Cán bộ, công chức nghỉ việc sau 1-7 có được hưởng chế độ theo nghị định 178?

Công chức TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ giải đáp một số thắc mắc liên quan chế độ, chính sách thực hiện theo nghị định 178, sửa đổi bổ sung ở nghị định 67.

Nghỉ sau ngày 1-7 có được hưởng chế độ?

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, ông Hướng Văn Sỹ thắc mắc: cán bộ, công chức nghỉ sau ngày 1-7 có được hưởng theo chế độ theo nghị định 178, sửa đổi, bổ sung ở nghị định 67 không?

Liên quan đến nội dung này, Bộ Nội vụ trả lời: theo nghị định 178, sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67 không có quy định nghỉ sau ngày 1-7 thì không được xem xét, giải quyết.

Bộ Nội vụ đề nghị ông Hướng Văn Sỹ cần liên hệ với cơ quan chức năng thuộc bộ, ngành, địa phương để được hướng dẫn, trả lời.

Bà Nguyễn Mai hỏi cán bộ được bố trí sau ngày 1-7, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sau đó có nguyện vọng thôi việc có được giải quyết theo chế độ 178 không?

Bộ Nội vụ nêu rõ tại nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 67/2025) đã quy định rõ về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cách xác định thời gian để tính hưởng chính sách thôi việc.

Theo đó đề nghị bà Nguyễn Mai kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nơi công tác và cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng theo quy định hiện hành, việc giải quyết chế độ, chính sách đối với trường hợp cụ thể do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện và UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Tập trung giải quyết chính sách với 4 nhóm cán bộ, công chức

Còn theo văn bản 4177 hướng dẫn về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nghị định 178 và 67, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương cần tập trung giải quyết chính sách đối với 4 đối tượng.

Bao gồm, thứ nhất, các cán bộ, công chức, viên chức còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu.

Thứ hai, các trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba, những người không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm.

Thứ tư, trường hợp sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trong công văn này, Bộ Nội vụ cũng lưu ý các địa phương quan tâm giữ chân những cán bộ, công chức, viên chức còn từ 10 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu, có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được đơn xin nghỉ việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì phải giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quy định tại nghị định 178 và 67.

Bộ đề nghị các địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để kịp thời chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc.