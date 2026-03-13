Điện tử tiêu dùng
vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:31 | 13/03/2026
Đây là lần đầu tiên vivo chính thức hợp tác cùng nhân vật POP MART ZSIGA, đánh dấu bước tiến mới của dòng vivo V Series. Với thông điệp “Nở rộ dưới ánh mặt trời” (Bloom Under the Sun), sự kết hợp này sẽ chính thức xuất hiện trên bộ đôi vivo V70 và V70 FE sắp tới, mang đến sự giao thoa giữa thẩm mỹ nghệ thuật và công nghệ hình ảnh tiên phong.
Với thông điệp “Nở rộ dưới ánh mặt trời” (Bloom Under the Sun), sự kết hợp này sẽ chính thức xuất hiện trên bộ đôi vivo V70 và V70 FE sắp tới, mang đến sự giao thoa giữa thẩm mỹ nghệ thuật và công nghệ hình ảnh tiên phong.

Sự kết hợp giữa bộ đôi sản phẩm mới nhà vivo với nhân vật POP MART ZSIGA, một trong những biểu tượng được yêu thích nhất của POP MART, sẽ đánh dấu bước đi đầy cảm hứng trong việc kết nối công nghệ và nghệ thuật đương đại.

Không chỉ đồng điệu trong tinh thần tự do và cá tính vượt mọi định nghĩa, màn cộng tác này không chỉ tôn vinh phong cách sống của thế hệ trẻ mà còn khuyến khích người dùng tự tin "Nở rộ dưới ánh mặt trời" (Bloom Under The sun).

Bộ đôi smartphone sắp ra mắt không chỉ là thiết bị ghi lại khoảnh khắc, mà còn là phương thức biểu đạt cá tính độc bản, giúp người trẻ ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc cảm xúc và lan tỏa cảm hứng giữa nhịp sống hối hả.

vivo X POP MART 3

Trong khi đó, vivo V70 FE lần đầu ra mắt chính thức tại Việt Nam cũng sẽ tạo dấu ấn với chụp ảnh siêu nét từ camera AI Siêu Nét 200MP hoàn toàn mới.

Dựa trên ý tưởng cốt lõi “Nở rộ dưới ánh mặt trời”, sự hợp tác này khám phá những giao điểm mới giữa thời trang và nhiếp ảnh, khuyến khích người dùng ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của mình với độ rõ nét vượt trội, đồng thời tự tin thể hiện cá tính và phong cách cá nhân đa dạng.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể cá nhân hóa những khung hình từ camera AI siêu nét 200MP thông qua khung ảnh độc quyền vivo V70 FE × POP MART ZSIGA, mang đến sự kết hợp hoàn mỹ giữa công nghệ đỉnh cao và nét thẩm mỹ đầy cảm xúc.

Để tạo nên xu hướng chụp ảnh chân dung thời thượng, vivo V70 mang đến khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp và thân thiện hơn nhờ camera siêu tele ZEISS 50MP và chế độ sân khấu AI, hỗ trợ zoom siêu rõ 10x, cho phép người dùng ghi lại biểu cảm và chi tiết của chủ thể trên sân khấu với độ ổn định và rõ nét từ khoảng cách trung bình đến xa.

Ngoài ra, V70 còn hỗ trợ quay video 4K 60fps sắc nét ngay cả khi zoom với khử nhiễu âm thanh AI, cho phép quay video chất lượng cao trong môi trường âm thanh phức tạp và mang đến trải nghiệm âm thanh tự nhiên, sống động.

người anh em vivo V70 FE cũng mang đến khả năng chụp ảnh siêu rõ nét với camera AI siêu nét 200MP chuyên nghiệp

Trong khi đó, người anh em vivo V70 FE mang đến khả năng chụp ảnh siêu rõ nét với camera AI siêu nét 200MP chuyên nghiệp, cho phép người dùng phóng to ảnh sau khi chụp lên đến 900% mà vẫn duy trì độ rõ nét và chi tiết ấn tượng. Ngay cả khi crop thì hình ảnh vẫn giữ được độ sắc nét với từng chi tiết được thể hiện rõ, mang đến cho người dùng sự tự do ghi lại và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, từ những chuyến đi ngắn ngày đến những buổi tụ họp bạn bè.

Bộ đôi vivo V70 và vivo V70 FE sẽ chính thức lên kệ trong tháng 3 này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh chân dung cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh tiên tiến.

