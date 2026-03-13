Đảo Hòn Khoai là khu vực bỏ phiếu đặc biệt thuộc xã Đất Mũi của tỉnh Cà Mau được tổ chức bầu cử sớm hơn so với ngày bầu cử trên toàn quốc nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như thi công các công trình trọng điểm quốc gia trên đảo.

Sáng ngày 13/3, 296 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động thuộc các đơn vị: Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Ra-đa 595, Trạm Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm cụm đảo và công nhân các đơn vị đang thi công công trình trên đảo đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Các đại biểu và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc bầu cử - Ảnh: Báo Cà Mau

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đất Mũi Kiều Minh Tiếng cho biết, để tổ chức thành công cuộc bầu cử sớm, địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên đảo trong việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối.

Cùng ngày, Tổ bầu cử số 3 xã Sông Đốc (đặt tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối) cũng hoàn thành công tác bầu cử sớm. Cuộc bỏ phiếu diễn ra với sự tham gia của toàn bộ 159 cử tri trên đảo Hòn Chuối.

Bà Lâm Yến Nhi - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sông Đốc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử xã cho biết, trong buổi sáng 13/3, toàn bộ 159 cử tri trên đảo đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, đạt tỉ lệ 100%. “Việc tổ chức thành công bầu cử sớm tại đảo Hòn Chuối không chỉ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con vùng khó khăn thực hiện quyền công dân, mà mỗi lá phiếu của cử tri nơi đây còn mang ý nghĩa thiêng liêng, là một “cột mốc” vững chắc khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” - bà Lâm Yến Nhi chia sẻ.

Việc hoàn thành bầu cử sớm tại cụm đảo tiền tiêu Hòn Khoai và Hòn Chuối không chỉ khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ nơi đảo xa, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí đoàn kết và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của mỗi công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 12/3, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Lữ đoàn 127 - Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri khu vực bầu cử số 60 nhận phiếu bầu cử - Ảnh: VGP/LS

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 127 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Vùng 5 Hải quân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu đúng quy định và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bầu cử. Do đặc thù thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, nên việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm mọi quân nhân trong đơn vị đều được tham gia bầu cử theo quy định.

Cũng tại An Giang, ngày 8/3, cử tri ở đặc khu Thổ Châu đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200 km đường biển, Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn một tuần nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.