễ dàng hài hòa với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Thiết bị có thể linh hoạt bố trí trên sàn, bàn hoặc kệ mà không chiếm nhiều diện tích, nhờ thiết kế tối ưu giúp giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao so với dòng LG PuriCare 360 HIT.

Phần nắp thay lõi lọc được bố trí khéo léo ở đáy, góp phần tạo nên tổng thể liền mạch, gọn gàng và tối giản. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể cá nhân hóa máy lọc khí thành một món nội thất phù hợp với không gian sống thông qua các phụ kiện ghép nối như quai xách da, khay cắm hoa,…

Cùng với máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini ngày hôm nay, thương hiệu LG hiện đang sở hữu gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm

“LG PuriCare AeroMini góp phần hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp không khí thông minh của LG tại Việt Nam, đây cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ra mắt sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc môi trường sống hiện đại, mang đến những giá trị thiết thực cho người dùng Việt”. Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ.

Như vậy, cùng với sự ra đời của mẫu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini ngày hôm nay, thương hiệu LG hiện đang sở hữu gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm, mang đến đa dạng lựa chọn về công năng, diện tích sử dụng và mức giá.

Theo báo cáo thị trường mới nhất từ GfK, LG tiếp tục dẫn đầu thị trường máy lọc không khí tại Việt Nam trong năm 2025 với 32,1% thị phần theo giá trị, tăng 7,3% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh định hướng phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ lọc khí tối ưu, thiết kế khác biệt và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Sản phẩm chính thức được bán ra thị trường từ hôm nay, 3/3/2026. Đáng chú ý, từ nay đến hết ngày 10/03/2026, người dùng mua máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini sẽ có mức giá ưu đãi chỉ từ 3,9 triệu đồng, tặng kèm lõi lọc HEPA thay thế trị giá 850.000 đồng.