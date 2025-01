Chủ động thiết lập không gian sống trong lành khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?

Trong một báo cáo mới đây từ WHO, tổ chức y tế thế giới cho biết, có đến 92% dân số thế giới đang phải sống trong bầu không khí bị ô nhiễm. Một nghiên cứu khác từ trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) - một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Helsinki, Phần Lan) cũng đưa ra cảnh báo, với thực trạng ô nhiễm như hiện tại, sẽ có hơn 15.000 người có thể thiệt mạng vào năm 2050 do các tình trạng liên quan đến ô nhiễm không khí. Trong nghiên cứu của mình, CREA cũng nhấn mạnh, lượng khí thải gây ô nhiễm không khí là do hoạt động kéo dài của các nhà máy. Hiện đã có 6.200 trường hợp tử vong mới do tiếp xúc với các chất dạng hạt, 3.500 ca do tiếp xúc với khí NO 2 và 5.700 ca do tiếp xúc với khí SO 2 .

Không chỉ gây nguy hiểm đối với con người, ô nhiễm không khí còn gây nên ảnh hưởng to lớn đến động vật, thực vật, và đặc biệt là đối với nền kinh tế (Ảnh internet)

Trong báo cáo mới đây của mình, WHO đã khẳng định, ô nhiễm không khí đang trở thành một vấn đề toàn cầu, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người và môi trường sống. Các chất ô nhiễm không khí như bụi mịn PM2.5 và PM10, khí SO 2 , NO 2 , CO 2 và O 3 có thể thâm nhập sâu vào phổi và hệ thống hô hấp, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như viêm phổi, hen suyễn, bệnh tim mạch và thậm chí là ung thư phổi.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cung cấp bằng chứng về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí và bệnh tiểu đường loại 2, béo phì, viêm hệ thống, bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại ô nhiễm không khí, đặc biệt là PM 2.5, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư.

Vậy làm thế nào để khắc phục hiện trạng ô nhiễm không khí?

Ngoài việc cải thiện ý thức cộng đồng, trồng nhiều cây xanh, thì báo cáo cũng chỉ rõ chúng ta cần hạn chế sử dụng nguyên liệu gây ô nhiễm, tận dụng công nghệ xử lý khí thải vào đời sống và sử dụng máy lọc không khí.

Máy lọc không khí không chỉ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí một cách hiệu quả nhất và rẻ nhất, mà còn giúp chống lại các chất bụi gây hại, loại bỏ mọi hạt bụi siêu mịn, phấn hoa, virus lẩn khuất và nhiều chất ô nhiễm khác.

Giải pháp công nghệ được nhiều gia đình quan tâm ngay lúc này! Liệu bạn có trong số đó?

Giải pháp tiên phong từ thương hiệu số 1 toàn cầu

Là thương hiệu số 1 toàn cầu về máy lọc không khí, mới đây LG đã ra mắt bộ đôi sản phẩm máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower Hit và máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha (phiên bản 1 tầng và 2 tầng), góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm cũng như nâng cấp chuẩn mực cuộc sống khỏe mạnh cho người dùng.

LG tiếp tục giới thiệu phiên bản nâng cấp mới của các giải pháp lọc không khí cao cấp của hãng tại Việt Nam.

Đây đều là phiên bản nâng cấp mới của các giải pháp lọc không khí ưu việt đã được ra đời từ trước đó. Cụ thể là LG PuriCare AeroTower Hit được kế thừa nhiều công nghệ và thiết kế đẹp mắt từ các tiền nhiệm nhưng có trọng lượng chỉ 9,7kg, nhẹ hơn đáng kể so với 11,5kg ở phiên bản tiền nhiệm, đồng thời mang lại hiệu quả tối ưu trong việc thanh lọc không khí từ mọi hướng nhờ vào độ phủ rộng hơn lên đến 23,2m2. Ở phiên bản nâng cấp này, LG đã trang bị cho LG PuriCare AeroTower Hit hệ thống lọc 3 màng, bao gồm Màng lọc thô giúp giữ lại các phân tử bụi lớn, Màng lọc HEPA 360 độ giúp thanh lọc 99,999% các hạt bụi mịn nhỏ tới 0.01 micromet (PM 0.01) và Màng lọc khử mùi giúp loại bỏ mùi hôi, khói bụi và hóa chất trong không khí bao gồm cả formaldehyde.

Đừng quên sử dụng ứng dụng độc quyền LG ThinQ™ để kết nối với sản phẩm từ xa và dễ dàng kiểm tra chất lượng không khí tại nhà ngay cả khi bạn đang ở xa.

Nổi bật nhất trong các công nghệ được cải tiến lần này là khả năng cảm biến bụi mịn PM 1.0 với đèn LED thông minh giúp kiểm tra chất lượng không khí, phát hiện các tác nhân gây hại và thông báo bằng ánh sáng đèn để người dùng có thể dễ dàng nhận biết. Việc máy đã loại bỏ tối ưu các hạt siêu nhỏ như bụi, phấn hoa, nấm mốc, bụi mịn PM 2.5 và bụi siêu mịn PM0.01 mang đến sự an tâm hơn cho người sử dụng. Như một bước bảo vệ tăng cường giúp người dùng có thể thoải mái tận hưởng luồng không khí trong lành. Việc LG PuriCare AeroTower Hit có khả năng loại bỏ 99.99% vi khuẩn trong không khí bám trên cánh quạt một cách hiệu quả hơn nhờ được tích hợp công nghệ LG UVnano™ cũng là một cải tiến mới rất đáng chú ý.

Thiết kế khí động học được thiết kế cho chất lượng gió giống với tự nhiên

Đúng như tên gọi, LG PuriCare AeroTower Hit được tích hợp 2 chế độ thổi gió nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng. Ở chế độ góc rộng, máy cho phép người dùng điều chỉnh cường độ gió theo thang đo từ 1 đến 10 cùng lựa chọn Turbo phù hợp để đáp ứng nhu cầu làm mát bao quát khắp không gian phòng. Và ở chế độ gió tự nhiên, người dùng sẽ có được một làn gió thanh lành, dễ chịu như hòa vào thiên nhiên.

Hoạt động thông qua điều khiển từ xa dễ dàng thao tác

Tương tự như thế hệ tiền nhiệm, LG PuriCare AeroTower Hit sở hữu một thiết kế duy mỹ, vượt qua khỏi khuôn mẫu của một thiết bị điện tử gia dụng thông thường để mang đến nét sang trọng rất riêng cho bất cứ không gian nội thất nào mà nó hiện diện. Đó cũng chính là lý do LG PuriCare AeroTower Hit đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá như Red Dot Design Award và IDEA Design Awards.

Đáng chú ý, LG PuriCare AeroTower Hit còn trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho BST LG Objet mà LG mới giới thiệu đến người dùng Việt trong thời gian gần đây góp phần tạo nên định nghĩa đích thực hơn về một không gian sống sạch khỏe và thời thượng. Trong tháng 12/2023, LG dự kiến ra mắt thêm bản LG PuriCare AeroTower Hit Heating phiên bản màu Nâu (Brown) cũng thuộc Bộ sưu tập LG Objet với tính năng sưởi ấm.

Xóa nhòa ranh giới giữa thiết bị gia dụng và đồ dùng nội thất cùng LG PuriCare AeroTower Hit, khơi mở cho người dùng những cách thú vị riêng để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thay lời kết xin trích dẫn lời ông Kim Dong Suk, Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Ngành hàng Điều hoà và Máy lọc không khí LG chia sẻ tại sự kiện ra mắt giải pháp thanh lọc không khí mới đây “Chủ động thiết lập không gian sống khỏe mạnh là một trong những nỗ lực quan trọng giúp người dùng hiện đại chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là sức khỏe hệ hô hấp, từ đó giúp tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Đây chính là sứ mệnh mà LG luôn hướng đến dựa trên triết lý “Life’s Good” của doanh nghiệp”.

