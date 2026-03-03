Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

Phạm Anh

Phạm Anh

17:31 | 03/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với thiết kế nhỏ gọn cùng hiệu suất thanh lọc mạnh mẽ, máy lọc không khí LG Puricare AeroMini vừa được LG Electronics Việt Nam (LG) giới thiệu ra thị trường phù hợp với không gian sống cá nhân.
Chủ động thiết lập không gian sống trong lành khỏe mạnh, bạn đã biết chưa? LG ra mắt bộ đôi máy lọc không khí thế hệ mới LG ra mắt bộ đôi giải pháp không khí cao cấp LG PuriCare AeroSpeaker và LG Dual Inverter Mojave
LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini
Puricare AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ và bộ lọc HEPA H13 giúp loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet

Theo đó, Puricare AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ, cho phép làm sạch và phân bổ không khí đến mọi hướng. Bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet, đồng thời giảm thiểu nhiều tác nhân gây hại trong môi trường trong nhà như vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc.

Ngoài ra, LG PuriCare AeroMini cũng được tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng có khả năng đo lường chính xác, giúp phát hiện và xử lý ô nhiễm kịp thời. Đồng thời người dùng có thể kết nối thiết bị với ứng dụng thông minh LG ThinQ để điều khiển thiết bị từ xa cũng như theo dõi chất lượng không khí trong thời gian thực. Bên cạnh đó, LG PuriCare AeroMini sở hữu bộ lọc với thiết kế all-in-one, giúp việc thay mới trở nên dễ dàng và nhanh chóng trong suốt quá trình sử dụng.

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini
LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini
LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini

LG PuriCare AeroMini vận hành êm ái với độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh

Theo LG, LG PuriCare AeroMini vận hành êm ái với độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh. Đồng thời, mức công suất tiêu thụ 25W giúp sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng thường xuyên.

Hướng đến không gian sống cá nhân nên LG PuriCare AeroMini không chỉ chú trọng vào hiệu suất hoạt động mà còn sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh, dễ dàng hài hòa với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Thiết bị có thể linh hoạt bố trí trên sàn, bàn hoặc kệ mà không chiếm nhiều diện tích, nhờ thiết kế tối ưu giúp giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao so với dòng LG PuriCare 360 HIT.

Phần nắp thay lõi lọc được bố trí khéo léo ở đáy, góp phần tạo nên tổng thể liền mạch, gọn gàng và tối giản. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể cá nhân hóa máy lọc khí thành một món nội thất phù hợp với không gian sống thông qua các phụ kiện ghép nối như quai xách da, khay cắm hoa,…

LG ra mắt giải pháp lọc khí siêu nhỏ gọn mới PuriCare AeroMini
Cùng với máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini ngày hôm nay, thương hiệu LG hiện đang sở hữu gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm

“LG PuriCare AeroMini góp phần hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp không khí thông minh của LG tại Việt Nam, đây cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ra mắt sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc môi trường sống hiện đại, mang đến những giá trị thiết thực cho người dùng Việt”. Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ.

Như vậy, cùng với sự ra đời của mẫu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini ngày hôm nay, thương hiệu LG hiện đang sở hữu gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm, mang đến đa dạng lựa chọn về công năng, diện tích sử dụng và mức giá.

Theo báo cáo thị trường mới nhất từ GfK, LG tiếp tục dẫn đầu thị trường máy lọc không khí tại Việt Nam trong năm 2025 với 32,1% thị phần theo giá trị, tăng 7,3% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh định hướng phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ lọc khí tối ưu, thiết kế khác biệt và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Sản phẩm chính thức được bán ra thị trường từ hôm nay, 3/3/2026. Đáng chú ý, từ nay đến hết ngày 10/03/2026, người dùng mua máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini sẽ có mức giá ưu đãi chỉ từ 3,9 triệu đồng, tặng kèm lõi lọc HEPA thay thế trị giá 850.000 đồng.

LG máy lọc không khí máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini LG PuriCare LG PuriCare Aero

Bài liên quan

LG khởi động chương trình ‘Đại sứ cộng đồng LG’ 2026

LG khởi động chương trình ‘Đại sứ cộng đồng LG’ 2026

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường TV OLED tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Kỹ sư vô tình phát hiện lỗ hổng bảo mật trên 7000 máy hút bụi thông minh DJI

Kỹ sư vô tình phát hiện lỗ hổng bảo mật trên 7000 máy hút bụi thông minh DJI

Điện tử tiêu dùng
Một kỹ sư phần mềm Tây Ban Nha vô tình kiểm soát gần 7.000 máy hút bụi thông minh DJI Romo trên toàn thế giới, phơi bày lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà các hãng sản xuất thiết bị gia dụng thông minh đang che giấu sau vỏ bọc công nghệ hiện đại.
LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

Gia dụng
Con số trên đã giúp LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, cũng như trong suốt 9 năm qua, khẳng định vai trò tiên phong về công nghệ và trải nghiệm chăm sóc quần áo tối ưu cho người dùng.
Dyson ra mắt máy lau sàn siêu mỏng nhẹ

Dyson ra mắt máy lau sàn siêu mỏng nhẹ

Điện tử tiêu dùng
Đặc biệt, nhờ kết hợp cơ chế cấp nước, chà sạch, hút tách, máy lau sàn PencilWashTM đảm bảo xử lý nhanh các vết đổ và vết bẩn cứng đầu, để lại bề mặt sàn khô ráo nhanh chóng, đồgn thời dễ dàng làm sạch cả những khu vực thấp như gầm giường, gầm sofa.
Dyson lên kệ máy hút bụi lau sàn Dyson Clean+Wash Hygiene

Dyson lên kệ máy hút bụi lau sàn Dyson Clean+Wash Hygiene

Điện tử tiêu dùng
Ngoài ra thiết kế không sử dụng bộ lọc cũng giúp ngăn chặn vi khuẩn và mùi phát sinh, kết hợp cùng đầu lăn làm bằng sợi microfiber có khả năng thấm hút cao, giúp loại bỏ đồng thời vụn thức ăn khô và ướt, đảm bảo vệ sinh, làm khô nhanh chóng mà không để lại vệt nước trên sàn.
Anker Zolo: Pin dự phòng 10.000mAh, công suất 35W, sạc 4 thiết bị cùng lúc

Anker Zolo: Pin dự phòng 10.000mAh, công suất 35W, sạc 4 thiết bị cùng lúc

Điện tử tiêu dùng
Anker vừa tung ra thị trường Trung Quốc mẫu pin dự phòng Zolo 10.000mAh tích hợp sẵn hai cáp USB-C trên thân máy, hỗ trợ sạc nhanh 35W và có giá bán 159 tệ (khoảng 590.000 đồng).
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
23°C
Nghệ An

17°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
19°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
24°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Hà Giang

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
18°C
Hải Phòng

16°C

Cảm giác: 16°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 08/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 08/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 21:00
21°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,520 18,820
Kim TT/AVPL 18,525 18,830
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,520 18,820
Nguyên Liệu 99.99 17,900 18,100
Nguyên Liệu 99.9 17,850 18,050
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,400 18,800
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,350 18,750
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,280 18,730
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,100 188,100
Hà Nội - PNJ 185,100 188,100
Đà Nẵng - PNJ 185,100 188,100
Miền Tây - PNJ 185,100 188,100
Tây Nguyên - PNJ 185,100 188,100
Đông Nam Bộ - PNJ 185,100 188,100
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,520 18,820
Miếng SJC Nghệ An 18,520 18,820
Miếng SJC Thái Bình 18,520 18,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,520 18,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,520 18,820
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,520 18,820
NL 99.90 17,620
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,650
Trang sức 99.9 18,010 18,710
Trang sức 99.99 18,020 18,720
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,852 18,822
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,852 18,823
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,849 1,879
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,849 188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,829 1,864
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 178,054 184,554
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,064 139,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,015 126,915
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 104,965 113,865
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 99,932 108,832
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,987 77,887
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,852 1,882
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17912 18186 18763
CAD 18593 18870 19487
CHF 32691 33075 33722
CNY 0 3470 3830
EUR 29777 30049 31083
GBP 34045 34435 35378
HKD 0 3224 3427
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15118 15709
SGD 19960 20242 20774
THB 742 805 859
USD (1,2) 25937 0 0
USD (5,10,20) 25977 0 0
USD (50,100) 26006 26025 26298
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,002 26,002 26,298
USD(1-2-5) 24,962 - -
USD(10-20) 24,962 - -
EUR 30,134 30,158 31,393
JPY 163.05 163.34 170.7
GBP 34,613 34,707 35,619
AUD 18,289 18,355 18,885
CAD 18,805 18,865 19,455
CHF 33,163 33,266 34,077
SGD 20,139 20,202 20,893
CNY - 3,746 3,857
HKD 3,288 3,298 3,390
KRW 16.51 17.22 18.54
THB 794.54 804.35 857.91
NZD 15,230 15,371 15,774
SEK - 2,810 2,901
DKK - 4,029 4,158
NOK - 2,693 2,780
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,235.96 - 7,019.32
TWD 748.19 - 903.48
SAR - 6,857.9 7,203.56
KWD - 83,362 88,413
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26102 26102 26298
AUD 18110 18210 19132
CAD 18786 18886 19900
CHF 32946 32976 34555
CNY 0 3763.8 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 29980 30010 31732
GBP 34370 34420 36178
HKD 0 3345 0
JPY 162.75 163.25 173.76
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15235 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20129 20259 20990
THB 0 771.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18520000 18520000 18820000
SBJ 16700000 16700000 18820000
Cập nhật: 04/03/2026 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,018 26,068 26,298
USD20 26,018 26,068 26,298
USD1 23,794 26,068 26,298
AUD 18,278 18,378 19,492
EUR 30,246 30,246 31,662
CAD 18,756 18,856 20,166
SGD 20,251 20,401 20,973
JPY 163.54 165.04 171.5
GBP 34,364 34,714 35,601
XAU 18,518,000 0 18,822,000
CNY 0 3,649 0
THB 0 810 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/03/2026 04:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hơn 72 giờ

Hơn 72 giờ 'tê liệt' internet tại Iran

Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Hưng Yên giao quyền tự chủ tài chính cho cơ quan báo chí địa phương

Hưng Yên giao quyền tự chủ tài chính cho cơ quan báo chí địa phương

Xây dựng Quốc hội thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, đủ tầm dẫn dắt tiến trình hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên mới

Xây dựng Quốc hội thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, đủ tầm dẫn dắt tiến trình hoàn thiện thể chế trong kỷ nguyên mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Hơn 72 giờ

Hơn 72 giờ 'tê liệt' internet tại Iran

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Ericsson vận hành thành công mạng 6G ngoài phòng thí nghiệm

Claude dẫn đầu App Store sau khi bổ sung tính năng bộ nhớ vào gói miễn phí

Claude dẫn đầu App Store sau khi bổ sung tính năng bộ nhớ vào gói miễn phí

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

Samsung đặt mục tiêu chuyển toàn bộ nhà máy sang mô hình AI tự chủ vào 2030

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Tuyên bố Mùa xuân 2026: Ngân sách Anh nhiều khả năng

Tuyên bố Mùa xuân 2026: Ngân sách Anh nhiều khả năng 'án binh bất động'

Thị trường toàn cầu rung lắc, cổ phiếu quốc phòng Hàn Quốc bứt phá

Thị trường toàn cầu rung lắc, cổ phiếu quốc phòng Hàn Quốc bứt phá

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

5 tập đoàn viễn thông rót 37,5 triệu USD lập Syntelligence AI

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ford Việt Nam triển khai chương trình

Ford Việt Nam triển khai chương trình 'Vạn Dặm Hanh Thông'

VinFast Lạc Hồng 800S và 900S: Xe sang Việt Nam ra mắt năm 2027

VinFast Lạc Hồng 800S và 900S: Xe sang Việt Nam ra mắt năm 2027

LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G

LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Trung Quốc xem xét hạn chế sản lượng xe điện trước nguy cơ dư thừa 50 triệu chiếc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực